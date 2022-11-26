https://ria.ru/20221126/protest-1834483738.html
В Будапеште педагоги вышли на митинг против низких зарплат
В Будапеште педагоги вышли на митинг против низких зарплат - РИА Новости, 26.11.2022
В Будапеште педагоги вышли на митинг против низких зарплат
Пятый с начала учебного года "протест педагогов" за повышение зарплат проходит в венгерской столице, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T19:16
2022-11-26T19:16
2022-11-26T20:23
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будапешт
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amnesty international
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БУДАПЕШТ, 26 ноя - РИА Новости. Пятый с начала учебного года "протест педагогов" за повышение зарплат проходит в венгерской столице, передает корреспондент РИА Новости.Ранее аналогичные протесты состоялись 2 сентября, в международный День учителя 5 октября, 14 октября и 23 октября, в национальный праздник годовщины Венгерских событий 1956 года. В некоторых протестах принимали участие представители оппозиционных партий, в том числе мэр Будапешта Гергей Карачонь.Протестующие собрались перед зданием министерства внутренних дел, чтобы вручить петицию представителю ведомства, отвечающему за вопросы образования, а оттуда отправились к зданию парламента, где состоялся концерт. Как сообщил портал Telex, перед зданием венгерского парламента собралось более тысячи человек.Организаторами субботнего протеста, как и в предыдущие разы, стали профсоюзы педагогов и неправительственные организации. Среди собравшихся на площади перед парламентом были в том числе активисты с символикой правозащитной организации Amnesty International.Протестующие скандируют те же лозунги, что и на прошлых акциях - "Заплатите нашим учителям", "Нет учителя - нет будущего", "Сегодняшний класс - это завтрашняя страна". Символом "протеста педагогов" является клетчатая ткань, поэтому многие повязывают ее как шарф или используют в качестве флага.Как сообщили организаторы, в переданной представителю МВД петиции были требования в том числе "публичного диалога власти с педагогами", "уважения к учителям", "сокращения нагрузки на учителей и учеников", "модернизации учебных программ", "создания возможностей для качественного образования от детского сада до университета".Согласно статистике Организации экономического сотрудничества и развития, среди стран, входящих в нее, ниже чем в Венгрии зарплаты учителей в период с 2005 по 2020 годы были только в Словакии. В Венгрии самый низкий показатель зарплат учителей относительно средней зарплаты выпускников высших учебных заведений - 60%. Как следствие, доля учителей в возрасте до 30 лет в Венгрии одна из самых низких в Европе и составляет менее 5%, а средний возраст учителей 53 года, сообщает портал Telex.Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на правительственном брифинге 13 октября сообщил, что зарплаты учителям будут повышаться ближайшие три года на 20-30%, в результате чего к 2025 году заработная плата учителей сможет достичь 80% от средней зарплаты выпускников. Этот план, по его словам, удастся реализовать, если Венгрия получит доступ к полагающимся ей средствам из фондов ЕС. Гуйяш подчеркнул, что повышение учительских зарплат является запланированной мерой и не связано с участившимися протестами.
https://ria.ru/20221125/migranty-1834315749.html
https://ria.ru/20221125/predpriyatiya-1834236859.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1a/1834491758_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9d7e36fca8ef4e94699d7aa5bc8025a2.jpg
Митинг педагогов Будапешта против низких зарплат
Пятый с начала учебного года "протест педагогов" за повышение зарплат проходит в венгерской столице. Ранее аналогичные протесты состоялись 2 сентября, в международный День учителя 5 октября, 14 октября и 23 октября, в национальный праздник годовщины Венгерских событий 1956 года. В некоторых протестах принимали участие представители оппозиционных партий, в том числе мэр Будапешта Гергей Карачонь.
2022-11-26T19:16
true
PT0M45S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, будапешт, словакия, евросоюз, amnesty international
В мире, Венгрия, Будапешт, Словакия, Евросоюз, Amnesty International
19:16 26.11.2022 (обновлено: 20:23 26.11.2022)
В Будапеште педагоги вышли на митинг против низких зарплат
В Будапеште проходит пятый с начала учебного года протест педагогов против низких зарплат
БУДАПЕШТ, 26 ноя - РИА Новости. Пятый с начала учебного года "протест педагогов" за повышение зарплат проходит в венгерской столице, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее аналогичные протесты состоялись 2 сентября, в международный День учителя 5 октября, 14 октября и 23 октября, в национальный праздник годовщины Венгерских событий 1956 года. В некоторых протестах принимали участие представители оппозиционных партий, в том числе мэр Будапешта Гергей Карачонь.
Протестующие собрались перед зданием министерства внутренних дел, чтобы вручить петицию представителю ведомства, отвечающему за вопросы образования, а оттуда отправились к зданию парламента, где состоялся концерт. Как сообщил портал Telex, перед зданием венгерского парламента собралось более тысячи человек.
Организаторами субботнего протеста, как и в предыдущие разы, стали профсоюзы педагогов и неправительственные организации. Среди собравшихся на площади перед парламентом были в том числе активисты с символикой правозащитной организации Amnesty International.
Протестующие скандируют те же лозунги, что и на прошлых акциях - "Заплатите нашим учителям", "Нет учителя - нет будущего", "Сегодняшний класс - это завтрашняя страна". Символом "протеста педагогов" является клетчатая ткань, поэтому многие повязывают ее как шарф или используют в качестве флага.
Как сообщили организаторы, в переданной представителю МВД петиции были требования в том числе "публичного диалога власти с педагогами", "уважения к учителям", "сокращения нагрузки на учителей и учеников", "модернизации учебных программ", "создания возможностей для качественного образования от детского сада до университета".
Согласно статистике Организации экономического сотрудничества и развития, среди стран, входящих в нее, ниже чем в Венгрии
зарплаты учителей в период с 2005 по 2020 годы были только в Словакии
. В Венгрии самый низкий показатель зарплат учителей относительно средней зарплаты выпускников высших учебных заведений - 60%. Как следствие, доля учителей в возрасте до 30 лет в Венгрии одна из самых низких в Европе
и составляет менее 5%, а средний возраст учителей 53 года, сообщает портал Telex.
Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на правительственном брифинге 13 октября сообщил, что зарплаты учителям будут повышаться ближайшие три года на 20-30%, в результате чего к 2025 году заработная плата учителей сможет достичь 80% от средней зарплаты выпускников. Этот план, по его словам, удастся реализовать, если Венгрия получит доступ к полагающимся ей средствам из фондов ЕС
. Гуйяш подчеркнул, что повышение учительских зарплат является запланированной мерой и не связано с участившимися протестами.