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Экс-замглавы МЧС предрек крах энергосистемы Украины в результате ударов - РИА Новости, 26.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221126/udary-1834394818.html
Экс-замглавы МЧС предрек крах энергосистемы Украины в результате ударов
Экс-замглавы МЧС предрек крах энергосистемы Украины в результате ударов - РИА Новости, 26.11.2022
Экс-замглавы МЧС предрек крах энергосистемы Украины в результате ударов
Массированные ракетные удары по критически важным объектам Украины в перспективе могут привести к каскадному обрушению всей энергетической системы страны и... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T04:24
2022-11-26T05:27
специальная военная операция на украине
михаил фалеев
денис шмыгаль
украина
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Массированные ракетные удары по критически важным объектам Украины в перспективе могут привести к каскадному обрушению всей энергетической системы страны и полному параличу управления войсками, заявил РИА Новости бывший замглавы МЧС России, лауреат премии правительства в области науки и техники Михаил Фалеев.По его словам, продолжением развития каскадных процессов в энергетике может стать "полный паралич в системе военного управления". Фалеев подчеркнул, что энергосистема Украины строилась и модернизировалась в советское время, отсюда ее региональная закольцованность и ремонтопригодность, а также универсальные агрегатные элементы."Это положительные факторы с точки зрения устойчивости работы этой системы", - отметил собеседник агентства.Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.К критически важным относятся объекты, нарушение или прекращение функционирования которых может привести к потере управления экономикой страны, субъекта или административно-территориальной единицы, ее необратимому негативному изменению (разрушению) или существенному снижению безопасности жизнедеятельности населения, проживающего на этих территориях, на длительный период времени.В перечень таких объектов входят атомные электростанции, предприятия ядерно-топливного, нефтегазового, энергетического и оборонного комплексов, металлургические и химические производства и так далее.
https://radiosputnik.ria.ru/20221119/energetika-1832812413.html
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михаил фалеев, денис шмыгаль, украина, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Михаил Фалеев, Денис Шмыгаль, Украина, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ситуация в ДНР и ЛНР
04:24 26.11.2022 (обновлено: 05:27 26.11.2022)
 
Экс-замглавы МЧС предрек крах энергосистемы Украины в результате ударов

Экс-замглавы МЧС России Фалеев: ракетные удары могут обрушить всю энергосистему Украины

© Минобороны РФУдары высокоточным оружием по системам военного управления и энергетики Украины
Удары высокоточным оружием по системам военного управления и энергетики Украины
© Минобороны РФ
Удары высокоточным оружием по системам военного управления и энергетики Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Массированные ракетные удары по критически важным объектам Украины в перспективе могут привести к каскадному обрушению всей энергетической системы страны и полному параличу управления войсками, заявил РИА Новости бывший замглавы МЧС России, лауреат премии правительства в области науки и техники Михаил Фалеев.
"Она (энергетическая система) давно не совершенствовалась, поэтому возможно каскадное обрушение этой системы", - сказал он.
По его словам, продолжением развития каскадных процессов в энергетике может стать "полный паралич в системе военного управления".
Фалеев подчеркнул, что энергосистема Украины строилась и модернизировалась в советское время, отсюда ее региональная закольцованность и ремонтопригодность, а также универсальные агрегатные элементы.
"Это положительные факторы с точки зрения устойчивости работы этой системы", - отметил собеседник агентства.
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Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
К критически важным относятся объекты, нарушение или прекращение функционирования которых может привести к потере управления экономикой страны, субъекта или административно-территориальной единицы, ее необратимому негативному изменению (разрушению) или существенному снижению безопасности жизнедеятельности населения, проживающего на этих территориях, на длительный период времени.
В перечень таких объектов входят атомные электростанции, предприятия ядерно-топливного, нефтегазового, энергетического и оборонного комплексов, металлургические и химические производства и так далее.
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Специальная военная операция на УкраинеМихаил ФалеевДенис ШмыгальУкраинаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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