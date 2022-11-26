https://ria.ru/20221126/pentagon-1834455411.html

В Минобороны рассказали о привлечении Пентагоном гражданских подрядчиков

В Минобороны рассказали о привлечении Пентагоном гражданских подрядчиков - РИА Новости, 26.11.2022

В Минобороны рассказали о привлечении Пентагоном гражданских подрядчиков

США будут обращаться к гражданским подрядчикам, чтобы снять с Пентагона обвинения в военно-биологической деятельности, заявил в субботу начальник войск... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T15:43

2022-11-26T15:43

2022-11-26T15:43

министерство обороны сша

войска рхбз

россия

сша

игорь кириллов

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. США будут обращаться к гражданским подрядчикам, чтобы снять с Пентагона обвинения в военно-биологической деятельности, заявил в субботу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."С целью снять с Пентагона обвинения в военно-биологической деятельности будет ограничено официальное участие американских военных биологов в зарубежных проектах путем более широкого привлечения к таким работам гражданских структур в качестве подрядчиков минобороны", - сказал он.Кириллов отметил, что согласно опубликованной США 18 октября 2022 года Стратегии противодействия биологическим угрозам, Штаты оставляют за собой право проведения исследований "двойного назначения", в том числе за пределами национальной территории.

https://ria.ru/20221126/konventsiya-1834452848.html

россия

сша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

министерство обороны сша, войска рхбз, россия, сша, игорь кириллов