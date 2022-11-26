https://ria.ru/20221126/tver-1834482487.html

В Твери объяснили появление на улицах военной техники с флагами Украины

В Твери объяснили появление на улицах военной техники с флагами Украины - РИА Новости, 26.11.2022

В Твери объяснили появление на улицах военной техники с флагами Украины

Администрация Твери объяснила появление на улицах военной техники с украинскими флагами Украины съемкой фильма о спецоперации. Об этом сообщается на сайте... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T19:04

2022-11-26T19:04

2022-11-26T19:46

специальная военная операция на украине

степан разин

тверь

украина

россия

общество

владимир путин

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РЯЗАНЬ, 26 ноя — РИА Новости. Администрация Твери объяснила появление на улицах военной техники с украинскими флагами Украины съемкой фильма о спецоперации. Об этом сообщается на сайте властей города.Ранее в субботу в социальных сетях появилось видео о движении колонны военной техники с флагами Украины по центру Твери."В Центральном районе проходят съемки художественного фильма о проведении специальной военной операции на территории Украины с использованием специальной техники", — говорится в заявлении.Отмечается, что в связи с мероприятием движение на участке набережной Степана Разина будет ограничено 4 и 5 декабря с 5:00 до 17:30.Съемки проходят при поддержке Минобороны и Минкультуры России, уточнили в администрации. С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221124/pushilin-1833942356.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

тверь

украина

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

степан разин, тверь, украина, россия, общество, владимир путин