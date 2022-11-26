https://ria.ru/20221126/putin-1834430341.html

Путин поговорил с Алиевым

Путин поговорил с Алиевым - РИА Новости, 26.11.2022

Путин поговорил с Алиевым

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, была рассмотрена реализация трехсторонних... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T12:44

2022-11-26T12:44

2022-11-26T16:01

политика

владимир путин

ильхам алиев

азербайджан

россия

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, была рассмотрена реализация трехсторонних договоренностей Москвы, Баку и Еревана, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым", — говорится в релизе.Уточняется, что Путин и Алиев рассмотрели шаги по реализации всего комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении с акцентом на практические вопросы разблокирования транспортных и экономических связей в регионе.

https://ria.ru/20221031/azerbaydzhan-1827638862.html

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, владимир путин, ильхам алиев, азербайджан, россия