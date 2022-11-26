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В ДНР призвали не закрывать глаза на убийство ВСУ российских пленных - РИА Новости, 26.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221126/plennye-1834449329.html
В ДНР призвали не закрывать глаза на убийство ВСУ российских пленных
В ДНР призвали не закрывать глаза на убийство ВСУ российских пленных - РИА Новости, 26.11.2022
В ДНР призвали не закрывать глаза на убийство ВСУ российских пленных
Российские правозащитные структуры слышат реакцию международных организаций о необходимости расследовать расстрел российских военнопленных украинскими... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T15:12
2022-11-26T15:12
специальная военная операция на украине
происшествия
дарья морозова
донецкая народная республика
украина
россия
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ХАРЦЫЗСК (ДНР), 26 ноя - РИА Новости. Российские правозащитные структуры слышат реакцию международных организаций о необходимости расследовать расстрел российских военнопленных украинскими силовиками, но нужно увидеть и само это расследование, заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские военные намеренно убили более 10 попавших в плен российских военнослужащих. Видеоролик, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появился 18 ноября в интернете. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в селе Макеевка в ЛНР. Позже Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями Украины пленных российских военнослужащих.Обстоятельства расстрела российских военнопленных на Украине должны быть тщательно расследованы, а виновные привлечены к ответственности, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, также назвавший подлинными появившиеся ранее видеокадры."Когда увидела это видео - мои эмоции просто зашкаливали, во всех смыслах этого слова. Мы обратились в международные организации. Не только мы, а вся Российская Федерация, все правительство обратилось, потому что нельзя на это закрывать глаза", - рассказала Морозова журналистам.По ее словам, она уже видела ответную реакцию, что "да, нужно проводить расследование". "Но мы хотим увидеть уже это расследование", - подчеркнула омбудсмен.Она напомнила также, что "все военные преступления не имеют срока давности – и тот же (Владимир) Зеленский, тот же командующий - все понесут наказание".
https://ria.ru/20221121/nato-1833217582.html
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происшествия, дарья морозова, донецкая народная республика, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Дарья Морозова, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия
15:12 26.11.2022
 
В ДНР призвали не закрывать глаза на убийство ВСУ российских пленных

Омбудсмен ДНР Морозова заявила о необходимости расследования убийства российских пленных

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© AP Photo / Roman Chop
Читать ria.ru в
ХАРЦЫЗСК (ДНР), 26 ноя - РИА Новости. Российские правозащитные структуры слышат реакцию международных организаций о необходимости расследовать расстрел российских военнопленных украинскими силовиками, но нужно увидеть и само это расследование, заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские военные намеренно убили более 10 попавших в плен российских военнослужащих. Видеоролик, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появился 18 ноября в интернете. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в селе Макеевка в ЛНР. Позже Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями Украины пленных российских военнослужащих.
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
21 ноября, 21:59Специальная военная операция на Украине
RT: украинцы, расстрелявшие российских пленных, тесно сотрудничают с НАТО
Обстоятельства расстрела российских военнопленных на Украине должны быть тщательно расследованы, а виновные привлечены к ответственности, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, также назвавший подлинными появившиеся ранее видеокадры.
"Когда увидела это видео - мои эмоции просто зашкаливали, во всех смыслах этого слова. Мы обратились в международные организации. Не только мы, а вся Российская Федерация, все правительство обратилось, потому что нельзя на это закрывать глаза", - рассказала Морозова журналистам.
По ее словам, она уже видела ответную реакцию, что "да, нужно проводить расследование". "Но мы хотим увидеть уже это расследование", - подчеркнула омбудсмен.
Она напомнила также, что "все военные преступления не имеют срока давности – и тот же (Владимир) Зеленский, тот же командующий - все понесут наказание".
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
21 ноября, 12:50Специальная военная операция на Украине
Москва сама займется поисками убийц российских пленных, заявили в Кремле
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДарья МорозоваДонецкая Народная РеспубликаУкраинаРоссия
 
 
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