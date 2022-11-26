https://ria.ru/20221126/ssha-1834471345.html

"Дошло наконец". Британцы высмеяли реакцию ЕС на "трюк Байдена" на Украине

"Дошло наконец". Британцы высмеяли реакцию ЕС на "трюк Байдена" на Украине - РИА Новости, 26.11.2022

"Дошло наконец". Британцы высмеяли реакцию ЕС на "трюк Байдена" на Украине

Обвинения в адрес США в получении огромной прибыли от конфликта на Украине, выдвинутые в Европейском союзе, получили поддержку у читателей Daily Mail, которые... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T17:16

2022-11-26T17:16

2022-11-26T19:30

в мире

владимир путин

сша

украина

брюссель

евросоюз

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Обвинения в адрес США в получении огромной прибыли от конфликта на Украине, выдвинутые в Европейском союзе, получили поддержку у читателей Daily Mail, которые высмеяли ЕС за запоздалую реакцию.На этой неделе высокопоставленный чиновник заявил Politico, что, по мнению Брюсселя, Америка выигрывает от продолжения боевых действий. При этом ЕС непублично обвиняет США в наживе на конфликте за счет продажи ВСУ оружия и газа по завышенным ценам.Пользователи сочли, что действия администрации Джо Байдена были очевидными, отметив, что Соединенные Штаты неоднократно использовали военные конфликты в собственных интересах."Дошло наконец? Похоже, ваши лидеры не догадываются, что настоящая цель войны — это посеять хаос в остальном западном мире ради выгоды США. Но уже слишком поздно, чтобы спасти ситуацию", — написал один из комментаторов."Две мировые войны в Европе были очень хорошим бизнесом для американцев. Они научились этому трюку много лет назад", — напомнил второй."Конечно, США и администрация Байдена далеко не союзники ЕС", — считает еще один пользователь."Вашингтон больше не союзник даже самим Соединенным Штатам", — сыронизировал читатель."Каждый шаг Вашингтона обусловлен его собственными интересами. Неужели никто никогда этого не замечал?" — задался вопросом один из пользователей.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию на самом Западе. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия США и их союзников, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Основной целью Запада российский президент назвал ухудшение жизни миллионов людей.

https://ria.ru/20221126/zelenskiy-1834455712.html

https://ria.ru/20221125/shutka-1834103254.html

https://ria.ru/20221126/limit-1834390560.html

https://ria.ru/20221126/ukraina-1834454203.html

сша

украина

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в мире, владимир путин, сша, украина, брюссель, евросоюз, вооруженные силы украины