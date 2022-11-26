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Российские военные отбили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 26.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Российские военные отбили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские военные отбили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 26.11.2022
Российские военные отбили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении
ВС РФ на Краснолиманском направлении отразили украинскую атаку на Коломыйчиху и Площанку в ЛНР, потери противника составили более 40 убитыми и ранеными, а также РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T14:19
2022-11-26T14:29
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. ВС РФ на Краснолиманском направлении отразили украинскую атаку на Коломыйчиху и Площанку в ЛНР, потери противника составили более 40 убитыми и ранеными, а также 3 БМП и два автомобиля, сообщили в субботу в Минобороны России."На Краснолиманском направлении противник силами двух ротных тактических групп безуспешно пытался атаковать подразделения российских войск в направлении населенных пунктов Коломыйчиха и Площанка Луганской народной республики. В результате огня артиллерии подразделения ВСУ были остановлены и отброшены на исходные позиции. Потери противника составили более 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты и два автомобиля" - заявили в Минобороны.
луганская народная республика
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безопасность, луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:19 26.11.2022 (обновлено: 14:29 26.11.2022)
 
Российские военные отбили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны: ВСУ потеряли более 40 военных при попытке атаки на Краснолиманском направлении

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военные на БМП
Украинские военные на БМП - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военные на БМП. Архивное фото
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. ВС РФ на Краснолиманском направлении отразили украинскую атаку на Коломыйчиху и Площанку в ЛНР, потери противника составили более 40 убитыми и ранеными, а также 3 БМП и два автомобиля, сообщили в субботу в Минобороны России.
"На Краснолиманском направлении противник силами двух ротных тактических групп безуспешно пытался атаковать подразделения российских войск в направлении населенных пунктов Коломыйчиха и Площанка Луганской народной республики. В результате огня артиллерии подразделения ВСУ были остановлены и отброшены на исходные позиции. Потери противника составили более 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты и два автомобиля" - заявили в Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
25 ноября, 16:49Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.11.2022
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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