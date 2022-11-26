https://ria.ru/20221126/pogoda-1834408943.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 26.11.2022
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Облачная погода, небольшой снег и до минус 6 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T09:37
2022-11-26T09:37
2022-11-26T09:37
москва
михаил леус
общество
центр "фобос"
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег и до минус 6 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня на погоду столицы окажет влияние северная периферия циклона, центр которого расположится над востоком Причерноморья. В такой ситуации регион ждёт облачная погода, местами, преимущественно в западной части региона, пройдёт небольшой снег. Температура воздуха минус 4 - минус 6, по области минус 3 - минус 8", - сообщил Леус в своем Telegram-канале.По словам синоптика, ветер ожидается восточный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 759 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. Солнечная активность умеренная, геомагнитное поле слабо возмущенное.
https://radiosputnik.ria.ru/20221125/pogoda-1834164996.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, михаил леус, общество, центр "фобос"
Москва, Михаил Леус, Общество, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Синоптик Леус: в Москве в субботу ожидается облачная погода и до минус шести градусов
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости.
Облачная погода, небольшой снег и до минус 6 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил
ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня на погоду столицы окажет влияние северная периферия циклона, центр которого расположится над востоком Причерноморья. В такой ситуации регион ждёт облачная погода, местами, преимущественно в западной части региона, пройдёт небольшой снег. Температура воздуха минус 4 - минус 6, по области минус 3 - минус 8", - сообщил Леус в своем Telegram-канале.
По словам синоптика, ветер ожидается восточный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 759 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. Солнечная активность умеренная, геомагнитное поле слабо возмущенное.