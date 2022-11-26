https://ria.ru/20221126/primer-1834710193.html

Мезенцев: работа Макея была примером решения сложнейших мировых проблем

Мезенцев: работа Макея была примером решения сложнейших мировых проблем - РИА Новости, 28.11.2022

Мезенцев: работа Макея была примером решения сложнейших мировых проблем

Деятельность Владимира Макея на посту министра иностранных дел Белоруссии была примером решения сложнейших мировых проблем, заявил госсекретарь Союзного... РИА Новости, 28.11.2022

2022-11-26T20:48

2022-11-26T20:48

2022-11-28T11:52

союзное государство

умер глава мид белоруссии макей

белоруссия

россия

дмитрий мезенцев

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Деятельность Владимира Макея на посту министра иностранных дел Белоруссии была примером решения сложнейших мировых проблем, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.Глава МИД Белоруссии Макей скоропостижно скончался на 65-м году жизни. Он занимал пост министра иностранных дел Белоруссии с 22 августа 2012 года. Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз сообщил, что еще вчера Макей обсуждал рабочие планы на неделю, ничего не предвещало внезапной смерти."Невозможно поверить в то, что не стало Владимира Владимировича Макея. Высокий профессионал, неизменно отдававший свои силы служению Республике Беларусь, сделавший очень многое для упрочения ее авторитета, он последовательно добивался углубления международных связей, их наполнения реальным содержанием", - говорится в заявлении Мезенцева, имеющемся в распоряжении РИА Новости.Он отметил, что весома и важна поддержка, которую оказывал Макей широкому спектру российско-белорусского сотрудничества и упрочению взаимодействия в форматах Союзного государства."Его деятельность во главе министерства иностранных дел была примером решения сложнейших вопросов международной повестки", - добавил госсекретарь Союзного государства.Он также выразил глубокие соболезнования родным и близким Макея в связи с его безвременной кончиной."Память о нем, о его товарищеской поддержке и внимании ко многим и многим друзьям Беларуси навсегда будет с нами", - заключил Мезенцев.

https://ria.ru/20221126/makey-1834500216.html

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Алёна Пава

умер глава мид белоруссии макей, белоруссия, россия, дмитрий мезенцев