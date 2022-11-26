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В Твери объяснили появление на улицах военной техники с флагами Украины - РИА Новости, 26.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221126/tver-1834482487.html
В Твери объяснили появление на улицах военной техники с флагами Украины
В Твери объяснили появление на улицах военной техники с флагами Украины - РИА Новости, 26.11.2022
В Твери объяснили появление на улицах военной техники с флагами Украины
Администрация Твери объяснила появление на улицах военной техники с украинскими флагами Украины съемкой фильма о спецоперации. Об этом сообщается на сайте... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T19:04
2022-11-26T19:46
специальная военная операция на украине
степан разин
тверь
украина
россия
общество
владимир путин
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РЯЗАНЬ, 26 ноя — РИА Новости. Администрация Твери объяснила появление на улицах военной техники с украинскими флагами Украины съемкой фильма о спецоперации. Об этом сообщается на сайте властей города.Ранее в субботу в социальных сетях появилось видео о движении колонны военной техники с флагами Украины по центру Твери."В Центральном районе проходят съемки художественного фильма о проведении специальной военной операции на территории Украины с использованием специальной техники", — говорится в заявлении.Отмечается, что в связи с мероприятием движение на участке набережной Степана Разина будет ограничено 4 и 5 декабря с 5:00 до 17:30.Съемки проходят при поддержке Минобороны и Минкультуры России, уточнили в администрации. С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221124/pushilin-1833942356.html
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степан разин, тверь, украина, россия, общество, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Степан Разин, Тверь, Украина, Россия, Общество, Владимир Путин
19:04 26.11.2022 (обновлено: 19:46 26.11.2022)
 
В Твери объяснили появление на улицах военной техники с флагами Украины

Власти Твери объяснили военную технику с флагами Украины на улицах города съемками фильма

© Фото очевидцаВоенная техника с флагами Украины в Твери
Военная техника с флагами Украины в Твери
© Фото очевидца
Военная техника с флагами Украины в Твери
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 26 ноя — РИА Новости. Администрация Твери объяснила появление на улицах военной техники с украинскими флагами Украины съемкой фильма о спецоперации. Об этом сообщается на сайте властей города.
Ранее в субботу в социальных сетях появилось видео о движении колонны военной техники с флагами Украины по центру Твери.
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
24 ноября, 14:05Специальная военная операция на Украине
Пушилин сообщил о продвижении российских войск по нескольким направлениям
"В Центральном районе проходят съемки художественного фильма о проведении специальной военной операции на территории Украины с использованием специальной техники", — говорится в заявлении.
Отмечается, что в связи с мероприятием движение на участке набережной Степана Разина будет ограничено 4 и 5 декабря с 5:00 до 17:30.
Съемки проходят при поддержке Минобороны и Минкультуры России, уточнили в администрации.
С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеСтепан РазинТверьУкраинаРоссияОбществоВладимир Путин
 
 
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