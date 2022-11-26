https://ria.ru/20221126/portal-1834473575.html
Собянин сообщил, что порталом mos.ru пользуются более 15 миллионов человек
Собянин сообщил, что порталом mos.ru пользуются более 15 миллионов человек - РИА Новости, 26.11.2022
Собянин сообщил, что порталом mos.ru пользуются более 15 миллионов человек
Порталом mos.ru пользуются более 15 миллионов человек, там москвичи ежегодно получают 400 миллионов услуг, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T17:29
2022-11-26T17:29
2022-11-26T17:29
общество
сергей собянин
технологии
москва
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Порталом mos.ru пользуются более 15 миллионов человек, там москвичи ежегодно получают 400 миллионов услуг, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Москвичи ежегодно получают 400 миллионов услуг и сервисов в электронном виде. Мы создали масштабную цифровую экосистему, которой пользуются уже больше 15 миллионов человек", - написал Собянин в своем Telegram-канале.Он уточнил, что более 430 тысяч компаний и ИП имеют аккаунты на сайте и развивают с его помощью бизнес. Портал поставщиков и Инвестпортал помогают предпринимателям найти партнёров и реализовать проекты. Кроме того, электронные услуги доступны для регионов."Во многих городах работает билетная система "СберТройки" на базе московской карты "Тройка". Образовательная платформа МЭШ стала основой для создания федеральной системы "Моя школа"", - добавил Собянин.Мэр Москвы также отметил, что столица не впервые является российским лидером по качеству предоставления электронных услуг.
https://realty.ria.ru/20221123/developery-1833591209.html
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общество, сергей собянин, технологии, москва
Общество, Сергей Собянин, Технологии, Москва
Собянин сообщил, что порталом mos.ru пользуются более 15 миллионов человек
Мэр Москвы Собянин сообщил, что порталом mos.ru пользуются более 15 миллионов человек