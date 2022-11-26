https://ria.ru/20221126/trevoga-1834463500.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.11.2022
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Сирены тревог звучат в Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T16:31
2022-11-26T16:31
2022-11-26T16:31
специальная военная операция на украине
в мире
денис шмыгаль
украина
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запорожская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Сирены тревог звучат в Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации страны.Ранее украинские СМИ сообщили о двух взрывах в Днепропетровске и последовавшем после него пожаре. В области и ряде соседних регионов была объявлена воздушная тревога.Онлайн-карта воздушных тревог министерства отмечена красным в указанных регионах, уточняется, что "тревога объявлена сегодня, в 16.17".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Шмыгаль, Украина, Киев, Запорожская область, Вооруженные силы РФ
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Сирены тревоги прозвучали в Харьковской, Полтавской и еще нескольких областях Украины