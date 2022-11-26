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Пьеса Агаты Кристи, рекордсмен по количеству постановок, дебютирует в США
Пьеса Агаты Кристи, рекордсмен по количеству постановок, дебютирует в США - РИА Новости, 26.11.2022
Пьеса Агаты Кристи, рекордсмен по количеству постановок, дебютирует в США
Детективная пьеса Агаты Кристи "Мышеловка", являющаяся мировым рекордсменом по продолжительности постановок, впервые за 70 лет дебютирует на Бродвее в 2023... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T04:04
2022-11-26T04:04
2022-11-26T04:04
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Детективная пьеса Агаты Кристи "Мышеловка", являющаяся мировым рекордсменом по продолжительности постановок, впервые за 70 лет дебютирует на Бродвее в 2023 году, сообщила газета Guardian.Первая постановка состоялась в Лондоне в 1952 году. Показы продолжались до марта 2020 года, но из-за пандемии коронавируса их пришлось временно прекратить, пишет издание. Представления возобновились на следующий год.Через 70 лет после премьеры постановку покажут на Бродвее.По случаю события Лондон временно передаст Нью-Йорку каминные часы, являющиеся единственной сохранившейся вещью с премьеры в 1952 году, сообщает Guardian.Организаторами мероприятия стали британский и американский постановщики Адам Шпигель и Кевин Макколум. По словам Макколума, эта пьеса долгое время привлекала туристов из США в Лондон.Примерно треть зрителей являются иностранными туристами, а всего за 70 лет работа была показана около 29 тысяч раз. В конце каждого спектакля зрителей просят не раскрывать, чем он заканчивается.
https://ria.ru/20221123/shakespeare-1833617823.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, агата кристи (агата маллоуэн), лондон, нью-йорк (город), сша, театр
Культура, Новости культуры, Агата Кристи (Агата Маллоуэн), Лондон, Нью-Йорк (город), США, Театр
Пьеса Агаты Кристи, рекордсмен по количеству постановок, дебютирует в США
Пьеса Агаты Кристи "Мышеловка", рекордсмен по количеству постановок, дебютирует в США
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости.
Детективная пьеса Агаты Кристи "Мышеловка", являющаяся мировым рекордсменом по продолжительности постановок, впервые за 70 лет дебютирует на Бродвее в 2023 году, сообщила
газета Guardian.
Первая постановка состоялась в Лондоне в 1952 году. Показы продолжались до марта 2020 года, но из-за пандемии коронавируса их пришлось временно прекратить, пишет издание. Представления возобновились на следующий год.
Через 70 лет после премьеры постановку покажут на Бродвее.
По случаю события Лондон временно передаст Нью-Йорку каминные часы, являющиеся единственной сохранившейся вещью с премьеры в 1952 году, сообщает Guardian.
Организаторами мероприятия стали британский и американский постановщики Адам Шпигель и Кевин Макколум. По словам Макколума, эта пьеса долгое время привлекала туристов из США в Лондон.
Примерно треть зрителей являются иностранными туристами, а всего за 70 лет работа была показана около 29 тысяч раз. В конце каждого спектакля зрителей просят не раскрывать, чем он заканчивается.