https://ria.ru/20221126/pomosch-1834386683.html

Путин пообещал создать программу помощи для раненных на СВО

Путин пообещал создать программу помощи для раненных на СВО - РИА Новости, 26.11.2022

Путин пообещал создать программу помощи для раненных на СВО

Отдельную программу помощи в вопросе трудоустройства сделают для участников боевых действий в зоне спецоперации, получивших ранения и нуждающихся в... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T00:28

2022-11-26T00:28

2022-11-26T00:28

владимир путин

россия

общество

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НОВО-ОГАРЕВО, 26 ноя - РИА Новости. Отдельную программу помощи в вопросе трудоустройства сделают для участников боевых действий в зоне спецоперации, получивших ранения и нуждающихся в дополнительной поддержке, заявил президент России Владимир Путин."Надо в принципе делать, я думаю, отдельную программу для ребят, которые нуждаются в дополнительной поддержке, связанной с будущим трудоустройством. Вот это надо делать, отдельную программу, и мы это сделаем", - сказал Путин на встрече с матерями военнослужащих-участников специальной военной операции.Президент рассказал, что Минобороны уже работает и будет дальше работать в направлении поддержки участников боевых действий, пострадавших и имеющих ранения, в том числе в вопросе их привлечения к работе в военкоматах. Но, по словам Путина, этого недостаточно.

https://ria.ru/20221125/voennye-1834341694.html

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владимир путин, россия, общество