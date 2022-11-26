21:01 26.11.2022 (обновлено: 21:24 26.11.2022)
США оставили за собой право на ослабление санкций против Венесуэлы
Белый дом: США имеют право как смягчать, так и ужесточать санкции против Венесуэлы
© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
© AP Photo / Patrick Semansky
Белый дом, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 ноя – РИА Новости. США оставляют за собой право как на дальнейшее ослабление санкций против Венесуэлы, так и на их ужесточение, сказал журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.
В качестве реакции на договоренности между сторонами внутриполитического конфликта министерство финансов США выпустило генеральную лицензию, которая сроком на полгода разрешает американской компании Chevron добывать нефть и производить нефтепродукты в Венесуэле, а также поставлять их на рынок США в сотрудничестве с венесуэльской государственной компанией PDVSA.
"Мы дали очень ясно понять, что готовы пойти на дополнительные меры для поддержки конкретных результатов диалога. Но мы также готовы свернуть эти действия, если прогресса не будет", - сказал чиновник, пожелавший остаться неназванным.
Министерство финансов США сообщило, что в субботу представители властей и оппозиции Венесуэлы объявили о возобновлении переговоров в Мексике, достижении гуманитарного соглашения, затрагивающего сферы образования, здравоохранения, продовольственной безопасности и ликвидации последствий наводнения, согласовании программы энергоснабжения, а также намерении поддерживать диалог по поводу организации выборов в 2024 году.