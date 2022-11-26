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Chevron прокомментировала ослабление санкций США в отношении Венесуэлы - РИА Новости, 26.11.2022
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Chevron прокомментировала ослабление санкций США в отношении Венесуэлы
Chevron прокомментировала ослабление санкций США в отношении Венесуэлы - РИА Новости, 26.11.2022
Chevron прокомментировала ослабление санкций США в отношении Венесуэлы
Американская компания Chevron заявила, что ослабление санкций США позволяет ей коммерциализировать нефтедобычу, которую она ведет в Венесуэле. РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T23:55
2022-11-26T23:55
экономика
цены на нефть
венесуэла
сша
chevron
pdvsa
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ВАШИНГТОН, 26 ноя – РИА Новости. Американская компания Chevron заявила, что ослабление санкций США позволяет ей коммерциализировать нефтедобычу, которую она ведет в Венесуэле.Министерство финансов США в субботу выпустило генеральную лицензию сроком на полгода, которая разрешает Chevron добывать и перерабатывать нефть в сотрудничестве с венесуэльской компанией PdVSA и поставлять продукцию совместного предприятия на рынок США."Выпуск генеральной лицензии №41 означает, что Chevron теперь может коммерциализировать нефть, которая сейчас добывается активами совместного предприятия с участием компании. Мы настроены на сохранение конструктивного присутствия в этой стране и продолжение поддержки программ социальных инвестиций гуманитарной направленности", - сказано в заявлении компании.В Chevron заверили, что будут выстраивать бизнес в Венесуэле в очерченных американскими властями рамках. "Решение OFAC (управления контроля за иностранными активами министерства финансов США) повышает транспарентность венесуэльского нефтяного сектора", - добавила компания.Решение смягчить санкции против Венесуэлы администрация США объяснила прогрессом в диалоге между властями латиноамериканской страны и оппозицией.
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экономика, цены на нефть, венесуэла, сша, chevron , pdvsa
Экономика, Цены на нефть, Венесуэла, США, Chevron , PDVSA
23:55 26.11.2022
 
Chevron прокомментировала ослабление санкций США в отношении Венесуэлы

Chevron: ослабление санкций США позволит коммерциализировать нефтедобычу в Венесуэле

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 ноя – РИА Новости. Американская компания Chevron заявила, что ослабление санкций США позволяет ей коммерциализировать нефтедобычу, которую она ведет в Венесуэле.
Министерство финансов США в субботу выпустило генеральную лицензию сроком на полгода, которая разрешает Chevron добывать и перерабатывать нефть в сотрудничестве с венесуэльской компанией PdVSA и поставлять продукцию совместного предприятия на рынок США.
"Выпуск генеральной лицензии №41 означает, что Chevron теперь может коммерциализировать нефть, которая сейчас добывается активами совместного предприятия с участием компании. Мы настроены на сохранение конструктивного присутствия в этой стране и продолжение поддержки программ социальных инвестиций гуманитарной направленности", - сказано в заявлении компании.
В Chevron заверили, что будут выстраивать бизнес в Венесуэле в очерченных американскими властями рамках. "Решение OFAC (управления контроля за иностранными активами министерства финансов США) повышает транспарентность венесуэльского нефтяного сектора", - добавила компания.
Решение смягчить санкции против Венесуэлы администрация США объяснила прогрессом в диалоге между властями латиноамериканской страны и оппозицией.
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ЭкономикаЦены на нефтьВенесуэлаСШАChevronPDVSA
 
 
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