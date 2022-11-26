На Украине восстановили 73 процента мобильных сетей, сообщили власти
Глава Минцифры Украины Федоров: энергетики восстановили 73 процента мобильных сетей
© AP Photo / Andrew KravchenkoВечерний Киев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вечерний Киев. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что энергетикам удалось восстановить 73% мобильных сетей по стране, сотовая связь стабилизирована в большинстве регионов.
По его словам, "73% мобильной сети Украины уже работает после самого масштабного обесточивания".
"Благодаря активной работе быстро восстановивших свет энергетиков мобильные операторы переподключили половину базовых станций", - написал Федоров в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что ситуация со связью улучшилась в Кировоградской, Днепропетровской, Волынской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Житомирской областях. Связь также стабилизируется в Черкасской, Львовской, Ровненской, Винницкой и Черновицкой областях.
"Ремонтные работы продолжаются... В других областях пока испытывают трудности со связью", - уточнил он.
В среду министерство энергетики Украины сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. В четверг в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.
По данным Минобороны РФ, 23 ноября был нанесен массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, все назначенные объекты поражены.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.