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Волонтеры ОНФ привезли помощь мобилизованным из Иркутской области - РИА Новости, 26.11.2022
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Волонтеры ОНФ привезли помощь мобилизованным из Иркутской области
Волонтеры ОНФ привезли помощь мобилизованным из Иркутской области - РИА Новости, 26.11.2022
Волонтеры ОНФ привезли помощь мобилизованным из Иркутской области
Волонтеры Народного фронта в рамках проекта "Все для Победы!" и заместитель председателя правительства Иркутской области Сергей Довгалюк доставили... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T23:52
2022-11-26T23:52
общество
здоровье - общество
иркутская область
частичная мобилизация в россии
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ЛУГАНСК, 26 ноя - РИА Новости. Волонтеры Народного фронта в рамках проекта "Все для Победы!" и заместитель председателя правительства Иркутской области Сергей Довгалюк доставили мобилизованным военнослужащим из Иркутска гуманитарную помощь, передает корреспондент РИА Новости."По поручению губернатора Иркутской области сегодня я прибыл к нашим ребятам, мобилизованным нашего края, из Иркутской области. Тепловизоры были закуплены "Народным Фронтом" проектом "Все для Победы!" оперативно по заявке наших ребят, сегодня мы их передали", - рассказал заместитель председателя правительства Иркутской области Сергей Довгалюк.Он уточнил, что помимо тепловизоров бойцам привезли вещи первой необходимости, лекарства и различные инструменты для организации быта.
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общество, здоровье - общество, иркутская область, частичная мобилизация в россии
Общество, Здоровье - Общество, Иркутская область, Частичная мобилизация в России
23:52 26.11.2022
 
Волонтеры ОНФ привезли помощь мобилизованным из Иркутской области

Волонтеры Народного фронта доставили гумпомощь мобилизованным из Иркутской области

© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в медиабанкПодготовка мобилизованных для отправки в зону спецоперации
Подготовка мобилизованных для отправки в зону спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© РИА Новости / Александр Мельников
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Подготовка мобилизованных для отправки в зону спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 26 ноя - РИА Новости. Волонтеры Народного фронта в рамках проекта "Все для Победы!" и заместитель председателя правительства Иркутской области Сергей Довгалюк доставили мобилизованным военнослужащим из Иркутска гуманитарную помощь, передает корреспондент РИА Новости.
"По поручению губернатора Иркутской области сегодня я прибыл к нашим ребятам, мобилизованным нашего края, из Иркутской области. Тепловизоры были закуплены "Народным Фронтом" проектом "Все для Победы!" оперативно по заявке наших ребят, сегодня мы их передали", - рассказал заместитель председателя правительства Иркутской области Сергей Довгалюк.
Он уточнил, что помимо тепловизоров бойцам привезли вещи первой необходимости, лекарства и различные инструменты для организации быта.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоИркутская областьЧастичная мобилизация в России
 
 
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