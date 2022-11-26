https://ria.ru/20221126/pamyatnik-1834477083.html

В Хмельницком демонтировали советский памятник-танк

В Хмельницком демонтировали советский памятник-танк - РИА Новости, 26.11.2022

В Хмельницком демонтировали советский памятник-танк

В украинском Хмельницком демонтировали советский памятник-танк, который простоял в городе более 40 лет, экспонат направили в музей, сообщил мэр города Александр РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T18:00

2022-11-26T18:00

2022-11-26T18:14

в мире

сергей лавров

украина

россия

хмельницкий (город)

т-34

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. В украинском Хмельницком демонтировали советский памятник-танк, который простоял в городе более 40 лет, экспонат направили в музей, сообщил мэр города Александр Симчишин.Памятник-танк Т-34 был установлен в честь воинских частей, которые освобождали город от немецко-фашистских захватчиков. Памятник был установлен в 1967 году на пересечении улиц Свободы и Проскуровской рядом с домом офицеров."Танк демонтировали... Утилизировать, резать его никто не будет. Сейчас будет на хранении, дальше будет экспонироваться в музее", - написал Симчишин в своем Telegram-канале.Он отметил, что этот танк в своем роде "уникальный исторический экспонат, которых больше нет в мире", поэтому он будет музейным экспонатом, который будет напоминать об "оккупационном прошлом".Ранее городские власти заявили, что танк не будут демонтировать, поскольку он "не советский, а украинский".Ранее исполком горсовета Черновцов принял решение демонтировать часть советских памятников в центре города, в том числе братскую могилу генералов и офицеров Советской армии, памятник "Воин с автоматом" и танк Т-34 экипажа гвардии лейтенанта Никитина и перенести их на Одесскую улицу.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

https://ria.ru/20221117/pushkin-1832349833.html

https://ria.ru/20221108/odessa-1830028646.html

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россия

хмельницкий (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сергей лавров, украина, россия, хмельницкий (город), т-34