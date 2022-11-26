https://ria.ru/20221126/pentagon-1834452210.html
Минобороны: США редактировали отчеты о деятельности компании Black & Veatch
Минобороны: США редактировали отчеты о деятельности компании Black & Veatch - РИА Новости, 26.11.2022
Минобороны: США редактировали отчеты о деятельности компании Black & Veatch
Пентагон на запрос одной из НКО ответил отредактированным отчетом о финансировании и биологической деятельности компании Black & Veatch на Украине, скрыв часть... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T15:31
2022-11-26T15:31
2022-11-26T16:09
министерство обороны сша
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Пентагон на запрос одной из НКО ответил отредактированным отчетом о финансировании и биологической деятельности компании Black & Veatch на Украине, скрыв часть информации, сообщил в субботу начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов на брифинге о военно-биологической деятельности США на Украине."Так, 10 ноября по запросу некоммерческой организации был получен 345-страничный документ, касающийся финансирования компании и ее деятельности на территории Украины. Обратите внимание, что в предоставленных Пентагоном отчетах отредактированы десятки страниц, полностью удалена информация о подрядных организациях, а также результатах исследовательской деятельности, полученных на территории Украины", - сообщил он.Отмечается, что военно-биологическая деятельность США, таким образом, скрывается в том числе от американцев.Кроме того, в обновленной стратегии Управления по снижению угрозы министерства обороны США (DITRA) на период до 2027 года открыто признается двойная роль управления."Это не только обеспечение защиты, но и боевая поддержка воинских подразделений. В соответствии со стратегией, одной из приоритетных задач ДИТРА является обеспечение военного превосходства вооруженных сил США над противником", - уточнил Кириллов.
https://ria.ru/20221126/biolaboratorii-1834450954.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1a/1834458695_208:0:1648:1080_1920x0_80_0_0_a334d90721a2296ca10cf854afdd5776.jpg
Начальник войск РХБ о работе США с патогенами в биолабораториях Украины
Начальник войск РХБ о работе США с патогенами в биолабораториях Украины
2022-11-26T15:31
true
PT0M44S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны сша, войска рхбз, украина, сша, россия, в мире
Министерство обороны США, Войска РХБЗ, Украина, США, Россия, В мире
15:31 26.11.2022 (обновлено: 16:09 26.11.2022)
Минобороны: США редактировали отчеты о деятельности компании Black & Veatch
Минобороны: Пентагон редактировал отчеты о деятельности компании Black & Veatch на Украине
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости.
Пентагон на запрос одной из НКО ответил отредактированным отчетом о финансировании и биологической деятельности компании Black & Veatch на Украине, скрыв часть информации, сообщил
в субботу начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов на брифинге о военно-биологической деятельности США на Украине.
"Так, 10 ноября по запросу некоммерческой организации был получен 345-страничный документ, касающийся финансирования компании и ее деятельности на территории Украины. Обратите внимание, что в предоставленных Пентагоном отчетах отредактированы десятки страниц, полностью удалена информация о подрядных организациях, а также результатах исследовательской деятельности, полученных на территории Украины", - сообщил он.
Отмечается, что военно-биологическая деятельность США, таким образом, скрывается в том числе от американцев.
Кроме того, в обновленной стратегии Управления по снижению угрозы министерства обороны США (DITRA) на период до 2027 года открыто признается двойная роль управления.
"Это не только обеспечение защиты, но и боевая поддержка воинских подразделений. В соответствии со стратегией, одной из приоритетных задач ДИТРА является обеспечение военного превосходства вооруженных сил США над противником", - уточнил Кириллов.