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Минобороны: США редактировали отчеты о деятельности компании Black & Veatch - РИА Новости, 26.11.2022
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Минобороны: США редактировали отчеты о деятельности компании Black & Veatch
Минобороны: США редактировали отчеты о деятельности компании Black & Veatch - РИА Новости, 26.11.2022
Минобороны: США редактировали отчеты о деятельности компании Black & Veatch
Пентагон на запрос одной из НКО ответил отредактированным отчетом о финансировании и биологической деятельности компании Black & Veatch на Украине, скрыв часть... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T15:31
2022-11-26T16:09
министерство обороны сша
войска рхбз
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Пентагон на запрос одной из НКО ответил отредактированным отчетом о финансировании и биологической деятельности компании Black &amp; Veatch на Украине, скрыв часть информации, сообщил в субботу начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов на брифинге о военно-биологической деятельности США на Украине."Так, 10 ноября по запросу некоммерческой организации был получен 345-страничный документ, касающийся финансирования компании и ее деятельности на территории Украины. Обратите внимание, что в предоставленных Пентагоном отчетах отредактированы десятки страниц, полностью удалена информация о подрядных организациях, а также результатах исследовательской деятельности, полученных на территории Украины", - сообщил он.Отмечается, что военно-биологическая деятельность США, таким образом, скрывается в том числе от американцев.Кроме того, в обновленной стратегии Управления по снижению угрозы министерства обороны США (DITRA) на период до 2027 года открыто признается двойная роль управления."Это не только обеспечение защиты, но и боевая поддержка воинских подразделений. В соответствии со стратегией, одной из приоритетных задач ДИТРА является обеспечение военного превосходства вооруженных сил США над противником", - уточнил Кириллов.
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Начальник войск РХБ о работе США с патогенами в биолабораториях Украины
Начальник войск РХБ о работе США с патогенами в биолабораториях Украины
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министерство обороны сша, войска рхбз, украина, сша, россия, в мире
Министерство обороны США, Войска РХБЗ, Украина, США, Россия, В мире
15:31 26.11.2022 (обновлено: 16:09 26.11.2022)
 
Минобороны: США редактировали отчеты о деятельности компании Black & Veatch

Минобороны: Пентагон редактировал отчеты о деятельности компании Black & Veatch на Украине

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Пентагон на запрос одной из НКО ответил отредактированным отчетом о финансировании и биологической деятельности компании Black & Veatch на Украине, скрыв часть информации, сообщил в субботу начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов на брифинге о военно-биологической деятельности США на Украине.
"Так, 10 ноября по запросу некоммерческой организации был получен 345-страничный документ, касающийся финансирования компании и ее деятельности на территории Украины. Обратите внимание, что в предоставленных Пентагоном отчетах отредактированы десятки страниц, полностью удалена информация о подрядных организациях, а также результатах исследовательской деятельности, полученных на территории Украины", - сообщил он.
Отмечается, что военно-биологическая деятельность США, таким образом, скрывается в том числе от американцев.
Кроме того, в обновленной стратегии Управления по снижению угрозы министерства обороны США (DITRA) на период до 2027 года открыто признается двойная роль управления.
"Это не только обеспечение защиты, но и боевая поддержка воинских подразделений. В соответствии со стратегией, одной из приоритетных задач ДИТРА является обеспечение военного превосходства вооруженных сил США над противником", - уточнил Кириллов.
Лаборатория в США - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
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