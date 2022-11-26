https://ria.ru/20221126/pvo-1834443567.html
Российские ПВО перехватили четыре снаряда HIMARS в Херсонской области
Российские ПВО перехватили четыре снаряда HIMARS в Херсонской области - РИА Новости, 26.11.2022
Российские ПВО перехватили четыре снаряда HIMARS в Херсонской области
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 4 снаряда украинских РСЗО HIMARS и три беспилотника, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T14:25
2022-11-26T14:25
2022-11-26T14:28
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
россия
сша
lockheed martin
bae systems
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 4 снаряда украинских РСЗО HIMARS и три беспилотника, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито три беспилотных летательных аппарата в районе населенного пункта Червоный Чабан Херсонской области. Кроме того, перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Мирное Херсонской области", - говорится в сообщении.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20221126/donbass-1834443290.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, россия, сша, lockheed martin , bae systems, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ, Россия, США, Lockheed Martin , BAE Systems, Херсонская область
14:25 26.11.2022 (обновлено: 14:28 26.11.2022)
Российские ПВО перехватили четыре снаряда HIMARS в Херсонской области
Российские средства ПВО за сутки перехватили четыре снаряда HIMARS в Херсонской области