https://ria.ru/20221126/pentagon-1834452210.html

Минобороны: США редактировали отчеты о деятельности компании Black & Veatch

Минобороны: США редактировали отчеты о деятельности компании Black & Veatch - РИА Новости, 26.11.2022

Минобороны: США редактировали отчеты о деятельности компании Black & Veatch

Пентагон на запрос одной из НКО ответил отредактированным отчетом о финансировании и биологической деятельности компании Black & Veatch на Украине, скрыв часть... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T15:31

2022-11-26T15:31

2022-11-26T16:09

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Пентагон на запрос одной из НКО ответил отредактированным отчетом о финансировании и биологической деятельности компании Black & Veatch на Украине, скрыв часть информации, сообщил в субботу начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов на брифинге о военно-биологической деятельности США на Украине."Так, 10 ноября по запросу некоммерческой организации был получен 345-страничный документ, касающийся финансирования компании и ее деятельности на территории Украины. Обратите внимание, что в предоставленных Пентагоном отчетах отредактированы десятки страниц, полностью удалена информация о подрядных организациях, а также результатах исследовательской деятельности, полученных на территории Украины", - сообщил он.Отмечается, что военно-биологическая деятельность США, таким образом, скрывается в том числе от американцев.Кроме того, в обновленной стратегии Управления по снижению угрозы министерства обороны США (DITRA) на период до 2027 года открыто признается двойная роль управления."Это не только обеспечение защиты, но и боевая поддержка воинских подразделений. В соответствии со стратегией, одной из приоритетных задач ДИТРА является обеспечение военного превосходства вооруженных сил США над противником", - уточнил Кириллов.

https://ria.ru/20221126/biolaboratorii-1834450954.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Начальник войск РХБ о работе США с патогенами в биолабораториях Украины Начальник войск РХБ о работе США с патогенами в биолабораториях Украины 2022-11-26T15:31 true PT0M44S

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Екатерина Зайцева

министерство обороны сша, войска рхбз, украина, сша, россия, в мире