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Маск пообещал сделать смартфон, если Twitter уберут из магазинов приложений - РИА Новости, 26.11.2022
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Маск пообещал сделать смартфон, если Twitter уберут из магазинов приложений
Маск пообещал сделать смартфон, если Twitter уберут из магазинов приложений - РИА Новости, 26.11.2022
Маск пообещал сделать смартфон, если Twitter уберут из магазинов приложений
Новый владелец Twitter, миллиардер Илон Маск пообещал сделать свой смартфон, если соцсеть уберут из основных магазинов приложений. РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T02:04
2022-11-26T02:04
в мире
технологии
илон маск
apple iphone
google android
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ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Новый владелец Twitter, миллиардер Илон Маск пообещал сделать свой смартфон, если соцсеть уберут из основных магазинов приложений."Если не будет другого выбора, я сделаю альтернативный телефон", - написал Маск в Twitter.Так он отреагировал на публикацию пользователя с предложением задуматься о собственном смартфоне, если Twitter уберут из магазинов приложений для iPhone и Android. Маск при этом выразил надежду, что до такого развития событий дело не дойдет.В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику соцсети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.Маск также предупреждал, что Twitter "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает".
https://ria.ru/20221124/mask-1833823033.html
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в мире, технологии, илон маск, apple iphone, google android
В мире, Технологии, Илон Маск, Apple iPhone, Google Android
02:04 26.11.2022
 
Маск пообещал сделать смартфон, если Twitter уберут из магазинов приложений

Маск пообещал сделать смартфон если Google и Apple уберут Twitter из магазинов приложений

© AP Photo / Ringo H.W. ChiuИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Новый владелец Twitter, миллиардер Илон Маск пообещал сделать свой смартфон, если соцсеть уберут из основных магазинов приложений.
"Если не будет другого выбора, я сделаю альтернативный телефон", - написал Маск в Twitter.
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Маск поделился необычной находкой в штаб-квартире Twitter
Так он отреагировал на публикацию пользователя с предложением задуматься о собственном смартфоне, если Twitter уберут из магазинов приложений для iPhone и Android. Маск при этом выразил надежду, что до такого развития событий дело не дойдет.
В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику соцсети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.
Маск также предупреждал, что Twitter "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает".
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