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Пьеса Агаты Кристи, рекордсмен по количеству постановок, дебютирует в США

Пьеса Агаты Кристи, рекордсмен по количеству постановок, дебютирует в США - РИА Новости, 26.11.2022

Пьеса Агаты Кристи, рекордсмен по количеству постановок, дебютирует в США

Детективная пьеса Агаты Кристи "Мышеловка", являющаяся мировым рекордсменом по продолжительности постановок, впервые за 70 лет дебютирует на Бродвее в 2023... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T04:04

2022-11-26T04:04

2022-11-26T04:04

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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Детективная пьеса Агаты Кристи "Мышеловка", являющаяся мировым рекордсменом по продолжительности постановок, впервые за 70 лет дебютирует на Бродвее в 2023 году, сообщила газета Guardian.Первая постановка состоялась в Лондоне в 1952 году. Показы продолжались до марта 2020 года, но из-за пандемии коронавируса их пришлось временно прекратить, пишет издание. Представления возобновились на следующий год.Через 70 лет после премьеры постановку покажут на Бродвее.По случаю события Лондон временно передаст Нью-Йорку каминные часы, являющиеся единственной сохранившейся вещью с премьеры в 1952 году, сообщает Guardian.Организаторами мероприятия стали британский и американский постановщики Адам Шпигель и Кевин Макколум. По словам Макколума, эта пьеса долгое время привлекала туристов из США в Лондон.Примерно треть зрителей являются иностранными туристами, а всего за 70 лет работа была показана около 29 тысяч раз. В конце каждого спектакля зрителей просят не раскрывать, чем он заканчивается.

https://ria.ru/20221123/shakespeare-1833617823.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

новости культуры, агата кристи (агата маллоуэн), лондон, нью-йорк (город), сша, театр