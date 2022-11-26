Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 26.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221126/pogoda-1834408943.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 26.11.2022
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Облачная погода, небольшой снег и до минус 6 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T09:37
2022-11-26T09:37
москва
михаил леус
общество
центр "фобос"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828043869_32:0:2990:1664_1920x0_80_0_0_c61ffc1a2b35cd36acaf57cc5cc9a07a.jpg
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег и до минус 6 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня на погоду столицы окажет влияние северная периферия циклона, центр которого расположится над востоком Причерноморья. В такой ситуации регион ждёт облачная погода, местами, преимущественно в западной части региона, пройдёт небольшой снег. Температура воздуха минус 4 - минус 6, по области минус 3 - минус 8", - сообщил Леус в своем Telegram-канале.По словам синоптика, ветер ожидается восточный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 759 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. Солнечная активность умеренная, геомагнитное поле слабо возмущенное.
https://radiosputnik.ria.ru/20221125/pogoda-1834164996.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828043869_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_42eef4818a0b8001917b8aad9682e985.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, михаил леус, общество, центр "фобос"
Москва, Михаил Леус, Общество, Центр "Фобос"
09:37 26.11.2022
 
Москвичам рассказали о погоде в субботу

Синоптик Леус: в Москве в субботу ожидается облачная погода и до минус шести градусов

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкЖенщины выгуливают собак в заснеженном сквере на Ленинском проспекте в Москве
Женщины выгуливают собак в заснеженном сквере на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Женщины выгуливают собак в заснеженном сквере на Ленинском проспекте в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег и до минус 6 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня на погоду столицы окажет влияние северная периферия циклона, центр которого расположится над востоком Причерноморья. В такой ситуации регион ждёт облачная погода, местами, преимущественно в западной части региона, пройдёт небольшой снег. Температура воздуха минус 4 - минус 6, по области минус 3 - минус 8", - сообщил Леус в своем Telegram-канале.
По словам синоптика, ветер ожидается восточный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 759 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. Солнечная активность умеренная, геомагнитное поле слабо возмущенное.
Прохожие во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
25 ноября, 12:10Сказано в эфире
Синоптик спрогнозировал "зимний микс" погоды в выходные
 
МоскваМихаил ЛеусОбществоЦентр "Фобос"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала