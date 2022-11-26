https://ria.ru/20221126/sanktsii-1834496449.html

США оставили за собой право на ослабление санкций против Венесуэлы

США оставили за собой право на ослабление санкций против Венесуэлы - РИА Новости, 26.11.2022

США оставили за собой право на ослабление санкций против Венесуэлы

США оставляют за собой право как на дальнейшее ослабление санкций против Венесуэлы, так и на их ужесточение, сказал журналистам высокопоставленный представитель РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T21:01

2022-11-26T21:01

2022-11-26T21:24

сша

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мексика

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ВАШИНГТОН, 26 ноя – РИА Новости. США оставляют за собой право как на дальнейшее ослабление санкций против Венесуэлы, так и на их ужесточение, сказал журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.В качестве реакции на договоренности между сторонами внутриполитического конфликта министерство финансов США выпустило генеральную лицензию, которая сроком на полгода разрешает американской компании Chevron добывать нефть и производить нефтепродукты в Венесуэле, а также поставлять их на рынок США в сотрудничестве с венесуэльской государственной компанией PDVSA."Мы дали очень ясно понять, что готовы пойти на дополнительные меры для поддержки конкретных результатов диалога. Но мы также готовы свернуть эти действия, если прогресса не будет", - сказал чиновник, пожелавший остаться неназванным.Министерство финансов США сообщило, что в субботу представители властей и оппозиции Венесуэлы объявили о возобновлении переговоров в Мексике, достижении гуманитарного соглашения, затрагивающего сферы образования, здравоохранения, продовольственной безопасности и ликвидации последствий наводнения, согласовании программы энергоснабжения, а также намерении поддерживать диалог по поводу организации выборов в 2024 году.

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венесуэла

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

сша, венесуэла, в мире, цены на нефть, мексика, pdvsa, chevron