https://ria.ru/20221126/seti-1834487833.html

На Украине восстановили 73 процента мобильных сетей, сообщили власти

На Украине восстановили 73 процента мобильных сетей, сообщили власти - РИА Новости, 26.11.2022

На Украине восстановили 73 процента мобильных сетей, сообщили власти

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что энергетикам удалось восстановить 73% мобильных сетей по стране, сотовая связь стабилизирована РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T19:45

2022-11-26T19:45

2022-11-26T19:45

специальная военная операция на украине

в мире

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михаил федоров

денис шмыгаль

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житомирская область

россия

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что энергетикам удалось восстановить 73% мобильных сетей по стране, сотовая связь стабилизирована в большинстве регионов.По его словам, "73% мобильной сети Украины уже работает после самого масштабного обесточивания"."Благодаря активной работе быстро восстановивших свет энергетиков мобильные операторы переподключили половину базовых станций", - написал Федоров в своем Telegram-канале.Он уточнил, что ситуация со связью улучшилась в Кировоградской, Днепропетровской, Волынской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Житомирской областях. Связь также стабилизируется в Черкасской, Львовской, Ровненской, Винницкой и Черновицкой областях.В среду министерство энергетики Украины сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а подавляющее большинство потребителей электроэнергии остались без света. В четверг в минэнерго сообщили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено.По данным Минобороны РФ, 23 ноября был нанесен массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, все назначенные объекты поражены.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

https://ria.ru/20221126/ukraina-1834470917.html

https://ria.ru/20221124/energosistema-1833856840.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, жкх, михаил федоров, денис шмыгаль, украина, житомирская область, россия