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В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221126/trevoga-1834463500.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.11.2022
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Сирены тревог звучат в Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T16:31
2022-11-26T16:31
специальная военная операция на украине
в мире
денис шмыгаль
украина
киев
запорожская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Сирены тревог звучат в Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации страны.Ранее украинские СМИ сообщили о двух взрывах в Днепропетровске и последовавшем после него пожаре. В области и ряде соседних регионов была объявлена воздушная тревога.Онлайн-карта воздушных тревог министерства отмечена красным в указанных регионах, уточняется, что "тревога объявлена сегодня, в 16.17".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html
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в мире, денис шмыгаль, украина, киев, запорожская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Шмыгаль, Украина, Киев, Запорожская область, Вооруженные силы РФ
16:31 26.11.2022
 
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Сирены тревоги прозвучали в Харьковской, Полтавской и еще нескольких областях Украины

© AP Photo / Francisco SecoЛюди толпятся на станции метро в Харькове
Люди толпятся на станции метро в Харькове - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© AP Photo / Francisco Seco
Люди толпятся на станции метро в Харькове. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Сирены тревог звучат в Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации страны.
Ранее украинские СМИ сообщили о двух взрывах в Днепропетровске и последовавшем после него пожаре. В области и ряде соседних регионов была объявлена воздушная тревога.
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Началась новая стадия демонтажа Украины
Онлайн-карта воздушных тревог министерства отмечена красным в указанных регионах, уточняется, что "тревога объявлена сегодня, в 16.17".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:26Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ШмыгальУкраинаКиевЗапорожская областьВооруженные силы РФ
 
 
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