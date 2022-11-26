https://ria.ru/20221126/svyaz-1834433255.html

Правительство одобрило упрощение процедуры ввоза средств связи

Правительство одобрило упрощение процедуры ввоза средств связи - РИА Новости, 26.11.2022

Правительство одобрило упрощение процедуры ввоза средств связи

Правительство России одобрило упрощение процедуры ввоза радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств на территорию РФ, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T13:09

2022-11-26T13:09

2022-11-26T13:24

экономика

россия

правительство рф

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Правительство России одобрило упрощение процедуры ввоза радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств на территорию РФ, сообщается на сайте кабмина."Решение Правительства: Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 71 Федерального закона "О связи" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.Весной о прекращении поставки в Россию оборудования для сотовой связи заявили Ericson и Nokia, что сказалось на обеспеченности российского рынка необходимым оборудованием.Также весной правительство РФ легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары включаются в список, - прекращение поставок на российский рынок.

https://ria.ru/20220924/import-1818409175.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, правительство рф