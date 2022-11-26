https://ria.ru/20221126/sakhafilm-1834404901.html

Кинокомпания "Сахафильм" подписала соглашение с "Медиа-Телеком"

Кинокомпания "Сахафильм" подписала соглашение с "Медиа-Телеком" - РИА Новости, 26.11.2022

Кинокомпания "Сахафильм" подписала соглашение с "Медиа-Телеком"

"Сахафильм" заинтересован в прокате якутских фильмов на онлайн-платформах, на полях федерального форума "Цифровой алмаз" кинокомпанией заключен договор о... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T08:45

2022-11-26T08:45

2022-11-26T08:45

республика саха (якутия)

новости культуры

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 26 ноя – РИА Новости. "Сахафильм" заинтересован в прокате якутских фильмов на онлайн-платформах, на полях федерального форума "Цифровой алмаз" кинокомпанией заключен договор о сотрудничестве с компанией "Медиа-Телеком", сообщила РИА Новости руководитель кинокомпании Сардана Саввина.На сессии "Кинопрокат – эра стриминга. Что и где смотрит зритель" участники форума обсудили экономику киноиндустрии в условиях цифровой трансформации, будущее кинотеатров, стратегию государства для поддержки стриминговых сервисов и отечественной кинематографии в целом. Саввина приняла участие в мероприятии в качестве приглашенных спикеров.Руководитель кинокомпании рассказала о том, что в 2022 году "Сахафильму" исполнилось 30 лет. Киностудия появилась в 1992 году, благодаря волевому решению первого главы республики в постсоветский период Михаила Николаева. Перед местными кинорежиссерами стояла задача – сохранить родной язык и культуру народа, показывая "себя себе". С тех пор многое изменилось. Сегодня якутское кино выходит в российский прокат, его смотрят на онлайн-площадках. "Сахафильм" помогает кадрами и оборудованием частным кинокомпаниям. В условиях пандемии коронавируса и западных санкций якутская киноиндустрия продолжает развиваться."В последние годы якутский контент присутствует на онлайн-платформах. Республика выстроила свою кинопрокатную сеть, основной доход якутских кинопроизводителей происходит внутри региона. Но мы также планируем расширить прокат на онлайн-платформах. На полях цифрового форума мы заключили договор с компанией "Медиа-Телеком". Мы будем напрямую, без посредников показывать свои фильмы, чтобы они могли приобрести права на онлайн-показы. Это большой успех, я считаю", - отметила Саввина.С начала 2022 года в Якутии вышли в прокат 11 полнометражных кинокартин, что составило 10% от общего числа кинопремьер по всей России. Общие сборы от показов в кинотеатрах республики превысили 58 миллионов рублей. В декабре ожидается еще одна кинопремьера. "В сложившейся ситуации нам нужно производить еще больше фильмов. В этом направлении у нас есть поддержка правительства (Якутии - ред.)", - добавила руководитель компании.Ранее художественный руководитель "Сахафильм" Алексей Романов на форуме "ProДФО-Республика Саха (Якутия)" заявил о том, что Якутия в 2022 году выпустит в прокат около 20 региональных фильмов.

https://ria.ru/20220616/kinematograf-1795627564.html

https://ria.ru/20220908/yakutiya-1814101651.html

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости культуры, республика саха (якутия)