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Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР - РИА Новости, 26.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221126/svatovo-1834412171.html
Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР
Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР - РИА Новости, 26.11.2022
Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР
Украинские войска обстреляли город Сватово в Луганской Народной Республике из артиллерии натовского калибра, сообщило в Telegram-канале представительство ЛНР в... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T09:49
2022-11-26T10:47
специальная военная операция на украине
происшествия
сватово
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 26 ноя — РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Сватово в Луганской Народной Республике из артиллерии натовского калибра, сообщило в Telegram-канале представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел: 07:45 по населенному пункту Сватово с применением артиллерийского орудия 155 миллиметров (пять снарядов)", — говорится в публикации.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221125/svatovo-1833646946.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сватово
луганская народная республика
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происшествия, сватово, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Сватово, Луганская Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
09:49 26.11.2022 (обновлено: 10:47 26.11.2022)
 
Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР

Представительство ЛНР: ВСУ выпустили пять снарядов натовского калибра по Сватово

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов в Донбассе
Осколки украинских снарядов в Донбассе - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Осколки украинских снарядов в Донбассе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 26 ноя — РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Сватово в Луганской Народной Республике из артиллерии натовского калибра, сообщило в Telegram-канале представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел: 07:45 по населенному пункту Сватово с применением артиллерийского орудия 155 миллиметров (пять снарядов)", — говорится в публикации.
Сватовский оборонительный рубеж - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
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"Все случится скоро". Что происходит на самом важном участке фронта
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСватовоЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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