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Американцы потребовали отказаться от поддержки Украины - РИА Новости, 26.11.2022
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Американцы потребовали отказаться от поддержки Украины
Американцы потребовали отказаться от поддержки Украины - РИА Новости, 26.11.2022
Американцы потребовали отказаться от поддержки Украины
Читатели американского консервативного издания Breitbart резко раскритиковали власти США за новый пакет военной помощи Украине. Свое мнение они выразили в... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T02:43
2022-11-26T02:43
в мире
украина
сша
нато
россия
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Читатели американского консервативного издания Breitbart резко раскритиковали власти США за новый пакет военной помощи Украине. Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье.Ранее стало известно, что новый пакет американской военной помощи Украине на 400 миллионов долларов будет включать оборудование для противовоздушной обороны, дополнительные вооружения и боеприпасы. В результате суммарный объем военной помощи официальному Киеву со стороны Вашингтона с начала работы действующей администрации достигнет 19,7 миллиарда долларов."И Америку, и Украину контролируют глобалисты. Они поставили в Киеве Зеленского. Нужно немедленно прекратить финансировать этот конфликт!" - потребовала Amy Smyth."Все эти миллиарды куда-то утекают, а мы даже не ведем учета, куда уходят эти деньги. Вот что самое возмутительное!" - поддержал предыдущего комментатора Gert B Frobe."Предложение! Давайте на каждый снаряд, который мы даем украинцам, сажать еще три-четыре нелегальных иммигранта, которые заполонили наши южные границы", - иронизирует jackystrope."Когда, наконец, мир откроет глаза и поймет, что это не что иное, как "деньги за молчание"? Это деньги за то, чтобы украинцы молчали о той грязи, которая у них есть на Байдена и на всех левых демократов!" - резюмировал rob.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Глава государства подчеркнул, что конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность России.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, украина, сша, нато, россия
В мире, Украина, США, НАТО, Россия
02:43 26.11.2022
 
Американцы потребовали отказаться от поддержки Украины

Читатели Breitbart призвали власти США отказаться от военной помощи Украине

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Читатели американского консервативного издания Breitbart резко раскритиковали власти США за новый пакет военной помощи Украине. Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье.
Ранее стало известно, что новый пакет американской военной помощи Украине на 400 миллионов долларов будет включать оборудование для противовоздушной обороны, дополнительные вооружения и боеприпасы. В результате суммарный объем военной помощи официальному Киеву со стороны Вашингтона с начала работы действующей администрации достигнет 19,7 миллиарда долларов.
"Послушайте, вы там, в Вашингтоне! Вы, жалкие марионетки, обхаживающие вашего Альцгеймер-пациента и управляющие им. Я не давал вам ни малейшего разрешения на то, чтобы сбрасывать наши налоги на эту Украину! Я также не давал вам никакого разрешения на грабеж моего поколения", - возмутился trl.
"И Америку, и Украину контролируют глобалисты. Они поставили в Киеве Зеленского. Нужно немедленно прекратить финансировать этот конфликт!" - потребовала Amy Smyth.
"Все эти миллиарды куда-то утекают, а мы даже не ведем учета, куда уходят эти деньги. Вот что самое возмутительное!" - поддержал предыдущего комментатора Gert B Frobe.
"Предложение! Давайте на каждый снаряд, который мы даем украинцам, сажать еще три-четыре нелегальных иммигранта, которые заполонили наши южные границы", - иронизирует jackystrope.
"Когда, наконец, мир откроет глаза и поймет, что это не что иное, как "деньги за молчание"? Это деньги за то, чтобы украинцы молчали о той грязи, которая у них есть на Байдена и на всех левых демократов!" - резюмировал rob.
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
21 ноября, 06:08Специальная военная операция на Украине
WP: Запад столкнулся с серьезной проблемой из-за отправки оружия на Украину
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Глава государства подчеркнул, что конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность России.
На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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