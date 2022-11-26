https://ria.ru/20221126/surikova-1834423874.html

Алла Сурикова опровергла сообщения о госпитализации из-за коронавируса

Алла Сурикова опровергла сообщения о госпитализации из-за коронавируса - РИА Новости, 26.11.2022

Алла Сурикова опровергла сообщения о госпитализации из-за коронавируса

Режиссер Алла Сурикова опровергла РИА Новости сообщения о ее госпитализации в связи с коронавирусом, добавив, что она дома и "все хорошо". РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T11:50

2022-11-26T11:50

2022-11-26T16:31

россия

алла сурикова

коронавирус covid-19

общество

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Режиссер Алла Сурикова опровергла РИА Новости сообщения о ее госпитализации в связи с коронавирусом, добавив, что она дома и "все хорошо".Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Сурикова якобы экстренно госпитализирована с коронавирусом в состоянии средней тяжести."Я в порядке. Пожалуйста, устала я сегодня отвечать на звонки. Все хорошо, я дома", - сказала собеседница агентства.Сурикова добавила, что температуры у нее нет. "Небольшой ковидик. Немножко кашель", - сказала она.Алла Сурикова - Народная артистка РФ, кинорежиссер, в числе ее наиболее известных работ: "Человек с бульвара Капуцинов", "Ищите женщину", "Будьте моим мужем", "Суета сует". Руководитель факультета режиссур в Институте теле- и радиовещания "Останкино".

https://ria.ru/20221126/koronavirus-1834422261.html

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Екатерина Зайцева

россия, алла сурикова, коронавирус covid-19, общество