Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье задержали подростка по подозрению в убийстве трех человек - РИА Новости, 26.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221126/ubiystvo-1834442082.html
В Подмосковье задержали подростка по подозрению в убийстве трех человек
В Подмосковье задержали подростка по подозрению в убийстве трех человек - РИА Новости, 26.11.2022
В Подмосковье задержали подростка по подозрению в убийстве трех человек
В Московской области полицейские задержали подозреваемого в убийстве трех человек, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД. РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T14:18
2022-11-26T19:40
происшествия
луховицы
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819650009_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_305007c2f5a71b2f6dce027fe62ff2f0.jpg
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В Московской области полицейские задержали подозреваемого в убийстве трех человек, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД.По информации ведомства, накануне днем в квартире одного из домов в поселке Красная Пойма (городской округ Луховицы) обнаружили тела двух мужчин и женщины."В результате проведенных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и доставлен в отдел полиции местный житель, подозреваемый в совершении тяжкого преступления", — говорится в релизе.Собранные материалы сотрудники МВД передали следствию.По словам источника агентства в правоохранительных органах, подозреваемый — подросток 2008 года рождения.
https://ria.ru/20221126/kriminal-1834198547.html
луховицы
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819650009_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_142a6d23b64f8f04ae927bce415d5a68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, луховицы, россия
Происшествия, Луховицы, Россия
14:18 26.11.2022 (обновлено: 19:40 26.11.2022)
 
В Подмосковье задержали подростка по подозрению в убийстве трех человек

В подмосковных Луховицах задержали подростка, подозреваемого в убийстве трех человек

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В Московской области полицейские задержали подозреваемого в убийстве трех человек, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД.
По информации ведомства, накануне днем в квартире одного из домов в поселке Красная Пойма (городской округ Луховицы) обнаружили тела двух мужчин и женщины.
"В результате проведенных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и доставлен в отдел полиции местный житель, подозреваемый в совершении тяжкого преступления", — говорится в релизе.
Собранные материалы сотрудники МВД передали следствию.
По словам источника агентства в правоохранительных органах, подозреваемый — подросток 2008 года рождения.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
Вчера, 08:00
"Десятки ножевых". Что устроил подросток под Ростовом
 
ПроисшествияЛуховицыРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала