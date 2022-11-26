https://ria.ru/20221126/sanktsii-1834419485.html
В Японии осознали, как дорого заплатят за санкции против России
В Японии осознали, как дорого заплатят за санкции против России - РИА Новости, 26.11.2022
В Японии осознали, как дорого заплатят за санкции против России
Антироссийские санкции ложатся тяжелым бременем на японский бизнес и потребителей, пишет Nihon Keizai. РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T10:44
2022-11-26T10:44
2022-11-26T13:36
экономика
россия
япония
москва
цены на нефть
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Антироссийские санкции ложатся тяжелым бременем на японский бизнес и потребителей, пишет Nihon Keizai.Как отметили в издании, населению придется заплатить высокую цену за отказ от российского топлива.Кроме того, предупреждает издание, без поставок из России увеличатся затраты на импорт нефти."Фрахтовые ставки на танкеры будут расти, так как больше черного золота будет поставляться морскими путями на большие расстояния", — приводит Nihon Keizai слова сопредседателя Market Risk Advisory Наохиро Ниимуры.Серьезные испытания предстоят и промышленности, отмечается в статье."В Японии 48 процентов (по состоянию на 2021 год) угля, используемого для производства и генерации электроэнергии, зависело от Москвы. Предприятия не заключают новые контракты, а переходят на австралийский уголь и другие источники, но это сказывается не только на цене ресурсов, но и на логистике", — подчеркнули в издании.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию на самом Западе. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия США и их союзников, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Основной целью Запада российский президент назвал ухудшение жизни миллионов людей.
https://ria.ru/20221126/latviya-1834407354.html
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РИА Новости
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экономика, россия, япония, москва, цены на нефть
Экономика, Россия, Япония, Москва, Цены на нефть
10:44 26.11.2022 (обновлено: 13:36 26.11.2022)
В Японии осознали, как дорого заплатят за санкции против России
Nihon Keizai: японцы заплатят высокую цену за отказ от российской нефти из-за санкций
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости.
Антироссийские санкции ложатся тяжелым бременем на японский бизнес и потребителей, пишет Nihon Keizai
.
Как отметили в издании, населению придется заплатить высокую цену за отказ от российского топлива.
"Теперь зависимость Токио от черного золота с Ближнего Востока усилится, что увеличит риски, связанные с поставками, если с этими странами — экспортерами нефти что-то случится, а российской продукции при этом не будет", — говорится в публикации.
Кроме того, предупреждает издание, без поставок из России увеличатся затраты на импорт нефти.
"Фрахтовые ставки на танкеры будут расти, так как больше черного золота будет поставляться морскими путями на большие расстояния", — приводит Nihon Keizai слова сопредседателя Market Risk Advisory Наохиро Ниимуры.
Серьезные испытания предстоят и промышленности, отмечается в статье.
"В Японии 48 процентов (по состоянию на 2021 год) угля, используемого для производства и генерации электроэнергии, зависело от Москвы
. Предприятия не заключают новые контракты, а переходят на австралийский уголь и другие источники, но это сказывается не только на цене ресурсов, но и на логистике", — подчеркнули в издании.
После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию на самом Западе. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия США и их союзников, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Основной целью Запада российский президент назвал ухудшение жизни миллионов людей.