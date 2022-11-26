https://ria.ru/20221126/tver-1834482487.html
В Твери объяснили появление на улицах военной техники с флагами Украины
В Твери объяснили появление на улицах военной техники с флагами Украины - РИА Новости, 26.11.2022
В Твери объяснили появление на улицах военной техники с флагами Украины
Администрация Твери объяснила появление на улицах военной техники с украинскими флагами Украины съемкой фильма о спецоперации. Об этом сообщается на сайте... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T19:04
2022-11-26T19:04
2022-11-26T19:46
специальная военная операция на украине
степан разин
тверь
украина
россия
общество
владимир путин
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РЯЗАНЬ, 26 ноя — РИА Новости. Администрация Твери объяснила появление на улицах военной техники с украинскими флагами Украины съемкой фильма о спецоперации. Об этом сообщается на сайте властей города.Ранее в субботу в социальных сетях появилось видео о движении колонны военной техники с флагами Украины по центру Твери."В Центральном районе проходят съемки художественного фильма о проведении специальной военной операции на территории Украины с использованием специальной техники", — говорится в заявлении.Отмечается, что в связи с мероприятием движение на участке набережной Степана Разина будет ограничено 4 и 5 декабря с 5:00 до 17:30.Съемки проходят при поддержке Минобороны и Минкультуры России, уточнили в администрации. С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221124/pushilin-1833942356.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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степан разин, тверь, украина, россия, общество, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Степан Разин, Тверь, Украина, Россия, Общество, Владимир Путин
19:04 26.11.2022 (обновлено: 19:46 26.11.2022)
В Твери объяснили появление на улицах военной техники с флагами Украины
Власти Твери объяснили военную технику с флагами Украины на улицах города съемками фильма