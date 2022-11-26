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В Харцызске встретили военнослужащих, вернувшихся из украинского плена - РИА Новости, 26.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221126/plennye-1834438893.html
В Харцызске встретили военнослужащих, вернувшихся из украинского плена
В Харцызске встретили военнослужащих, вернувшихся из украинского плена - РИА Новости, 26.11.2022
В Харцызске встретили военнослужащих, вернувшихся из украинского плена
В городе Харцызске в ДНР состоялась встреча десяти военнослужащих, вернувшихся из украинского плена. РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T13:53
2022-11-26T15:06
специальная военная операция на украине
общество
харцызск
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы рф
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ХАРЦЫЗСК (ДНР), 26 ноя — РИА Новости. В городе Харцызске в ДНР состоялась встреча десяти военнослужащих, вернувшихся из украинского плена. Все вернувшиеся из числа мобилизованных. Пятерых из них захватили еще в марте-апреле, остальных — в августе.На встрече присутствовали родные и друзья, а также временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, который обратился к бойцам с благодарностью за то, что они все выдержали. "Мы все прекрасно понимаем, что такое украинский плен, потому что за все эти годы приходилось общаться с ребятами, которые там побывали. Теперь вы дома, &lt;...&gt; а наша задача — обменять всех тех, кто там находится", — добавил он.Один из вернувшихся рассказал РИА Новости, что украинская сторона не сообщила, что их обменяют. "Честно говоря, это было очень неожиданно, просто вытянули, нам не сообщают, куда нас везут, просто забрали и привезли, а ты уже гадаешь, куда тебя везут", — сказал боец. По его словам, в плену их "содержали как зеков"."Относились где-то нейтрально, где-то грубо: пытались сломать, говоря, что ты никому не нужен", — пояснил бывший пленный.Пленных удалось освободить в результате обменов с Украиной, которые состоялись в конце этой недели. По информации Минобороны, 23 ноября с подконтрольной Киеву территории вернулись 35 российских военнослужащих, а 24 ноября — еще 50.
https://ria.ru/20221125/gimn-1834100877.html
харцызск
донецкая народная республика
украина
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Встреча вернувшихся из украинского плена бойцов в ДНР
Десятерых военнослужащих, вернувшихся из украинского плена, встретили в Харцызске в ДНР.
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общество, харцызск, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Харцызск, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы РФ
13:53 26.11.2022 (обновлено: 15:06 26.11.2022)
 
В Харцызске встретили военнослужащих, вернувшихся из украинского плена

Десятерых военнослужащих, вернувшихся из украинского плена, встретили в Харцызске в ДНР

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкВстреча военнослужащих, освобожденных из украинского плена, в Харцызске
Встреча военнослужащих, освобожденных из украинского плена, в Харцызске - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Встреча военнослужащих, освобожденных из украинского плена, в Харцызске
Читать ria.ru в
ХАРЦЫЗСК (ДНР), 26 ноя — РИА Новости. В городе Харцызске в ДНР состоялась встреча десяти военнослужащих, вернувшихся из украинского плена.
Все вернувшиеся из числа мобилизованных. Пятерых из них захватили еще в марте-апреле, остальных — в августе.
На встрече присутствовали родные и друзья, а также временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, который обратился к бойцам с благодарностью за то, что они все выдержали.
"Мы все прекрасно понимаем, что такое украинский плен, потому что за все эти годы приходилось общаться с ребятами, которые там побывали. Теперь вы дома, <...> а наша задача — обменять всех тех, кто там находится", — добавил он.
Один из вернувшихся рассказал РИА Новости, что украинская сторона не сообщила, что их обменяют.
"Честно говоря, это было очень неожиданно, просто вытянули, нам не сообщают, куда нас везут, просто забрали и привезли, а ты уже гадаешь, куда тебя везут", — сказал боец.
По его словам, в плену их "содержали как зеков".
"Относились где-то нейтрально, где-то грубо: пытались сломать, говоря, что ты никому не нужен", — пояснил бывший пленный.
Пленных удалось освободить в результате обменов с Украиной, которые состоялись в конце этой недели. По информации Минобороны, 23 ноября с подконтрольной Киеву территории вернулись 35 российских военнослужащих, а 24 ноября — еще 50.
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