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Российские военные отбили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские военные отбили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 26.11.2022
Российские военные отбили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении
ВС РФ на Краснолиманском направлении отразили украинскую атаку на Коломыйчиху и Площанку в ЛНР, потери противника составили более 40 убитыми и ранеными, а также РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T14:19
2022-11-26T14:19
2022-11-26T14:29
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. ВС РФ на Краснолиманском направлении отразили украинскую атаку на Коломыйчиху и Площанку в ЛНР, потери противника составили более 40 убитыми и ранеными, а также 3 БМП и два автомобиля, сообщили в субботу в Минобороны России."На Краснолиманском направлении противник силами двух ротных тактических групп безуспешно пытался атаковать подразделения российских войск в направлении населенных пунктов Коломыйчиха и Площанка Луганской народной республики. В результате огня артиллерии подразделения ВСУ были остановлены и отброшены на исходные позиции. Потери противника составили более 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты и два автомобиля" - заявили в Минобороны.
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:19 26.11.2022 (обновлено: 14:29 26.11.2022)
Российские военные отбили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли более 40 военных при попытке атаки на Краснолиманском направлении