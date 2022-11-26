https://ria.ru/20221126/sanktsii-1834513937.html

Chevron прокомментировала ослабление санкций США в отношении Венесуэлы

Chevron прокомментировала ослабление санкций США в отношении Венесуэлы - РИА Новости, 26.11.2022

Chevron прокомментировала ослабление санкций США в отношении Венесуэлы

Американская компания Chevron заявила, что ослабление санкций США позволяет ей коммерциализировать нефтедобычу, которую она ведет в Венесуэле. РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T23:55

2022-11-26T23:55

2022-11-26T23:55

экономика

цены на нефть

венесуэла

сша

chevron

pdvsa

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ВАШИНГТОН, 26 ноя – РИА Новости. Американская компания Chevron заявила, что ослабление санкций США позволяет ей коммерциализировать нефтедобычу, которую она ведет в Венесуэле.Министерство финансов США в субботу выпустило генеральную лицензию сроком на полгода, которая разрешает Chevron добывать и перерабатывать нефть в сотрудничестве с венесуэльской компанией PdVSA и поставлять продукцию совместного предприятия на рынок США."Выпуск генеральной лицензии №41 означает, что Chevron теперь может коммерциализировать нефть, которая сейчас добывается активами совместного предприятия с участием компании. Мы настроены на сохранение конструктивного присутствия в этой стране и продолжение поддержки программ социальных инвестиций гуманитарной направленности", - сказано в заявлении компании.В Chevron заверили, что будут выстраивать бизнес в Венесуэле в очерченных американскими властями рамках. "Решение OFAC (управления контроля за иностранными активами министерства финансов США) повышает транспарентность венесуэльского нефтяного сектора", - добавила компания.Решение смягчить санкции против Венесуэлы администрация США объяснила прогрессом в диалоге между властями латиноамериканской страны и оппозицией.

https://ria.ru/20221126/aktivy-1834497086.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, венесуэла, сша, chevron , pdvsa