18:00 26.11.2022 (обновлено: 18:14 26.11.2022)
В Хмельницком демонтировали советский памятник-танк
В украинском Хмельницком снесли советский памятник-танк, простоявший в городе более 40 лет
Демонтаж танка с постамента в городе Хмельницком, Украина. Кадр из видео
Демонтаж танка с постамента в городе Хмельницком, Украина. Кадр из видео
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. В украинском Хмельницком демонтировали советский памятник-танк, который простоял в городе более 40 лет, экспонат направили в музей, сообщил мэр города Александр Симчишин.
Памятник-танк Т-34 был установлен в честь воинских частей, которые освобождали город от немецко-фашистских захватчиков. Памятник был установлен в 1967 году на пересечении улиц Свободы и Проскуровской рядом с домом офицеров.
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"Танк демонтировали... Утилизировать, резать его никто не будет. Сейчас будет на хранении, дальше будет экспонироваться в музее", - написал Симчишин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что этот танк в своем роде "уникальный исторический экспонат, которых больше нет в мире", поэтому он будет музейным экспонатом, который будет напоминать об "оккупационном прошлом".
Ранее городские власти заявили, что танк не будут демонтировать, поскольку он "не советский, а украинский".
Ранее исполком горсовета Черновцов принял решение демонтировать часть советских памятников в центре города, в том числе братскую могилу генералов и офицеров Советской армии, памятник "Воин с автоматом" и танк Т-34 экипажа гвардии лейтенанта Никитина и перенести их на Одесскую улицу.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.