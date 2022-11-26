https://ria.ru/20221126/pogoda-1834408943.html

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 26.11.2022

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Облачная погода, небольшой снег и до минус 6 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T09:37

2022-11-26T09:37

2022-11-26T09:37

москва

михаил леус

общество

центр "фобос"

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег и до минус 6 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня на погоду столицы окажет влияние северная периферия циклона, центр которого расположится над востоком Причерноморья. В такой ситуации регион ждёт облачная погода, местами, преимущественно в западной части региона, пройдёт небольшой снег. Температура воздуха минус 4 - минус 6, по области минус 3 - минус 8", - сообщил Леус в своем Telegram-канале.По словам синоптика, ветер ожидается восточный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 759 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. Солнечная активность умеренная, геомагнитное поле слабо возмущенное.

https://radiosputnik.ria.ru/20221125/pogoda-1834164996.html

москва

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, михаил леус, общество, центр "фобос"