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На Урале организатор ячейки "Свидетелей Иеговы"* получил условный срок - РИА Новости, 26.11.2022
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На Урале организатор ячейки "Свидетелей Иеговы"* получил условный срок
На Урале организатор ячейки "Свидетелей Иеговы"* получил условный срок - РИА Новости, 26.11.2022
На Урале организатор ячейки "Свидетелей Иеговы"* получил условный срок
Суд назначил наказание в виде шести лет лишения свободы условно жителю города Аша Челябинской области за организацию ячейки религиозной экстремистской... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T09:30
2022-11-26T19:59
происшествия
россия
челябинская область
аша
свидетели иеговы
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ЧЕЛЯБИНСК, 26 ноя — РИА Новости. Суд назначил наказание в виде шести лет лишения свободы условно жителю города Аша Челябинской области за организацию ячейки религиозной экстремистской организации "Свидетели Иеговы"*, сообщила в субботу пресс-служба УФСБ России по региону.По данным пресс-службы, УФСБ России по области совместно с региональным СУ СК в 2021 году пресекла деструктивную деятельность религиозной экстремистской группы в Аше. После вступления в законную силу решения суда ее члены, несмотря на запрет, продолжали проводить конспиративные собрания, читали проповеди среди населения, распространяли методическую литературу "Свидетелей Иеговы"* в соцсетях, вовлекая в свою деятельность новых сторонников. Осужденный является организатором местной ячейки религиозной организации "Свидетели Иеговы"*, деятельность которой признана экстремистской и запрещена решением Верховного Суда РФ от 20 апреля 2017 года."Ашинский городской суд признал местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 282.2 УК России ("Организация деятельности экстремистской организации"). &lt;…&gt; Суд приговорил виновного к шести годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года", — говорится в сообщении.Осужденный также на три года лишен права заниматься деятельностью, связанной с руководством религиозными организациями, уточняется в пресс-релизе УФСБ России по региону.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20221113/gosduma-1831130517.html
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происшествия, россия, челябинская область, аша, свидетели иеговы
Происшествия, Россия, Челябинская область, Аша, Свидетели Иеговы
09:30 26.11.2022 (обновлено: 19:59 26.11.2022)
 
На Урале организатор ячейки "Свидетелей Иеговы"* получил условный срок

Организатору экстремистской ячейки "Свидетелей Иеговы" под Челябинском дали условный срок

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в медиабанкСудейский молоток
Судейский молоток - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Судейский молоток. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 26 ноя — РИА Новости. Суд назначил наказание в виде шести лет лишения свободы условно жителю города Аша Челябинской области за организацию ячейки религиозной экстремистской организации "Свидетели Иеговы"*, сообщила в субботу пресс-служба УФСБ России по региону.
По данным пресс-службы, УФСБ России по области совместно с региональным СУ СК в 2021 году пресекла деструктивную деятельность религиозной экстремистской группы в Аше. После вступления в законную силу решения суда ее члены, несмотря на запрет, продолжали проводить конспиративные собрания, читали проповеди среди населения, распространяли методическую литературу "Свидетелей Иеговы"* в соцсетях, вовлекая в свою деятельность новых сторонников. Осужденный является организатором местной ячейки религиозной организации "Свидетели Иеговы"*, деятельность которой признана экстремистской и запрещена решением Верховного Суда РФ от 20 апреля 2017 года.
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"Ашинский городской суд признал местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 282.2 УК России ("Организация деятельности экстремистской организации"). <…> Суд приговорил виновного к шести годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года", — говорится в сообщении.
Осужденный также на три года лишен права заниматься деятельностью, связанной с руководством религиозными организациями, уточняется в пресс-релизе УФСБ России по региону.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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