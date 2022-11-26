https://ria.ru/20221126/prigovor-1834408547.html

На Урале организатор ячейки "Свидетелей Иеговы"* получил условный срок

На Урале организатор ячейки "Свидетелей Иеговы"* получил условный срок - РИА Новости, 26.11.2022

На Урале организатор ячейки "Свидетелей Иеговы"* получил условный срок

Суд назначил наказание в виде шести лет лишения свободы условно жителю города Аша Челябинской области за организацию ячейки религиозной экстремистской... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T09:30

2022-11-26T09:30

2022-11-26T19:59

происшествия

россия

челябинская область

аша

свидетели иеговы

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ЧЕЛЯБИНСК, 26 ноя — РИА Новости. Суд назначил наказание в виде шести лет лишения свободы условно жителю города Аша Челябинской области за организацию ячейки религиозной экстремистской организации "Свидетели Иеговы"*, сообщила в субботу пресс-служба УФСБ России по региону.По данным пресс-службы, УФСБ России по области совместно с региональным СУ СК в 2021 году пресекла деструктивную деятельность религиозной экстремистской группы в Аше. После вступления в законную силу решения суда ее члены, несмотря на запрет, продолжали проводить конспиративные собрания, читали проповеди среди населения, распространяли методическую литературу "Свидетелей Иеговы"* в соцсетях, вовлекая в свою деятельность новых сторонников. Осужденный является организатором местной ячейки религиозной организации "Свидетели Иеговы"*, деятельность которой признана экстремистской и запрещена решением Верховного Суда РФ от 20 апреля 2017 года."Ашинский городской суд признал местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 282.2 УК России ("Организация деятельности экстремистской организации"). <…> Суд приговорил виновного к шести годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года", — говорится в сообщении.Осужденный также на три года лишен права заниматься деятельностью, связанной с руководством религиозными организациями, уточняется в пресс-релизе УФСБ России по региону.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20221113/gosduma-1831130517.html

https://ria.ru/20221125/nalogi-1834234611.html

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происшествия, россия, челябинская область, аша, свидетели иеговы