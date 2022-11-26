https://ria.ru/20221126/sanktsii-1834419485.html

В Японии осознали, как дорого заплатят за санкции против России

В Японии осознали, как дорого заплатят за санкции против России - РИА Новости, 26.11.2022

В Японии осознали, как дорого заплатят за санкции против России

Антироссийские санкции ложатся тяжелым бременем на японский бизнес и потребителей, пишет Nihon Keizai. РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T10:44

2022-11-26T10:44

2022-11-26T13:36

экономика

россия

япония

москва

цены на нефть

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Антироссийские санкции ложатся тяжелым бременем на японский бизнес и потребителей, пишет Nihon Keizai.Как отметили в издании, населению придется заплатить высокую цену за отказ от российского топлива.Кроме того, предупреждает издание, без поставок из России увеличатся затраты на импорт нефти."Фрахтовые ставки на танкеры будут расти, так как больше черного золота будет поставляться морскими путями на большие расстояния", — приводит Nihon Keizai слова сопредседателя Market Risk Advisory Наохиро Ниимуры.Серьезные испытания предстоят и промышленности, отмечается в статье."В Японии 48 процентов (по состоянию на 2021 год) угля, используемого для производства и генерации электроэнергии, зависело от Москвы. Предприятия не заключают новые контракты, а переходят на австралийский уголь и другие источники, но это сказывается не только на цене ресурсов, но и на логистике", — подчеркнули в издании.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию на самом Западе. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия США и их союзников, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Основной целью Запада российский президент назвал ухудшение жизни миллионов людей.

https://ria.ru/20221126/latviya-1834407354.html

https://ria.ru/20221126/neft-1834397438.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, россия, япония, москва, цены на нефть