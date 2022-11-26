https://ria.ru/20221126/smartfon-1834391711.html

Маск пообещал сделать смартфон, если Twitter уберут из магазинов приложений

Маск пообещал сделать смартфон, если Twitter уберут из магазинов приложений - РИА Новости, 26.11.2022

Маск пообещал сделать смартфон, если Twitter уберут из магазинов приложений

Новый владелец Twitter, миллиардер Илон Маск пообещал сделать свой смартфон, если соцсеть уберут из основных магазинов приложений. РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T02:04

2022-11-26T02:04

2022-11-26T02:04

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ВАШИНГТОН, 26 ноя - РИА Новости. Новый владелец Twitter, миллиардер Илон Маск пообещал сделать свой смартфон, если соцсеть уберут из основных магазинов приложений."Если не будет другого выбора, я сделаю альтернативный телефон", - написал Маск в Twitter.Так он отреагировал на публикацию пользователя с предложением задуматься о собственном смартфоне, если Twitter уберут из магазинов приложений для iPhone и Android. Маск при этом выразил надежду, что до такого развития событий дело не дойдет.В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику соцсети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.Маск также предупреждал, что Twitter "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает".

https://ria.ru/20221124/mask-1833823033.html

https://ria.ru/20221122/twitter-1833256190.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, илон маск, apple iphone, google android