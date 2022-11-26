https://ria.ru/20221126/rasstrel-1834504882.html
Американский политик высказался о расстреле пленных боевиками ВСУ
Американский политик высказался о расстреле пленных боевиками ВСУ - РИА Новости, 26.11.2022
Американский политик высказался о расстреле пленных боевиками ВСУ
Бывший сенатор от штата Вирджиния Ричард Блэк, комментируя видео с расстрелом российских военнопленных, заявил в интервью RT, что подобные зверства со стороны... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T22:10
2022-11-26T22:10
2022-11-26T23:07
в мире
ричард блэк
вооруженные силы украины
обсе
оон
россия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Бывший сенатор от штата Вирджиния Ричард Блэк, комментируя видео с расстрелом российских военнопленных, заявил в интервью RT, что подобные зверства со стороны украинских солдат происходят не впервые."Видео точно не постановочное, вне всякого сомнения. И это не первое видео, где показаны военные преступления украинцев", — сказал он.Политик напомнил, что весной глава "Мобильного госпиталя" Геннадий Друзенко бахвалился приказом украинским врачам кастрировать пленных россиян."Это шокирующее, кошмарное военное преступление!" — подчеркнул Блэк.Он отметил, что киевские власти никак не отреагировали на замечания по поводу этих случаев. Экс-сенатор также вспомнил про видео, на котором видно, как украинцы простреливают российским пленным ноги и устраивают другие пытки."Это чудовищное военное преступление. Так что в этом смысле, здесь нет ничего нового. Однако новое тут то, что СМИ впервые обратили на это внимание. До сегодняшнего дня такие вещи подвергались цензуре", — подытожил политик.В конце минувшей недели в интернете появилась запись, на которой украинские боевики расстреливают лежащих на земле российских военнослужащих, сдавшихся в плен. По информации Министерства обороны России, бойцы ВСУ намеренно убили десять человек. Отмечается, что это не единичное военное преступление, а распространенная среди украинских военных практика, и "Зеленскому и его приспешникам придется отвечать за всех и за каждого замученного и убитого пленного".Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве и о жестоком обращении с военнопленными. Глава СПЧ Валерий Фадеев и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратились в международные организации — управление Верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный комитет Красного Креста и другие — с требованием осудить расстрел пленных и провести расследование.В российской оборонном ведомстве обратили внимание, что попавшие в плен украинские солдаты содержатся в соответствии со всеми требованиями Женевской конвенции об обращении с военнопленными.
https://ria.ru/20221122/ssha-1833243820.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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в мире, ричард блэк, вооруженные силы украины, обсе, оон, россия
В мире, Ричард Блэк, Вооруженные силы Украины, ОБСЕ, ООН, Россия, Специальная военная операция на Украине
22:10 26.11.2022 (обновлено: 23:07 26.11.2022)
Американский политик высказался о расстреле пленных боевиками ВСУ
Экс-сенатор США Блэк: западные СМИ впервые не подвергли цензуре военные преступления ВСУ
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости.
Бывший сенатор от штата Вирджиния Ричард Блэк, комментируя видео с расстрелом российских военнопленных, заявил в интервью RT
, что подобные зверства со стороны украинских солдат происходят не впервые.
"Видео точно не постановочное, вне всякого сомнения. И это не первое видео, где показаны военные преступления украинцев", — сказал он.
Политик напомнил, что весной глава "Мобильного госпиталя" Геннадий Друзенко бахвалился приказом украинским врачам кастрировать пленных россиян.
"Это шокирующее, кошмарное военное преступление!" — подчеркнул Блэк.
Он отметил, что киевские власти никак не отреагировали на замечания по поводу этих случаев. Экс-сенатор также вспомнил про видео, на котором видно, как украинцы простреливают российским пленным ноги и устраивают другие пытки.
"Это чудовищное военное преступление. Так что в этом смысле, здесь нет ничего нового. Однако новое тут то, что СМИ впервые обратили на это внимание. До сегодняшнего дня такие вещи подвергались цензуре", — подытожил политик.
В конце минувшей недели в интернете появилась запись, на которой украинские боевики расстреливают лежащих на земле российских военнослужащих, сдавшихся в плен. По информации Министерства обороны России
, бойцы ВСУ намеренно убили десять человек. Отмечается, что это не единичное военное преступление, а распространенная среди украинских военных практика, и "Зеленскому и его приспешникам придется отвечать за всех и за каждого замученного и убитого пленного".
Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве и о жестоком обращении с военнопленными. Глава СПЧ Валерий Фадеев
и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
обратились в международные организации — управление Верховного комиссара ООН
по правам человека, ОБСЕ
, Совет Европы
, Amnesty International
, Международный комитет Красного Креста и другие — с требованием осудить расстрел пленных и провести расследование.
В российской оборонном ведомстве обратили внимание, что попавшие в плен украинские солдаты содержатся в соответствии со всеми требованиями Женевской конвенции об обращении с военнопленными.