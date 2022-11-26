https://ria.ru/20221126/pomosch-1834513261.html
Волонтеры ОНФ привезли помощь мобилизованным из Иркутской области
Волонтеры ОНФ привезли помощь мобилизованным из Иркутской области - РИА Новости, 26.11.2022
Волонтеры ОНФ привезли помощь мобилизованным из Иркутской области
Волонтеры Народного фронта в рамках проекта "Все для Победы!" и заместитель председателя правительства Иркутской области Сергей Довгалюк доставили... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T23:52
2022-11-26T23:52
2022-11-26T23:52
общество
здоровье - общество
иркутская область
частичная мобилизация в россии
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ЛУГАНСК, 26 ноя - РИА Новости. Волонтеры Народного фронта в рамках проекта "Все для Победы!" и заместитель председателя правительства Иркутской области Сергей Довгалюк доставили мобилизованным военнослужащим из Иркутска гуманитарную помощь, передает корреспондент РИА Новости."По поручению губернатора Иркутской области сегодня я прибыл к нашим ребятам, мобилизованным нашего края, из Иркутской области. Тепловизоры были закуплены "Народным Фронтом" проектом "Все для Победы!" оперативно по заявке наших ребят, сегодня мы их передали", - рассказал заместитель председателя правительства Иркутской области Сергей Довгалюк.Он уточнил, что помимо тепловизоров бойцам привезли вещи первой необходимости, лекарства и различные инструменты для организации быта.
https://ria.ru/20221125/putin-1834359632.html
иркутская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, иркутская область, частичная мобилизация в россии
Общество, Здоровье - Общество, Иркутская область, Частичная мобилизация в России
Волонтеры ОНФ привезли помощь мобилизованным из Иркутской области
Волонтеры Народного фронта доставили гумпомощь мобилизованным из Иркутской области