https://ria.ru/20221126/pomosch-1834513261.html

Волонтеры ОНФ привезли помощь мобилизованным из Иркутской области

Волонтеры ОНФ привезли помощь мобилизованным из Иркутской области - РИА Новости, 26.11.2022

Волонтеры ОНФ привезли помощь мобилизованным из Иркутской области

Волонтеры Народного фронта в рамках проекта "Все для Победы!" и заместитель председателя правительства Иркутской области Сергей Довгалюк доставили... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T23:52

2022-11-26T23:52

2022-11-26T23:52

общество

здоровье - общество

иркутская область

частичная мобилизация в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1a/1834415094_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_749ccfdce4fc5d886ae791d0a8a031bb.jpg

ЛУГАНСК, 26 ноя - РИА Новости. Волонтеры Народного фронта в рамках проекта "Все для Победы!" и заместитель председателя правительства Иркутской области Сергей Довгалюк доставили мобилизованным военнослужащим из Иркутска гуманитарную помощь, передает корреспондент РИА Новости."По поручению губернатора Иркутской области сегодня я прибыл к нашим ребятам, мобилизованным нашего края, из Иркутской области. Тепловизоры были закуплены "Народным Фронтом" проектом "Все для Победы!" оперативно по заявке наших ребят, сегодня мы их передали", - рассказал заместитель председателя правительства Иркутской области Сергей Довгалюк.Он уточнил, что помимо тепловизоров бойцам привезли вещи первой необходимости, лекарства и различные инструменты для организации быта.

https://ria.ru/20221125/putin-1834359632.html

иркутская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, здоровье - общество, иркутская область, частичная мобилизация в россии