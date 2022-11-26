https://ria.ru/20221126/spetsoperatsiya-1834442730.html

Российские военные отбили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские военные отбили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 26.11.2022

Российские военные отбили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении

ВС РФ на Краснолиманском направлении отразили украинскую атаку на Коломыйчиху и Площанку в ЛНР, потери противника составили более 40 убитыми и ранеными, а также РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T14:19

2022-11-26T14:19

2022-11-26T14:29

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. ВС РФ на Краснолиманском направлении отразили украинскую атаку на Коломыйчиху и Площанку в ЛНР, потери противника составили более 40 убитыми и ранеными, а также 3 БМП и два автомобиля, сообщили в субботу в Минобороны России."На Краснолиманском направлении противник силами двух ротных тактических групп безуспешно пытался атаковать подразделения российских войск в направлении населенных пунктов Коломыйчиха и Площанка Луганской народной республики. В результате огня артиллерии подразделения ВСУ были остановлены и отброшены на исходные позиции. Потери противника составили более 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты и два автомобиля" - заявили в Минобороны.

луганская народная республика

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)