https://ria.ru/20221126/ssha-1834495323.html

США сняли эмбарго на поставки нефти из Венесуэлы

США сняли эмбарго на поставки нефти из Венесуэлы - РИА Новости, 26.11.2022

США сняли эмбарго на поставки нефти из Венесуэлы

Соединенные Штаты решили ослабить нефтяные санкции против Венесуэлы в ответ на достижение договоренностей между властями и оппозицией латиноамериканского... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T20:51

2022-11-26T20:51

2022-11-26T22:43

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ВАШИНГТОН, 26 ноя — РИА Новости. Соединенные Штаты решили ослабить нефтяные санкции против Венесуэлы в ответ на достижение договоренностей между властями и оппозицией латиноамериканского государства, сообщило Министерство финансов США.Ведомство выпустило лицензию, согласно которой компания Chevron на полгода получает право добывать нефть и производить нефтепродукты в Венесуэле, а также поставлять их на американский рынок."Эта мера отражает долгосрочную политику США точечно смягчать санкции в зависимости от конкретных шагов, которые ослабляют бедствия венесуэльского народа и поддерживают восстановление демократии", — говорится в пресс-релизе министерства.При этом, как заявил высокопоставленный представитель Белого дома, Вашингтон оставляет за собой право как на дальнейшее ослабление санкций против Венесуэлы, так и на их ужесточение.Ранее в субботу в Мексике представители властей и оппозиции объявили о возобновлении переговоров, а также достижении гуманитарного соглашения, затрагивающего сферы образования, здравоохранения, продовольственной безопасности и ликвидации последствий наводнения, согласовании программы энергоснабжения, а также намерении поддерживать диалог по поводу организации выборов в 2024 году.В начале 2019 года в Венесуэле начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава подконтрольной оппозиции Национальной ассамблеи, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Его поддержали несколько западных стран во главе с США.Мадуро, в свою очередь, поддержали Россия, Китай, Турция и ряд других стран. В период с 2014 по 2020 год из-за американских санкций Венесуэла потеряла 98,6 процента всех внешних валютных доходов. Отчисления государственной нефтегазовой PDVSA в адрес Центрального банка страны за последние семь лет сократились с 56,609 миллиарда долларов до 73,4 миллиона долларов в год, или более чем на 99 процентов.

https://ria.ru/20221126/aktivy-1834497086.html

https://ria.ru/20221022/venesuela-1825835431.html

https://ria.ru/20221001/bayden-1820914570.html

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венесуэла

мексика

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, сша, венесуэла, в мире, мексика, chevron , николас мадуро, хуан гуаидо, pdvsa