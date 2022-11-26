https://ria.ru/20221126/svatovo-1834412171.html

Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР

Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР - РИА Новости, 26.11.2022

Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР

Украинские войска обстреляли город Сватово в Луганской Народной Республике из артиллерии натовского калибра, сообщило в Telegram-канале представительство ЛНР в... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T09:49

2022-11-26T09:49

2022-11-26T10:47

специальная военная операция на украине

происшествия

сватово

луганская народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 26 ноя — РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Сватово в Луганской Народной Республике из артиллерии натовского калибра, сообщило в Telegram-канале представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел: 07:45 по населенному пункту Сватово с применением артиллерийского орудия 155 миллиметров (пять снарядов)", — говорится в публикации.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221125/svatovo-1833646946.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сватово

луганская народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, сватово, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины