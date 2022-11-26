https://ria.ru/20221126/protest-1834392562.html
СМИ: ирландцы взбунтовались из-за беженцев с Украины
СМИ: ирландцы взбунтовались из-за беженцев с Украины - РИА Новости, 26.11.2022
СМИ: ирландцы взбунтовались из-за беженцев с Украины
Жители ирландского Дублина вышли на акцию протеста против размещения нескольких сотен украинских беженцев, сообщает издание Irish Mirror. РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T02:44
2022-11-26T02:44
2022-11-26T02:44
в мире
ирландия
дублин
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800037310_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6c324dd1e3480c415b3d287244d7e8b1.jpg
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Жители ирландского Дублина вышли на акцию протеста против размещения нескольких сотен украинских беженцев, сообщает издание Irish Mirror.Протесты прошли в центральном районе Ист-Уолл, сотни людей присоединились к местным жителям, выразившим свое несогласие с действиями правительства.Как пишет издание, в специально переоборудованном старом здании, расположенном в этом районе, планируется разместить 380 человек, однако "местных жителей не устраивает концентрация такого количества беженцев" в этом месте.По данным городского Департамента интеграции, на данный момент в здании проживают сто украинцев, при этом все они - "одинокие мужчины", предполагается, что остальные приедут с семьями.Для решения конфликтной ситуации с жителями Ист-Уолла встретились министр интеграции Ирландии Родерик О'Горман и представитель городских властей Паскаль Донохью, которые заявили протестующим, что размещение беженцев в их районе стало "кризисной" реакцией на "чрезвычайную международную ситуацию".В настоящий момент в Ирландию уже прибыли более 62 тысяч украинцев, по прогнозам местных властей, это число может достичь к концу декабря 72 тысяч.
https://ria.ru/20221110/poimka-1830389868.html
ирландия
дублин
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800037310_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_6e9894e2dba178c7b9fd629d635b93ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ирландия, дублин, украина
В мире, Ирландия, Дублин, Украина
СМИ: ирландцы взбунтовались из-за беженцев с Украины
Irish Mirror: сотни жителей Дублина вышли на протест против размещения беженцев с Украины
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости.
Жители ирландского Дублина вышли на акцию протеста против размещения нескольких сотен украинских беженцев, сообщает
издание Irish Mirror.
Протесты прошли в центральном районе Ист-Уолл, сотни людей присоединились к местным жителям, выразившим свое несогласие с действиями правительства.
Как пишет издание, в специально переоборудованном старом здании, расположенном в этом районе, планируется разместить 380 человек, однако "местных жителей не устраивает концентрация такого количества беженцев" в этом месте.
По данным городского Департамента интеграции, на данный момент в здании проживают сто украинцев, при этом все они - "одинокие мужчины", предполагается, что остальные приедут с семьями.
Для решения конфликтной ситуации с жителями Ист-Уолла встретились министр интеграции Ирландии
Родерик О'Горман и представитель городских властей Паскаль Донохью, которые заявили протестующим, что размещение беженцев в их районе стало "кризисной" реакцией на "чрезвычайную международную ситуацию".
В настоящий момент в Ирландию уже прибыли более 62 тысяч украинцев, по прогнозам местных властей, это число может достичь к концу декабря 72 тысяч.