https://ria.ru/20221126/pvo-1834443567.html

Российские ПВО перехватили четыре снаряда HIMARS в Херсонской области

Российские ПВО перехватили четыре снаряда HIMARS в Херсонской области - РИА Новости, 26.11.2022

Российские ПВО перехватили четыре снаряда HIMARS в Херсонской области

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 4 снаряда украинских РСЗО HIMARS и три беспилотника, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T14:25

2022-11-26T14:25

2022-11-26T14:28

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

вооруженные силы рф

россия

сша

lockheed martin

bae systems

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 4 снаряда украинских РСЗО HIMARS и три беспилотника, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито три беспилотных летательных аппарата в районе населенного пункта Червоный Чабан Херсонской области. Кроме того, перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Мирное Херсонской области", - говорится в сообщении.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20221126/donbass-1834443290.html

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сша

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, россия, сша, lockheed martin , bae systems, херсонская область