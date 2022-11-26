https://ria.ru/20221126/srazhenie-1833899853.html

Сражение на Березине

Сражение на Березине - РИА Новости, 26.11.2022

Сражение на Березине

Сражение на реке Березине (правый приток Днепра) между отступавшей из России армией Наполеона I и русскими войсками, пытавшимися отрезать ей пути отхода,... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T02:05

2022-11-26T02:05

2022-11-26T02:05

справки

отечественная война (1812)

александр i - политический герой войны 1812 года

александр i

сражение на березине: триумф и провал россии и франции

на пути к березине: сражение русских и французов под вязьмой

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/63957/00/639570004_0:429:2775:1989_1920x0_80_0_0_b6b503e382015c00fbc31a1ae813b886.jpg

Сражение на реке Березине (правый приток Днепра) между отступавшей из России армией Наполеона I и русскими войсками, пытавшимися отрезать ей пути отхода, произошло 26-29 ноября (14-17 ноября по старому стилю) 1812 года вблизи города Борисова (ныне Белоруссия).Оно стало последним крупным боевым столкновением регулярных русских войск с остатками французской армии во время Отечественной войны 1812 года. В первом периоде войны, которая началась в июне 1812 года вторжением на территорию Российской империи войск Наполеона I, установившего контроль практически над всей Западной Европой, русские армии с боями отступали на восток. После генерального сражения, которое состоялось 7 сентября (26 августа по старому стилю) 1812 года на Бородинском поле в 124 километрах от Москвы и в котором французская армия понесла большие потери, русские войска, потерявшие также немало воинов, продолжили отходить и оставили Москву. Совершив маневр, они расположились в районе села Тарутино (ныне в Калужской области), где были реорганизованы, доукомплектованы, снабжены вооружением, боеприпасами и продовольствием. После сражения за Малоярославец в октябре 1812 года в войне наступил коренной перелом. Наполеон окончательно утратил стратегическую инициативу, а русские войска перешли в контрнаступление."Великая армия" Наполеона была вынуждена отступать по разоренной Старой Смоленской дороге, теснимая авангардом русских войск и подвергаясь постоянным ударам партизан и казаков с флангов. Отдельные корпуса наполеоновской армии были разгромлены в сражениях под Вязьмой, Дорогобужем, на реке Вопь (ныне в Смоленской области). Особенно значительные потери французы понесли в боях под Красным (ныне поселок городского типа в Смоленской области). Потеряв в них почти всю свою артиллерию и кавалерию и существенную часть оставшихся сил, Наполеон вынужден был скорым маршем двинуться дальше на запад, стремясь как можно быстрее добраться до русской границы. Его подталкивали не только усилившиеся морозы и голод, от которого страдали остатки армии, все быстрее превращавшейся в плохо управляемую толпу, но и угроза окружения. Наперерез отступающим французам с юга двигалась 3-я Западная армия адмирала Павла Чичагова, с севера – корпус генерала Петра Витгенштейна, а с востока наступала на пятки основная сила русских войск под командованием фельдмаршала Михаила Кутузова. По плану, разработанному в окружении императора Александра I и утвержденному Кутузовым, 3-я Западная армия Чичагова и войска Витгенштейна должны были перерезать пути отступления французской армии на запад, заняв оборонительную позицию на линии pек Улла, Березина фронтом на восток, а главные силы под командованием Кутузова – преследовать ее и завершить окружение. К 21 ноября (9 ноября по старому стилю) 1812 года 3-я Западная армия Чичагова, взяв Минск (ныне Белоруссия) и Борисов, заняла линию реки Березина от Зембина до Уши (главные силы – у Борисова), встав на пути отхода наполеоновских войск. Витгенштейн подходил с севера к Баранам, расположенным на Березине, а войска Кутузова двигались на Копысь южнее отступавших французов. 23 ноября (11 ноября по старому стилю) к Борисову подошел французский авангард, который возглавлял маршал Никола Удино. Адмирал Чичагов, у которого состав армии сократился во время боев на две трети (в строю оставалось не более 23,5 тысячи человек, по другим источник около 30 тысяч), переоценил силы противника и 24 ноября (12 ноября по старому стилю) отвел войска из Борисова. Он отошел на правый берег Березины, взорвав постоянный мост в Борисове. Это дало возможность армии Наполеона, соединившейся с войсками маршалов Удино и Клода Виктора, 26 ноября (14 ноября по старому стилю) подойти к реке Березине. Чтобы избежать полного окружения, французский главнокомандующий пошел на военную хитрость. Он отдал приказ демонстрировать готовность наводить переправу чуть ниже Борисова, а сам силами 85-90 тысяч человек (из них около 40 тысяч боеспособных) решил форсировать Березину у деревни Студенка (в 15 километрах от Борисова вверх по течению реки). Введенный в заблуждение действиями французов адмирал Чичагов отвел свои главные силы на 25 километров южнее Борисова, оставив у брода напротив Студенки небольшой заслон. Воспользовавшись этим, севернее Борисова у деревни Студенка французские саперы и понтонеры в ночь на 26 ноября (14 ноября по старому стилю) стали строить два моста – для пехоты и для артиллерии. Несмотря на значительные морозы, лед на реке еще не установился. Материала для сооружения мостов было мало, поэтому их пришлось устраивать на козлах, забивая в дно реки сваи. Утром 26 ноября (14 ноября по старому стилю) передовые французские части из корпуса маршала Удино перешли Березину вброд и оттеснили заслон русских к деревне Стахово. После полудня этого дня мосты были уже готовы, и началась переправа. К вечеру по ним переправились главные силы Наполеона (около 19 тысяч боеспособных). Переправа продолжалась и весь следующий день. Мост, предназначенный специально для перевозки тяжестей, несколько раз ломался, и его приходилось чинить. По приказу императора Франции армейские жандармы, распоряжавшиеся порядком переправы, пускали на мосты только боеспособные команды. Оставшихся без оружия, больных и раненых, а также гражданских, в том числе женщин и детей, задерживали на левом, восточном берегу, приказывая ждать, пока не переправится армия.В это время Витгенштейн, не имевший точных сведений о противнике и месте переправы, двигался мимо нее на Борисов. 27 ноября (15 ноября по старому стилю) на левом берегу его войска (40 тысяч человек) и передовые отряды главной группировки Кутузова (25 тысяч человек) окружили в районе города Борисова и принудили к сдаче французскую дивизию генерала Луи Партуно (около четырех тысяч человек).28 ноября (16 ноября по старому стилю) на Березине разыгралось сражение: на правом берегу переправившиеся французские войска маршалов Нея и Удино (около 12 тысяч человек) успешно отразили наступление войск адмирала Павла Чичагова, а на левом берегу (у Студенки) французские войска под командованием маршала Виктора (около семи тысяч человек), продержались до вечера против русских войск генерала Витгенштейна и, ночью перейдя реку, отошли к Зембину. Утром 29 ноября (17 ноября по старому стилю) по приказу Наполеона мосты у Студенки были подожжены. На левом берегу остались обозы и толпы отставших французских солдат (около 40 тысяч человек). Увидев, что переправа горит, а русские войска надвигаются, все остававшиеся бросились к Березине в надежде хоть как-нибудь преодолеть ее и спастись. Кто-то рисковал ступить на горящие мосты, кто-то бросался вплавь в ледяную воду. В результате большинство из оставшихся утонуло при переправе или попало в плен. Хотя из-за отсутствия общего руководства и несогласованности действий русского командования войскам Наполеона удалось вырваться из ловушки на Березине и отойти к Вильно (ныне Вильнюс), "Великая армия" перестала существовать как организованная сила. Она потеряла, по разным данным, от 25 до 50 тысяч человек, почти всю артиллерию и обозы. Все же Наполеон сумел вывести и сохранить на будущее цвет своего генералитета, большую часть офицерского корпуса и императорской гвардии. Потери русских войск составили от 8 до 15 тысяч человек. Дальнейшее отступление, вплоть до самой русской границы, для французов превратилось в беспорядочное бегство. Освобождение территории Российской империи от неприятеля завершилось 26 декабря (14 декабря по старому стилю) 1812 года, когда русские войска заняли пограничные города Белосток и Брест-Литовский.(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Председатель Главной редакционной комиссии С.Б. Иванов. Воениздат. Москва. В 8 томах -2004 г.)Материал подготовлен на основе информации открытых источников

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, отечественная война (1812), александр i - политический герой войны 1812 года, александр i, сражение на березине: триумф и провал россии и франции, на пути к березине: сражение русских и французов под вязьмой