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Кинокомпания "Сахафильм" подписала соглашение с "Медиа-Телеком" - РИА Новости, 26.11.2022
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Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20221126/sakhafilm-1834404901.html
Кинокомпания "Сахафильм" подписала соглашение с "Медиа-Телеком"
Кинокомпания "Сахафильм" подписала соглашение с "Медиа-Телеком" - РИА Новости, 26.11.2022
Кинокомпания "Сахафильм" подписала соглашение с "Медиа-Телеком"
"Сахафильм" заинтересован в прокате якутских фильмов на онлайн-платформах, на полях федерального форума "Цифровой алмаз" кинокомпанией заключен договор о... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T08:45
2022-11-26T08:45
республика саха (якутия)
новости культуры
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 26 ноя – РИА Новости. "Сахафильм" заинтересован в прокате якутских фильмов на онлайн-платформах, на полях федерального форума "Цифровой алмаз" кинокомпанией заключен договор о сотрудничестве с компанией "Медиа-Телеком", сообщила РИА Новости руководитель кинокомпании Сардана Саввина.На сессии "Кинопрокат – эра стриминга. Что и где смотрит зритель" участники форума обсудили экономику киноиндустрии в условиях цифровой трансформации, будущее кинотеатров, стратегию государства для поддержки стриминговых сервисов и отечественной кинематографии в целом. Саввина приняла участие в мероприятии в качестве приглашенных спикеров.Руководитель кинокомпании рассказала о том, что в 2022 году "Сахафильму" исполнилось 30 лет. Киностудия появилась в 1992 году, благодаря волевому решению первого главы республики в постсоветский период Михаила Николаева. Перед местными кинорежиссерами стояла задача – сохранить родной язык и культуру народа, показывая "себя себе". С тех пор многое изменилось. Сегодня якутское кино выходит в российский прокат, его смотрят на онлайн-площадках. "Сахафильм" помогает кадрами и оборудованием частным кинокомпаниям. В условиях пандемии коронавируса и западных санкций якутская киноиндустрия продолжает развиваться."В последние годы якутский контент присутствует на онлайн-платформах. Республика выстроила свою кинопрокатную сеть, основной доход якутских кинопроизводителей происходит внутри региона. Но мы также планируем расширить прокат на онлайн-платформах. На полях цифрового форума мы заключили договор с компанией "Медиа-Телеком". Мы будем напрямую, без посредников показывать свои фильмы, чтобы они могли приобрести права на онлайн-показы. Это большой успех, я считаю", - отметила Саввина.С начала 2022 года в Якутии вышли в прокат 11 полнометражных кинокартин, что составило 10% от общего числа кинопремьер по всей России. Общие сборы от показов в кинотеатрах республики превысили 58 миллионов рублей. В декабре ожидается еще одна кинопремьера. "В сложившейся ситуации нам нужно производить еще больше фильмов. В этом направлении у нас есть поддержка правительства (Якутии - ред.)", - добавила руководитель компании.Ранее художественный руководитель "Сахафильм" Алексей Романов на форуме "ProДФО-Республика Саха (Якутия)" заявил о том, что Якутия в 2022 году выпустит в прокат около 20 региональных фильмов.
https://ria.ru/20220616/kinematograf-1795627564.html
https://ria.ru/20220908/yakutiya-1814101651.html
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новости культуры, республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Новости культуры, Республика Саха (Якутия)
08:45 26.11.2022
 
Кинокомпания "Сахафильм" подписала соглашение с "Медиа-Телеком"

Кинокомпания "Сахафильм" подписала соглашение с "Медиа-Телеком" на форуме "Цифровой алмаз"

© Unsplash / Anika MikkelsonКинолента
Кинолента
© Unsplash / Anika Mikkelson
Кинолента. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 26 ноя – РИА Новости. "Сахафильм" заинтересован в прокате якутских фильмов на онлайн-платформах, на полях федерального форума "Цифровой алмаз" кинокомпанией заключен договор о сотрудничестве с компанией "Медиа-Телеком", сообщила РИА Новости руководитель кинокомпании Сардана Саввина.
На сессии "Кинопрокат – эра стриминга. Что и где смотрит зритель" участники форума обсудили экономику киноиндустрии в условиях цифровой трансформации, будущее кинотеатров, стратегию государства для поддержки стриминговых сервисов и отечественной кинематографии в целом. Саввина приняла участие в мероприятии в качестве приглашенных спикеров.
Кинотеатр - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 05:04Петербургский международный экономический форум — 2022
Глава Якутии рассказал о развитии российского кино
Руководитель кинокомпании рассказала о том, что в 2022 году "Сахафильму" исполнилось 30 лет. Киностудия появилась в 1992 году, благодаря волевому решению первого главы республики в постсоветский период Михаила Николаева. Перед местными кинорежиссерами стояла задача – сохранить родной язык и культуру народа, показывая "себя себе". С тех пор многое изменилось. Сегодня якутское кино выходит в российский прокат, его смотрят на онлайн-площадках. "Сахафильм" помогает кадрами и оборудованием частным кинокомпаниям. В условиях пандемии коронавируса и западных санкций якутская киноиндустрия продолжает развиваться.
"В последние годы якутский контент присутствует на онлайн-платформах. Республика выстроила свою кинопрокатную сеть, основной доход якутских кинопроизводителей происходит внутри региона. Но мы также планируем расширить прокат на онлайн-платформах. На полях цифрового форума мы заключили договор с компанией "Медиа-Телеком". Мы будем напрямую, без посредников показывать свои фильмы, чтобы они могли приобрести права на онлайн-показы. Это большой успех, я считаю", - отметила Саввина.
С начала 2022 года в Якутии вышли в прокат 11 полнометражных кинокартин, что составило 10% от общего числа кинопремьер по всей России. Общие сборы от показов в кинотеатрах республики превысили 58 миллионов рублей. В декабре ожидается еще одна кинопремьера. "В сложившейся ситуации нам нужно производить еще больше фильмов. В этом направлении у нас есть поддержка правительства (Якутии - ред.)", - добавила руководитель компании.
Ранее художественный руководитель "Сахафильм" Алексей Романов на форуме "ProДФО-Республика Саха (Якутия)" заявил о том, что Якутия в 2022 году выпустит в прокат около 20 региональных фильмов.
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