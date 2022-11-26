https://ria.ru/20221126/plennye-1834449329.html

В ДНР призвали не закрывать глаза на убийство ВСУ российских пленных

В ДНР призвали не закрывать глаза на убийство ВСУ российских пленных - РИА Новости, 26.11.2022

В ДНР призвали не закрывать глаза на убийство ВСУ российских пленных

Российские правозащитные структуры слышат реакцию международных организаций о необходимости расследовать расстрел российских военнопленных украинскими... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T15:12

2022-11-26T15:12

2022-11-26T15:12

специальная военная операция на украине

происшествия

дарья морозова

донецкая народная республика

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834342467_0:110:3249:1938_1920x0_80_0_0_9b911ba353444596dafca88b62f1f381.jpg

ХАРЦЫЗСК (ДНР), 26 ноя - РИА Новости. Российские правозащитные структуры слышат реакцию международных организаций о необходимости расследовать расстрел российских военнопленных украинскими силовиками, но нужно увидеть и само это расследование, заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские военные намеренно убили более 10 попавших в плен российских военнослужащих. Видеоролик, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появился 18 ноября в интернете. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в селе Макеевка в ЛНР. Позже Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями Украины пленных российских военнослужащих.Обстоятельства расстрела российских военнопленных на Украине должны быть тщательно расследованы, а виновные привлечены к ответственности, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, также назвавший подлинными появившиеся ранее видеокадры."Когда увидела это видео - мои эмоции просто зашкаливали, во всех смыслах этого слова. Мы обратились в международные организации. Не только мы, а вся Российская Федерация, все правительство обратилось, потому что нельзя на это закрывать глаза", - рассказала Морозова журналистам.По ее словам, она уже видела ответную реакцию, что "да, нужно проводить расследование". "Но мы хотим увидеть уже это расследование", - подчеркнула омбудсмен.Она напомнила также, что "все военные преступления не имеют срока давности – и тот же (Владимир) Зеленский, тот же командующий - все понесут наказание".

https://ria.ru/20221121/nato-1833217582.html

https://ria.ru/20221121/plennye-1833051258.html

донецкая народная республика

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, дарья морозова, донецкая народная республика, украина, россия