https://ria.ru/20221126/turtsiya-1834419730.html

Турецкие СМИ узнали подробности о наземной операции в Сирии

Турецкие СМИ узнали подробности о наземной операции в Сирии - РИА Новости, 26.11.2022

Турецкие СМИ узнали подробности о наземной операции в Сирии

Наземная операция ВС Турции в Сирии будет проведена как можно скорее, сообщила в субботу газета Yeni Şafak со ссылкой на доклад министра национальной обороны... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T10:56

2022-11-26T10:56

2022-11-26T10:56

в мире

турция

сирия

хулуси акар

рабочая партия курдистана

мевлют чавушоглу

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АНКАРА, 26 ноя – РИА Новости. Наземная операция ВС Турции в Сирии будет проведена как можно скорее, сообщила в субботу газета Yeni Şafak со ссылкой на доклад министра национальной обороны Хулуси Акара, сделанный на закрытом заседании правящей партии.Турция с 20 ноября проводит воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Сирии - сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная."Накануне состоялось заседание правящей Партии справедливости и развития под председательством президента Тайипа Эрдогана. Главным пунктом повестки дня встречи была борьба с терроризмом. С презентацией выступили министр национальной обороны Хулуси Акар и министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу", - пишет издание.Согласно полученной газетой информации, "последняя точка, достигнутая в воздушной операции, была разъяснена в докладе Акара"."В докладе было заявлено, что наземная операция будет проведена как можно скорее, и что не удалось получить желаемую поддержку, как от России, так и от США в отношении воздушной операции "Коготь-меч" на севере Сирии, но, несмотря на это, операция прошла успешно. В этом процессе лицемерное отношение США подверглось критике. Было заявлено, что во время воздушной операции в Сирии США предупредили Турцию о том, что "не следует туда входить, так как район находится под их контролем". Но, несмотря на это, операция продолжалась", - пишет Yeni Şafak.

https://ria.ru/20221124/siriya-1833930605.html

https://ria.ru/20221124/kurdy-1833819009.html

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Ольга Фомченкова

в мире, турция, сирия, хулуси акар, рабочая партия курдистана, мевлют чавушоглу