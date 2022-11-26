https://ria.ru/20221126/plen-1834452798.html

Девятерых военных, которым грозила смертельная опасность, вернули из плена

Девятерых военных, которым грозила смертельная опасность, вернули из плена - РИА Новости, 26.11.2022

Девятерых военных, которым грозила смертельная опасность, вернули из плена

Из украинского плена вернулись девять российских военнослужащих, заявили в Минобороны. РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T15:31

2022-11-26T15:31

2022-11-26T16:55

россия

специальная военная операция на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1a/1834454714_51:112:1403:873_1920x0_80_0_0_31c3b361f663e43fad6043a78f5c69bb.jpg

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Из украинского плена вернулись девять российских военнослужащих, заявили в Минобороны."В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены девять российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", — говорится в сообщении.Всем освобожденным оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Самолетами военно-транспортной авиации их доставят в Москву, где им предстоит лечение и реабилитация в медицинских учреждениях Минобороны.На этой неделе военное ведомство уже заявляло о возвращении пленных: 23 ноября удалось освободить 35 человек, а 24-го — еще 50.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия