https://ria.ru/20221126/sbu-1834492414.html
СБУ внедряла агентов в общину крымских татар
СБУ внедряла агентов в общину крымских татар - РИА Новости, 26.11.2022
СБУ внедряла агентов в общину крымских татар
Служба безопасности Украины (СБУ) внедряла агентов в крымскотатарскую общину внутри страны для реализации тотального контроля за их деятельностью,... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T20:19
2022-11-26T20:19
2022-11-26T22:15
специальная военная операция на украине
в мире
рефат чубаров
херсон
россия
служба безопасности украины
херсонская область
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 26 ноя — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) внедряла агентов в крымскотатарскую общину внутри страны для реализации тотального контроля за их деятельностью, свидетельствуют документы спецслужбы, оказавшиеся в распоряжении РИА Новости.После вхождения Крыма в состав России в 2014 году в Херсоне начали базироваться бежавшие с полуострова украинские институты власти. С ними прежде всего взаимодействовал меджлис*.Агент СБУ, внедренный в ближайшее окружение руководителя меджлиса* Рефата Чубарова, 5 марта 2015 года информировал кураторов, что последний назначил доверенное лицо (фамилия скрыта в интересах расследования. — Прим. ред.) для наблюдения "за процессами, происходящими в мусульманской среде на территории Херсонской области".Он также сообщил, что эти действия главы крымскотатарского меджлиса* "направлены на всесторонний сбор информации, с целью ее обобщения и разработки в дальнейшем единой стратегии работы с представителями национального меньшинства на государственном уровне".В СБУ, в свою очередь, такая активность Чубарова вызвала подозрения."Полученная информация представляет оперативный интерес и свидетельствует, что руководство меджлиса* внедряет на местах, где компактно проживают представители национального меньшинства, своих негласных представителей, которые на местах осуществляют контроль за действиями органов власти и управления и докладывают руководству меджлиса* для обобщения информации и принятия управленческих решений", — говорится в документе.Внедренный в крымскотатарскую общину Херсона агент СБУ с псевдонимом "Арслан" передавал кураторам сведения о трениях с Духовным управлением мусульман Украины (ДУМУ), вызванных недовольством представителей общины ограничением их "в правах как нации со стороны местных органов самоуправления".В справке о телефонном разговоре с агентом СБУ говорится, что он предоставил сведения о деятельности активистов крымскотатарской общины Херсона, которая направлена на "распространение идей автономизма и сепаратизма"."Двадцать восьмого мая 2019 года, с соблюдением требований конспирации (в частности, с использованием мобильного приложения WhatsApp), состоялся телефонный разговор с агентом "Арслан", в ходе которого последний предоставил сведения по приоритету №502910 ("Недопущение использования этнического фактора для дестабилизации, распространение идей автономизма и сепаратизма, создание мононациональных административно-территориальных образований внутри отдельных регионов Украины")", — уточняется в материалах.В конце куратор "Арслана" из СБУ предлагает "определиться с целесообразностью проведения … соответствующего профилактического мероприятия, "учитывая, что эта деятельность может привести к разжиганию межконфессиональной розни".* Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20220824/krym-1811737734.html
https://ria.ru/20220619/chubarov-1796542613.html
https://ria.ru/20221124/kherson-1833900322.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, рефат чубаров, херсон, россия, служба безопасности украины, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Рефат Чубаров, Херсон, Россия, Служба безопасности Украины, Херсонская область
20:19 26.11.2022 (обновлено: 22:15 26.11.2022)
СБУ внедряла агентов в общину крымских татар
СБУ внедряла агентов в общину крымских татар на Украине, чтобы не допустить автономии
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 26 ноя — РИА Новости.
Служба безопасности Украины (СБУ) внедряла агентов в крымскотатарскую общину внутри страны для реализации тотального контроля за их деятельностью, свидетельствуют документы спецслужбы, оказавшиеся в распоряжении РИА Новости
.
После вхождения Крыма в состав России в 2014 году в Херсоне начали базироваться бежавшие с полуострова украинские институты власти. С ними прежде всего взаимодействовал меджлис*.
Агент СБУ, внедренный в ближайшее окружение руководителя меджлиса* Рефата Чубарова, 5 марта 2015 года информировал кураторов, что последний назначил доверенное лицо (фамилия скрыта в интересах расследования. — Прим. ред.) для наблюдения "за процессами, происходящими в мусульманской среде на территории Херсонской области".
Он также сообщил, что эти действия главы крымскотатарского меджлиса* "направлены на всесторонний сбор информации, с целью ее обобщения и разработки в дальнейшем единой стратегии работы с представителями национального меньшинства на государственном уровне".
В СБУ, в свою очередь, такая активность Чубарова вызвала подозрения.
"Полученная информация представляет оперативный интерес и свидетельствует, что руководство меджлиса* внедряет на местах, где компактно проживают представители национального меньшинства, своих негласных представителей, которые на местах осуществляют контроль за действиями органов власти и управления и докладывают руководству меджлиса* для обобщения информации и принятия управленческих решений", — говорится в документе.
Внедренный в крымскотатарскую общину Херсона агент СБУ с псевдонимом "Арслан" передавал кураторам сведения о трениях с Духовным управлением мусульман Украины (ДУМУ), вызванных недовольством представителей общины ограничением их "в правах как нации со стороны местных органов самоуправления".
В справке о телефонном разговоре с агентом СБУ говорится, что он предоставил сведения о деятельности активистов крымскотатарской общины Херсона, которая направлена на "распространение идей автономизма и сепаратизма".
"Двадцать восьмого мая 2019 года, с соблюдением требований конспирации (в частности, с использованием мобильного приложения WhatsApp), состоялся телефонный разговор с агентом "Арслан", в ходе которого последний предоставил сведения по приоритету №502910 ("Недопущение использования этнического фактора для дестабилизации, распространение идей автономизма и сепаратизма, создание мононациональных административно-территориальных образований внутри отдельных регионов Украины")", — уточняется в материалах.
В конце куратор "Арслана" из СБУ предлагает "определиться с целесообразностью проведения … соответствующего профилактического мероприятия, "учитывая, что эта деятельность может привести к разжиганию межконфессиональной розни".
* Экстремистская организация, запрещенная в России.