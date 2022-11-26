https://ria.ru/20221126/svyaz-1834433255.html
Правительство одобрило упрощение процедуры ввоза средств связи
Правительство одобрило упрощение процедуры ввоза средств связи - РИА Новости, 26.11.2022
Правительство одобрило упрощение процедуры ввоза средств связи
Правительство России одобрило упрощение процедуры ввоза радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств на территорию РФ, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T13:09
2022-11-26T13:09
2022-11-26T13:24
экономика
россия
правительство рф
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Правительство России одобрило упрощение процедуры ввоза радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств на территорию РФ, сообщается на сайте кабмина."Решение Правительства: Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 71 Федерального закона "О связи" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.Весной о прекращении поставки в Россию оборудования для сотовой связи заявили Ericson и Nokia, что сказалось на обеспеченности российского рынка необходимым оборудованием.Также весной правительство РФ легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары включаются в список, - прекращение поставок на российский рынок.
https://ria.ru/20220924/import-1818409175.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, правительство рф
Экономика, Россия, Правительство РФ
13:09 26.11.2022 (обновлено: 13:24 26.11.2022)
Правительство одобрило упрощение процедуры ввоза средств связи
Российское правительство одобрило упрощение процедуры ввоза в страну средств связи
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости.
Правительство России одобрило упрощение процедуры ввоза радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств на территорию РФ, сообщается на сайте
кабмина.
"Решение Правительства: Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 71 Федерального закона "О связи" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Весной о прекращении поставки в Россию оборудования для сотовой связи заявили Ericson и Nokia, что сказалось на обеспеченности российского рынка необходимым оборудованием.
Также весной правительство РФ легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары включаются в список, - прекращение поставок на российский рынок.