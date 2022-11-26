https://ria.ru/20221126/uchenye-1834418274.html
В России создаются условия для "выращивания" научных лидеров, заявил ученый
В России создаются условия для "выращивания" научных лидеров, заявил ученый - РИА Новости, 26.11.2022
В России создаются условия для "выращивания" научных лидеров, заявил ученый
Мероприятия в рамках Десятилетия науки и технологий в России рассчитаны на такое время, за которое можно из большого числа молодых ребят "вырастить" лидеров... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T10:27
2022-11-26T10:27
2022-11-26T10:27
наука
россия
технологии
сочи
владимир путин
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Мероприятия в рамках Десятилетия науки и технологий в России рассчитаны на такое время, за которое можно из большого числа молодых ребят "вырастить" лидеров крупных научных направлений, считает директор Центра технологий искусственного интеллекта Сколтеха, лауреат премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых, доктор физико-математических наук Иван Оселедец.Десятилетие науки и технологий в РФ было объявлено президентом России Владимиром Путиным."Для того, чтобы "вырастить" научных лидеров, нужна своего рода пирамида – должна быть, условно говоря, тысяча студентов, из них выйдет сто аспирантов, а из них - десять серьезных специалистов, из которых в итоге получится один научный лидер", - сказал Оселедец РИА Новости."То есть из тысячи студентов в итоге получается один руководитель крупного научного направления. Остальные ребята при этом не потеряются – они пойдут работать в индустрию, в компании и так далее. Но чтобы возникали новые научные группы, новые "точки роста", очень важна массовость", - пояснил он.Уже сейчас видно, что в России, благодаря новым государственным мерам поддержки науки, в том числе увеличению финансирования работ по приоритетным направлениям, появляются такие новые лидеры и новые интересные научные группы, отметил Оселедец."И поэтому и проводимые, и запланированные мероприятия очень важны для развития научных кадров. А десять лет – это как раз то время, которое необходимо для "выращивания" новых лидеров", - подчеркнул он.По его словам, "точек роста" должно быть много по разным научным направлениям. "В моей области деятельности, в сфере искусственного интеллекта, это тоже очень важно, потому что в ней имеется дефицит кадров. И на каждой ступени должны быть условия для развития молодых специалистов", - сказал ученый.ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СУВЕРЕНИТЕТТематика искусственного интеллекта будет обсуждаться на предстоящем II конгрессе молодых ученых, который пройдет 1-3 декабря в Парке науки и искусств "Сириус" в Сочи и станет ключевым мероприятием первого года Десятилетия науки и технологий в России. Планируется, что конгресс посетят не только российские участники, но и представители более чем 40 стран мира."Конгресс дает его участникам возможность построения новых связей, возможность посмотреть, как живут в других лабораториях", - отметил Оселедец. На конгрессе будут обсуждаться не только научные, но и административные вопросы, причем в ходе непосредственного контакта ученых с представителями бизнеса и государства, добавил собеседник агентства.Что касается искусственного интеллекта, то он будет серьезно влиять, например, на все сферы экономики, отметил Оселедец. "И если лет десять назад это выглядело больше как игрушка, и было сложно объяснять финансистам, банкирам роль искусственного интеллекта, то теперь это ясно всем - от руководства страны до рядовых бизнесменов", - сказал он.На конгрессе также будет обсуждаться, как обеспечить научный и технологический суверенитет России. Если говорить о математических основах искусственного интеллекта, то без собственных работ технологический суверенитет в этом направлении просто недостижим, подчеркнул Оселедец."Искусственный интеллект активно используется в медицине. Это уже работающие решения, позволяющие уменьшать смертность. Но внутри этого "софта" есть компоненты, которые требуют наличия технологического суверенитета", - пояснил ученый.Такое программное обеспечение строится из блоков, часть которых - открытые, написанные на Западе, отметил Оселедец. "А то, чем занимаются российские специалисты, в частности я, – мы пишем отечественные алгоритмы и программы, которые как раз и помогают создавать новые программы искусственного интеллекта, новые подходы", - добавил ученый.
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россия, технологии, сочи, владимир путин
Наука, Россия, Технологии, Сочи, Владимир Путин
В России создаются условия для "выращивания" научных лидеров, заявил ученый
Ученый Оселедец: десятилетие науки и технологий позволит вырастить научных лидеров России
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Мероприятия в рамках Десятилетия науки и технологий в России рассчитаны на такое время, за которое можно из большого числа молодых ребят "вырастить" лидеров крупных научных направлений, считает директор Центра технологий искусственного интеллекта Сколтеха, лауреат премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых, доктор физико-математических наук Иван Оселедец.
Десятилетие науки и технологий в РФ было объявлено президентом России Владимиром Путиным
.
"Для того, чтобы "вырастить" научных лидеров, нужна своего рода пирамида – должна быть, условно говоря, тысяча студентов, из них выйдет сто аспирантов, а из них - десять серьезных специалистов, из которых в итоге получится один научный лидер", - сказал Оселедец РИА Новости.
"То есть из тысячи студентов в итоге получается один руководитель крупного научного направления. Остальные ребята при этом не потеряются – они пойдут работать в индустрию, в компании и так далее. Но чтобы возникали новые научные группы, новые "точки роста", очень важна массовость", - пояснил он.
Уже сейчас видно, что в России
, благодаря новым государственным мерам поддержки науки, в том числе увеличению финансирования работ по приоритетным направлениям, появляются такие новые лидеры и новые интересные научные группы, отметил Оселедец.
"И поэтому и проводимые, и запланированные мероприятия очень важны для развития научных кадров. А десять лет – это как раз то время, которое необходимо для "выращивания" новых лидеров", - подчеркнул он.
По его словам, "точек роста" должно быть много по разным научным направлениям. "В моей области деятельности, в сфере искусственного интеллекта, это тоже очень важно, потому что в ней имеется дефицит кадров. И на каждой ступени должны быть условия для развития молодых специалистов", - сказал ученый.
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СУВЕРЕНИТЕТ
Тематика искусственного интеллекта будет обсуждаться на предстоящем II конгрессе молодых ученых, который пройдет 1-3 декабря в Парке науки и искусств "Сириус" в Сочи
и станет ключевым мероприятием первого года Десятилетия науки и технологий в России. Планируется, что конгресс посетят не только российские участники, но и представители более чем 40 стран мира.
"Конгресс дает его участникам возможность построения новых связей, возможность посмотреть, как живут в других лабораториях", - отметил Оселедец. На конгрессе будут обсуждаться не только научные, но и административные вопросы, причем в ходе непосредственного контакта ученых с представителями бизнеса и государства, добавил собеседник агентства.
Что касается искусственного интеллекта, то он будет серьезно влиять, например, на все сферы экономики, отметил Оселедец. "И если лет десять назад это выглядело больше как игрушка, и было сложно объяснять финансистам, банкирам роль искусственного интеллекта, то теперь это ясно всем - от руководства страны до рядовых бизнесменов", - сказал он.
На конгрессе также будет обсуждаться, как обеспечить научный и технологический суверенитет России. Если говорить о математических основах искусственного интеллекта, то без собственных работ технологический суверенитет в этом направлении просто недостижим, подчеркнул Оселедец.
"Искусственный интеллект активно используется в медицине. Это уже работающие решения, позволяющие уменьшать смертность. Но внутри этого "софта" есть компоненты, которые требуют наличия технологического суверенитета", - пояснил ученый.
Такое программное обеспечение строится из блоков, часть которых - открытые, написанные на Западе, отметил Оселедец. "А то, чем занимаются российские специалисты, в частности я, – мы пишем отечественные алгоритмы и программы, которые как раз и помогают создавать новые программы искусственного интеллекта, новые подходы", - добавил ученый.