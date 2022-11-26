https://ria.ru/20221126/ubiystvo-1834442082.html

В Подмосковье задержали подростка по подозрению в убийстве трех человек

В Подмосковье задержали подростка по подозрению в убийстве трех человек - РИА Новости, 26.11.2022

В Подмосковье задержали подростка по подозрению в убийстве трех человек

В Московской области полицейские задержали подозреваемого в убийстве трех человек, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД. РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T14:18

2022-11-26T14:18

2022-11-26T19:40

происшествия

луховицы

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В Московской области полицейские задержали подозреваемого в убийстве трех человек, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД.По информации ведомства, накануне днем в квартире одного из домов в поселке Красная Пойма (городской округ Луховицы) обнаружили тела двух мужчин и женщины."В результате проведенных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и доставлен в отдел полиции местный житель, подозреваемый в совершении тяжкого преступления", — говорится в релизе.Собранные материалы сотрудники МВД передали следствию.По словам источника агентства в правоохранительных органах, подозреваемый — подросток 2008 года рождения.

https://ria.ru/20221126/kriminal-1834198547.html

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происшествия, луховицы, россия