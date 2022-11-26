https://ria.ru/20221126/putin-1834430341.html
Путин поговорил с Алиевым
Путин поговорил с Алиевым - РИА Новости, 26.11.2022
Путин поговорил с Алиевым
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, была рассмотрена реализация трехсторонних... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T12:44
2022-11-26T12:44
2022-11-26T16:01
политика
владимир путин
ильхам алиев
азербайджан
россия
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, была рассмотрена реализация трехсторонних договоренностей Москвы, Баку и Еревана, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым", — говорится в релизе.Уточняется, что Путин и Алиев рассмотрели шаги по реализации всего комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении с акцентом на практические вопросы разблокирования транспортных и экономических связей в регионе.
https://ria.ru/20221031/azerbaydzhan-1827638862.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, ильхам алиев, азербайджан, россия
Политика, Владимир Путин, Ильхам Алиев, Азербайджан, Россия
12:44 26.11.2022 (обновлено: 16:01 26.11.2022)
Путин поговорил с Алиевым
Путин по телефону обсудил с Алиевым выполнение трехсторонних договоренностей с Арменией
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, была рассмотрена реализация трехсторонних договоренностей Москвы, Баку и Еревана, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым", — говорится в релизе.
Уточняется, что Путин и Алиев рассмотрели шаги по реализации всего комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении с акцентом на практические вопросы разблокирования транспортных и экономических связей в регионе.