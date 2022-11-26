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Алла Сурикова опровергла сообщения о госпитализации из-за коронавируса - РИА Новости, 26.11.2022
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Алла Сурикова опровергла сообщения о госпитализации из-за коронавируса
Алла Сурикова опровергла сообщения о госпитализации из-за коронавируса - РИА Новости, 26.11.2022
Алла Сурикова опровергла сообщения о госпитализации из-за коронавируса
Режиссер Алла Сурикова опровергла РИА Новости сообщения о ее госпитализации в связи с коронавирусом, добавив, что она дома и "все хорошо". РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T11:50
2022-11-26T16:31
россия
алла сурикова
коронавирус covid-19
общество
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Режиссер Алла Сурикова опровергла РИА Новости сообщения о ее госпитализации в связи с коронавирусом, добавив, что она дома и "все хорошо".Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Сурикова якобы экстренно госпитализирована с коронавирусом в состоянии средней тяжести."Я в порядке. Пожалуйста, устала я сегодня отвечать на звонки. Все хорошо, я дома", - сказала собеседница агентства.Сурикова добавила, что температуры у нее нет. "Небольшой ковидик. Немножко кашель", - сказала она.Алла Сурикова - Народная артистка РФ, кинорежиссер, в числе ее наиболее известных работ: "Человек с бульвара Капуцинов", "Ищите женщину", "Будьте моим мужем", "Суета сует". Руководитель факультета режиссур в Институте теле- и радиовещания "Останкино".
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россия, алла сурикова, коронавирус covid-19, общество
Россия, Алла Сурикова, Коронавирус COVID-19, Общество
11:50 26.11.2022 (обновлено: 16:31 26.11.2022)
 
Алла Сурикова опровергла сообщения о госпитализации из-за коронавируса

Режиссер Алла Сурикова опровергла сообщения о госпитализации из-за коронавируса

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкРежиссер Алла Сурикова
Режиссер Алла Сурикова - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Режиссер Алла Сурикова. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Режиссер Алла Сурикова опровергла РИА Новости сообщения о ее госпитализации в связи с коронавирусом, добавив, что она дома и "все хорошо".
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Сурикова якобы экстренно госпитализирована с коронавирусом в состоянии средней тяжести.
"Я в порядке. Пожалуйста, устала я сегодня отвечать на звонки. Все хорошо, я дома", - сказала собеседница агентства.
Сурикова добавила, что температуры у нее нет. "Небольшой ковидик. Немножко кашель", - сказала она.
Алла Сурикова - Народная артистка РФ, кинорежиссер, в числе ее наиболее известных работ: "Человек с бульвара Капуцинов", "Ищите женщину", "Будьте моим мужем", "Суета сует". Руководитель факультета режиссур в Институте теле- и радиовещания "Останкино".
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