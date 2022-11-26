https://ria.ru/20221126/pomosch-1834392397.html

Американцы потребовали отказаться от поддержки Украины

Американцы потребовали отказаться от поддержки Украины - РИА Новости, 26.11.2022

Американцы потребовали отказаться от поддержки Украины

Читатели американского консервативного издания Breitbart резко раскритиковали власти США за новый пакет военной помощи Украине. Свое мнение они выразили в... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T02:43

2022-11-26T02:43

2022-11-26T02:43

в мире

украина

сша

нато

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795588238_0:131:3078:1862_1920x0_80_0_0_9c36f400433469b5861534bd445d6fa6.jpg

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Читатели американского консервативного издания Breitbart резко раскритиковали власти США за новый пакет военной помощи Украине. Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье.Ранее стало известно, что новый пакет американской военной помощи Украине на 400 миллионов долларов будет включать оборудование для противовоздушной обороны, дополнительные вооружения и боеприпасы. В результате суммарный объем военной помощи официальному Киеву со стороны Вашингтона с начала работы действующей администрации достигнет 19,7 миллиарда долларов."И Америку, и Украину контролируют глобалисты. Они поставили в Киеве Зеленского. Нужно немедленно прекратить финансировать этот конфликт!" - потребовала Amy Smyth."Все эти миллиарды куда-то утекают, а мы даже не ведем учета, куда уходят эти деньги. Вот что самое возмутительное!" - поддержал предыдущего комментатора Gert B Frobe."Предложение! Давайте на каждый снаряд, который мы даем украинцам, сажать еще три-четыре нелегальных иммигранта, которые заполонили наши южные границы", - иронизирует jackystrope."Когда, наконец, мир откроет глаза и поймет, что это не что иное, как "деньги за молчание"? Это деньги за то, чтобы украинцы молчали о той грязи, которая у них есть на Байдена и на всех левых демократов!" - резюмировал rob.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Глава государства подчеркнул, что конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность России.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221121/oruzhie-1832980435.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, нато, россия