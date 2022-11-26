Рейтинг@Mail.ru
В Хмельницком демонтировали советский памятник-танк - РИА Новости, 26.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221126/pamyatnik-1834477083.html
В Хмельницком демонтировали советский памятник-танк
В Хмельницком демонтировали советский памятник-танк - РИА Новости, 26.11.2022
В Хмельницком демонтировали советский памятник-танк
В украинском Хмельницком демонтировали советский памятник-танк, который простоял в городе более 40 лет, экспонат направили в музей, сообщил мэр города Александр РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T18:00
2022-11-26T18:14
в мире
сергей лавров
украина
россия
хмельницкий (город)
т-34
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1a/1834478255_0:93:3266:1930_1920x0_80_0_0_e7cd512b45d5ecd46026428e1b67fb8a.jpg
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. В украинском Хмельницком демонтировали советский памятник-танк, который простоял в городе более 40 лет, экспонат направили в музей, сообщил мэр города Александр Симчишин.Памятник-танк Т-34 был установлен в честь воинских частей, которые освобождали город от немецко-фашистских захватчиков. Памятник был установлен в 1967 году на пересечении улиц Свободы и Проскуровской рядом с домом офицеров."Танк демонтировали... Утилизировать, резать его никто не будет. Сейчас будет на хранении, дальше будет экспонироваться в музее", - написал Симчишин в своем Telegram-канале.Он отметил, что этот танк в своем роде "уникальный исторический экспонат, которых больше нет в мире", поэтому он будет музейным экспонатом, который будет напоминать об "оккупационном прошлом".Ранее городские власти заявили, что танк не будут демонтировать, поскольку он "не советский, а украинский".Ранее исполком горсовета Черновцов принял решение демонтировать часть советских памятников в центре города, в том числе братскую могилу генералов и офицеров Советской армии, памятник "Воин с автоматом" и танк Т-34 экипажа гвардии лейтенанта Никитина и перенести их на Одесскую улицу.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
https://ria.ru/20221117/pushkin-1832349833.html
https://ria.ru/20221108/odessa-1830028646.html
украина
россия
хмельницкий (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1a/1834478255_541:0:3114:1930_1920x0_80_0_0_1cb57d42407c97033f868b5db392735a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сергей лавров, украина, россия, хмельницкий (город), т-34
В мире, Сергей Лавров, Украина, Россия, Хмельницкий (город), Т-34
18:00 26.11.2022 (обновлено: 18:14 26.11.2022)
 
В Хмельницком демонтировали советский памятник-танк

В украинском Хмельницком снесли советский памятник-танк, простоявший в городе более 40 лет

Демонтаж танка с постамента в городе Хмельницком, Украина. Кадр из видео
Демонтаж танка с постамента в городе Хмельницком, Украина. Кадр из видео
Демонтаж танка с постамента в городе Хмельницком, Украина. Кадр из видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. В украинском Хмельницком демонтировали советский памятник-танк, который простоял в городе более 40 лет, экспонат направили в музей, сообщил мэр города Александр Симчишин.
Памятник-танк Т-34 был установлен в честь воинских частей, которые освобождали город от немецко-фашистских захватчиков. Памятник был установлен в 1967 году на пересечении улиц Свободы и Проскуровской рядом с домом офицеров.
Черновцы - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября, 22:34
Памятник Пушкину демонтировали в украинских Черновцах
"Танк демонтировали... Утилизировать, резать его никто не будет. Сейчас будет на хранении, дальше будет экспонироваться в музее", - написал Симчишин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что этот танк в своем роде "уникальный исторический экспонат, которых больше нет в мире", поэтому он будет музейным экспонатом, который будет напоминать об "оккупационном прошлом".
Ранее городские власти заявили, что танк не будут демонтировать, поскольку он "не советский, а украинский".
Ранее исполком горсовета Черновцов принял решение демонтировать часть советских памятников в центре города, в том числе братскую могилу генералов и офицеров Советской армии, памятник "Воин с автоматом" и танк Т-34 экипажа гвардии лейтенанта Никитина и перенести их на Одесскую улицу.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
Памятник российской императрице Екатерине II в Одессе. Кадр из видео очевидца
8 ноября, 17:38Специальная военная операция на Украине
Одесские власти собираются скоро демонтировать памятник Екатерине II
 
В миреСергей ЛавровУкраинаРоссияХмельницкий (город)Т-34
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала