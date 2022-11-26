15:31 26.11.2022 (обновлено: 16:55 26.11.2022)
Девятерых военных, которым грозила смертельная опасность, вернули из плена
МО: 26 ноября в результате переговоров вернули из плена девять российских военнослужащих
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкВозвращение российских военнослужащих, находившихся в украинском плену. Кадр видео. Архивное фото
Возвращение российских военнослужащих, находившихся в украинском плену. Кадр видео. Архивное фото . Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Из украинского плена вернулись девять российских военнослужащих, заявили в Минобороны.
"В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены девять российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", — говорится в сообщении.
Всем освобожденным оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Самолетами военно-транспортной авиации их доставят в Москву, где им предстоит лечение и реабилитация в медицинских учреждениях Минобороны.
На этой неделе военное ведомство уже заявляло о возвращении пленных: 23 ноября удалось освободить 35 человек, а 24-го — еще 50.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.