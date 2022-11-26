https://ria.ru/20221126/trevoga-1834463500.html

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.11.2022

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Сирены тревог звучат в Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T16:31

2022-11-26T16:31

2022-11-26T16:31

специальная военная операция на украине

в мире

денис шмыгаль

украина

киев

запорожская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Сирены тревог звучат в Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации страны.Ранее украинские СМИ сообщили о двух взрывах в Днепропетровске и последовавшем после него пожаре. В области и ряде соседних регионов была объявлена воздушная тревога.Онлайн-карта воздушных тревог министерства отмечена красным в указанных регионах, уточняется, что "тревога объявлена сегодня, в 16.17".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html

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киев

запорожская область

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в мире, денис шмыгаль, украина, киев, запорожская область, вооруженные силы рф