https://ria.ru/20221126/sanktsii-1834513937.html
Chevron прокомментировала ослабление санкций США в отношении Венесуэлы
Chevron прокомментировала ослабление санкций США в отношении Венесуэлы - РИА Новости, 26.11.2022
Chevron прокомментировала ослабление санкций США в отношении Венесуэлы
Американская компания Chevron заявила, что ослабление санкций США позволяет ей коммерциализировать нефтедобычу, которую она ведет в Венесуэле. РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T23:55
2022-11-26T23:55
2022-11-26T23:55
экономика
цены на нефть
венесуэла
сша
chevron
pdvsa
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ВАШИНГТОН, 26 ноя – РИА Новости. Американская компания Chevron заявила, что ослабление санкций США позволяет ей коммерциализировать нефтедобычу, которую она ведет в Венесуэле.Министерство финансов США в субботу выпустило генеральную лицензию сроком на полгода, которая разрешает Chevron добывать и перерабатывать нефть в сотрудничестве с венесуэльской компанией PdVSA и поставлять продукцию совместного предприятия на рынок США."Выпуск генеральной лицензии №41 означает, что Chevron теперь может коммерциализировать нефть, которая сейчас добывается активами совместного предприятия с участием компании. Мы настроены на сохранение конструктивного присутствия в этой стране и продолжение поддержки программ социальных инвестиций гуманитарной направленности", - сказано в заявлении компании.В Chevron заверили, что будут выстраивать бизнес в Венесуэле в очерченных американскими властями рамках. "Решение OFAC (управления контроля за иностранными активами министерства финансов США) повышает транспарентность венесуэльского нефтяного сектора", - добавила компания.Решение смягчить санкции против Венесуэлы администрация США объяснила прогрессом в диалоге между властями латиноамериканской страны и оппозицией.
https://ria.ru/20221126/aktivy-1834497086.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, венесуэла, сша, chevron , pdvsa
Экономика, Цены на нефть, Венесуэла, США, Chevron , PDVSA
Chevron прокомментировала ослабление санкций США в отношении Венесуэлы
Chevron: ослабление санкций США позволит коммерциализировать нефтедобычу в Венесуэле
ВАШИНГТОН, 26 ноя – РИА Новости. Американская компания Chevron заявила, что ослабление санкций США позволяет ей коммерциализировать нефтедобычу, которую она ведет в Венесуэле.
Министерство финансов США в субботу выпустило генеральную лицензию сроком на полгода, которая разрешает Chevron добывать и перерабатывать нефть в сотрудничестве с венесуэльской компанией PdVSA
и поставлять продукцию совместного предприятия на рынок США.
"Выпуск генеральной лицензии №41 означает, что Chevron теперь может коммерциализировать нефть, которая сейчас добывается активами совместного предприятия с участием компании. Мы настроены на сохранение конструктивного присутствия в этой стране и продолжение поддержки программ социальных инвестиций гуманитарной направленности", - сказано в заявлении компании.
В Chevron заверили, что будут выстраивать бизнес в Венесуэле в очерченных американскими властями рамках. "Решение OFAC (управления контроля за иностранными активами министерства финансов США) повышает транспарентность венесуэльского нефтяного сектора", - добавила компания.
Решение смягчить санкции против Венесуэлы администрация США объяснила прогрессом в диалоге между властями латиноамериканской страны и оппозицией.