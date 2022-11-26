https://ria.ru/20221126/rouming-1834458453.html

Молдавия хочет получить бесплатный роуминг на территории Евросоюза

Молдавия хочет получить бесплатный роуминг на территории Евросоюза - РИА Новости, 26.11.2022

Молдавия хочет получить бесплатный роуминг на территории Евросоюза

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну обсудил с представителями Национального управления по администрированию и регулированию в области коммуникаций Румынии... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T16:05

2022-11-26T16:05

2022-11-26T16:05

молдавия

румыния

евросоюз

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КИШИНЕВ, 26 ноя - РИА Новости. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну обсудил с представителями Национального управления по администрированию и регулированию в области коммуникаций Румынии возможность отмены платы за роуминг на территории ЕС."У меня была встреча с Владом Стойкой - председателем Национального управления по администрированию и регулированию в области коммуникаций (ANCOM) и его коллегами, мы обсудили поддержку, которую они могут нам предложить, чтобы наша страна могла получить отмену платы за роуминг на всей территории ЕС", - написал Спыну в Telegram-канале.По его словам, представители ANCOM работают и в других европейских структурах по коммуникациям, поэтому имеют достаточно опыта, чтобы помочь Молдавии провести все необходимые изменения как технически, так и законодательно.

https://ria.ru/20221125/tarif-1834278873.html

молдавия

румыния

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

молдавия, румыния, евросоюз