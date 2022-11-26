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США сняли эмбарго на поставки нефти из Венесуэлы - РИА Новости, 26.11.2022
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США сняли эмбарго на поставки нефти из Венесуэлы
США сняли эмбарго на поставки нефти из Венесуэлы - РИА Новости, 26.11.2022
США сняли эмбарго на поставки нефти из Венесуэлы
Соединенные Штаты решили ослабить нефтяные санкции против Венесуэлы в ответ на достижение договоренностей между властями и оппозицией латиноамериканского... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T20:51
2022-11-26T22:43
цены на нефть
сша
венесуэла
в мире
мексика
chevron
николас мадуро
хуан гуаидо
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ВАШИНГТОН, 26 ноя — РИА Новости. Соединенные Штаты решили ослабить нефтяные санкции против Венесуэлы в ответ на достижение договоренностей между властями и оппозицией латиноамериканского государства, сообщило Министерство финансов США.Ведомство выпустило лицензию, согласно которой компания Chevron на полгода получает право добывать нефть и производить нефтепродукты в Венесуэле, а также поставлять их на американский рынок."Эта мера отражает долгосрочную политику США точечно смягчать санкции в зависимости от конкретных шагов, которые ослабляют бедствия венесуэльского народа и поддерживают восстановление демократии", — говорится в пресс-релизе министерства.При этом, как заявил высокопоставленный представитель Белого дома, Вашингтон оставляет за собой право как на дальнейшее ослабление санкций против Венесуэлы, так и на их ужесточение.Ранее в субботу в Мексике представители властей и оппозиции объявили о возобновлении переговоров, а также достижении гуманитарного соглашения, затрагивающего сферы образования, здравоохранения, продовольственной безопасности и ликвидации последствий наводнения, согласовании программы энергоснабжения, а также намерении поддерживать диалог по поводу организации выборов в 2024 году.В начале 2019 года в Венесуэле начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава подконтрольной оппозиции Национальной ассамблеи, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Его поддержали несколько западных стран во главе с США.Мадуро, в свою очередь, поддержали Россия, Китай, Турция и ряд других стран. В период с 2014 по 2020 год из-за американских санкций Венесуэла потеряла 98,6 процента всех внешних валютных доходов. Отчисления государственной нефтегазовой PDVSA в адрес Центрального банка страны за последние семь лет сократились с 56,609 миллиарда долларов до 73,4 миллиона долларов в год, или более чем на 99 процентов.
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цены на нефть, сша, венесуэла, в мире, мексика, chevron , николас мадуро, хуан гуаидо, pdvsa
Цены на нефть, США, Венесуэла, В мире, Мексика, Chevron , Николас Мадуро, Хуан Гуаидо, PDVSA
20:51 26.11.2022 (обновлено: 22:43 26.11.2022)
 
США сняли эмбарго на поставки нефти из Венесуэлы

Минфин США заявил о смягчении санкций против Венесуэлы после договоренностей с оппозицией

© AP Photo / Matias DelacroixГраффити с изображением нефтяных насосов и скважин
Граффити с изображением нефтяных насосов и скважин - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© AP Photo / Matias Delacroix
Граффити с изображением нефтяных насосов и скважин . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 ноя — РИА Новости. Соединенные Штаты решили ослабить нефтяные санкции против Венесуэлы в ответ на достижение договоренностей между властями и оппозицией латиноамериканского государства, сообщило Министерство финансов США.
Ведомство выпустило лицензию, согласно которой компания Chevron на полгода получает право добывать нефть и производить нефтепродукты в Венесуэле, а также поставлять их на американский рынок.
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"Эта мера отражает долгосрочную политику США точечно смягчать санкции в зависимости от конкретных шагов, которые ослабляют бедствия венесуэльского народа и поддерживают восстановление демократии", — говорится в пресс-релизе министерства.
При этом, как заявил высокопоставленный представитель Белого дома, Вашингтон оставляет за собой право как на дальнейшее ослабление санкций против Венесуэлы, так и на их ужесточение.
Ранее в субботу в Мексике представители властей и оппозиции объявили о возобновлении переговоров, а также достижении гуманитарного соглашения, затрагивающего сферы образования, здравоохранения, продовольственной безопасности и ликвидации последствий наводнения, согласовании программы энергоснабжения, а также намерении поддерживать диалог по поводу организации выборов в 2024 году.
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В начале 2019 года в Венесуэле начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава подконтрольной оппозиции Национальной ассамблеи, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Его поддержали несколько западных стран во главе с США.
Мадуро, в свою очередь, поддержали Россия, Китай, Турция и ряд других стран. В период с 2014 по 2020 год из-за американских санкций Венесуэла потеряла 98,6 процента всех внешних валютных доходов. Отчисления государственной нефтегазовой PDVSA в адрес Центрального банка страны за последние семь лет сократились с 56,609 миллиарда долларов до 73,4 миллиона долларов в год, или более чем на 99 процентов.
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Цены на нефтьСШАВенесуэлаВ миреМексикаChevronНиколас МадуроХуан ГуаидоPDVSA
 
 
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