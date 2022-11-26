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СМИ: ирландцы взбунтовались из-за беженцев с Украины

СМИ: ирландцы взбунтовались из-за беженцев с Украины - РИА Новости, 26.11.2022

СМИ: ирландцы взбунтовались из-за беженцев с Украины

Жители ирландского Дублина вышли на акцию протеста против размещения нескольких сотен украинских беженцев, сообщает издание Irish Mirror. РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T02:44

2022-11-26T02:44

2022-11-26T02:44

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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Жители ирландского Дублина вышли на акцию протеста против размещения нескольких сотен украинских беженцев, сообщает издание Irish Mirror.Протесты прошли в центральном районе Ист-Уолл, сотни людей присоединились к местным жителям, выразившим свое несогласие с действиями правительства.Как пишет издание, в специально переоборудованном старом здании, расположенном в этом районе, планируется разместить 380 человек, однако "местных жителей не устраивает концентрация такого количества беженцев" в этом месте.По данным городского Департамента интеграции, на данный момент в здании проживают сто украинцев, при этом все они - "одинокие мужчины", предполагается, что остальные приедут с семьями.Для решения конфликтной ситуации с жителями Ист-Уолла встретились министр интеграции Ирландии Родерик О'Горман и представитель городских властей Паскаль Донохью, которые заявили протестующим, что размещение беженцев в их районе стало "кризисной" реакцией на "чрезвычайную международную ситуацию".В настоящий момент в Ирландию уже прибыли более 62 тысяч украинцев, по прогнозам местных властей, это число может достичь к концу декабря 72 тысяч.

https://ria.ru/20221110/poimka-1830389868.html

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в мире, ирландия, дублин, украина