https://ria.ru/20221126/plennye-1834449329.html
В ДНР призвали не закрывать глаза на убийство ВСУ российских пленных
В ДНР призвали не закрывать глаза на убийство ВСУ российских пленных - РИА Новости, 26.11.2022
В ДНР призвали не закрывать глаза на убийство ВСУ российских пленных
Российские правозащитные структуры слышат реакцию международных организаций о необходимости расследовать расстрел российских военнопленных украинскими... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T15:12
2022-11-26T15:12
2022-11-26T15:12
специальная военная операция на украине
происшествия
дарья морозова
донецкая народная республика
украина
россия
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ХАРЦЫЗСК (ДНР), 26 ноя - РИА Новости. Российские правозащитные структуры слышат реакцию международных организаций о необходимости расследовать расстрел российских военнопленных украинскими силовиками, но нужно увидеть и само это расследование, заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские военные намеренно убили более 10 попавших в плен российских военнослужащих. Видеоролик, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появился 18 ноября в интернете. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в селе Макеевка в ЛНР. Позже Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями Украины пленных российских военнослужащих.Обстоятельства расстрела российских военнопленных на Украине должны быть тщательно расследованы, а виновные привлечены к ответственности, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, также назвавший подлинными появившиеся ранее видеокадры."Когда увидела это видео - мои эмоции просто зашкаливали, во всех смыслах этого слова. Мы обратились в международные организации. Не только мы, а вся Российская Федерация, все правительство обратилось, потому что нельзя на это закрывать глаза", - рассказала Морозова журналистам.По ее словам, она уже видела ответную реакцию, что "да, нужно проводить расследование". "Но мы хотим увидеть уже это расследование", - подчеркнула омбудсмен.Она напомнила также, что "все военные преступления не имеют срока давности – и тот же (Владимир) Зеленский, тот же командующий - все понесут наказание".
https://ria.ru/20221121/nato-1833217582.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дарья морозова, донецкая народная республика, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Дарья Морозова, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия
В ДНР призвали не закрывать глаза на убийство ВСУ российских пленных
Омбудсмен ДНР Морозова заявила о необходимости расследования убийства российских пленных
ХАРЦЫЗСК (ДНР), 26 ноя - РИА Новости. Российские правозащитные структуры слышат реакцию международных организаций о необходимости расследовать расстрел российских военнопленных украинскими силовиками, но нужно увидеть и само это расследование, заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
Ранее в Минобороны РФ
заявили, что украинские военные намеренно убили более 10 попавших в плен российских военнослужащих. Видеоролик, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появился 18 ноября в интернете. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в селе Макеевка
в ЛНР
. Позже Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями Украины
пленных российских военнослужащих.
Обстоятельства расстрела российских военнопленных на Украине должны быть тщательно расследованы, а виновные привлечены к ответственности, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, также назвавший подлинными появившиеся ранее видеокадры.
"Когда увидела это видео - мои эмоции просто зашкаливали, во всех смыслах этого слова. Мы обратились в международные организации. Не только мы, а вся Российская Федерация, все правительство обратилось, потому что нельзя на это закрывать глаза", - рассказала Морозова журналистам.
По ее словам, она уже видела ответную реакцию, что "да, нужно проводить расследование". "Но мы хотим увидеть уже это расследование", - подчеркнула омбудсмен.
Она напомнила также, что "все военные преступления не имеют срока давности – и тот же (Владимир) Зеленский, тот же командующий - все понесут наказание".