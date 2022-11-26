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Продажи первых новых моделей автомашин "Соллерс" начнутся в декабре - РИА Новости, 26.11.2022
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Продажи первых новых моделей автомашин "Соллерс" начнутся в декабре
Продажи первых новых моделей автомашин "Соллерс" начнутся в декабре - РИА Новости, 26.11.2022
Продажи первых новых моделей автомашин "Соллерс" начнутся в декабре
Продажи первых новых моделей легких коммерческих автомобилей "Соллерс" - "Арго" и "Атлант" - начнутся в декабре 2022 года, сообщил вице-премьер - глава... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T16:23
2022-11-26T16:23
авто
экономика
денис мантуров
россия
соллерс
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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ЕЛАБУГА (Татарстан), 26 ноя - РИА Новости. Продажи первых новых моделей легких коммерческих автомобилей "Соллерс" - "Арго" и "Атлант" - начнутся в декабре 2022 года, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Автомобили "Соллерс" заместят ушедший с российского рынка Ford Transit. Продажи первых легких коммерческих автомобилей стартуют уже в декабре этого года", - передает слова Мантурова пресс-служба министерства.Автомобили "Атлант" полной массой от 2,5 т до 4,2 т оснащены дизельным двигателем 139 л.с., либо 150 л.с. экологического класса Евро 5. "Арго" является компактным автомобилем бескапотной компоновки для внутригородских перевозок. Он имеет полную массу от 2,5 т до 3,5 т и предлагается на выбор с дизельным двигателем мощностью 130 л.с., либо с бензиновым двигателем 147 л.с. класса Евро 5, раскрыли характеристики в "Соллерс".В субботу на заводе "Соллерс" в Алабуге было запущено серийное производство этих новинок под собственным брендом компании. По словам замгендиректора "Соллерс" Зои Каика, уже во втором квартале 2023 года запланировано наладить производство полного цикла (сварка, окраска, сборка), пока же речь о крупноузловой сборке.
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авто, экономика, денис мантуров, россия, соллерс, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Авто, Экономика, Денис Мантуров, Россия, Соллерс, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
16:23 26.11.2022
 
Продажи первых новых моделей автомашин "Соллерс" начнутся в декабре

Мантуров анонсировал продажи первых новых моделей "Соллерс" "Арго" и "Атлант" в декабре

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкЗавод "Соллерс-Елабуга" по производству автомобилей
Завод Соллерс-Елабуга по производству автомобилей - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Завод "Соллерс-Елабуга" по производству автомобилей. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕЛАБУГА (Татарстан), 26 ноя - РИА Новости. Продажи первых новых моделей легких коммерческих автомобилей "Соллерс" - "Арго" и "Атлант" - начнутся в декабре 2022 года, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Автомобили "Соллерс" заместят ушедший с российского рынка Ford Transit. Продажи первых легких коммерческих автомобилей стартуют уже в декабре этого года", - передает слова Мантурова пресс-служба министерства.
Автомобили "Атлант" полной массой от 2,5 т до 4,2 т оснащены дизельным двигателем 139 л.с., либо 150 л.с. экологического класса Евро 5. "Арго" является компактным автомобилем бескапотной компоновки для внутригородских перевозок. Он имеет полную массу от 2,5 т до 3,5 т и предлагается на выбор с дизельным двигателем мощностью 130 л.с., либо с бензиновым двигателем 147 л.с. класса Евро 5, раскрыли характеристики в "Соллерс".
В субботу на заводе "Соллерс" в Алабуге было запущено серийное производство этих новинок под собственным брендом компании. По словам замгендиректора "Соллерс" Зои Каика, уже во втором квартале 2023 года запланировано наладить производство полного цикла (сварка, окраска, сборка), пока же речь о крупноузловой сборке.
Путин: Добиться, чтобы автомобили стали более доступными для российских семей - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
16 ноября, 14:28
Путин призвал сделать автомобили более доступными для покупки
 
АвтоЭкономикаДенис МантуровРоссияСоллерсМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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