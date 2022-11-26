https://ria.ru/20221126/otravlenie-1834502202.html
В Нижнем Новгороде женщина и трое детей отравились угарным газом
В Нижнем Новгороде женщина и трое детей отравились угарным газом - РИА Новости, 26.11.2022
В Нижнем Новгороде женщина и трое детей отравились угарным газом
Женщина и трое детей отравились угарным газом, они госпитализированы, сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T21:45
2022-11-26T21:45
2022-11-26T21:45
здоровье - общество
происшествия
нижегородская область
нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 ноя - РИА Новости. Женщина и трое детей отравились угарным газом, они госпитализированы, сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.Инцидент произошел в субботу в доме на улице Даргомыжского."Информация о пострадавших, отравившихся угарным газом. В результате происшествия пострадали четыре человека, из них трое детей. Состояние пострадавших средней степени тяжести. Дети (мальчики 5 и 12 лет, девочка 3 года) машинами скорой медицинской помощи доставлены в детскую областную больницу, женщина (34 года) - в больницу № 33", - написал Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.Он также сообщил, что на месте происшествия работали три бригады скорой медицинской помощи и областного центра медицины катастроф.В свою очередь, прокуратура Нижегородской области сообщает о проведении проверки."Предварительной причиной послужила неисправность газового оборудования в квартире. По итогам проверочных мероприятий надзорным органом будет дана оценка соблюдению законодательства уполномоченными службами при обслуживании газового оборудования, и при наличии оснований - рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20221125/rozysk-1834146939.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, происшествия, нижегородская область, нижний новгород
Здоровье - Общество, Происшествия, Нижегородская область, Нижний Новгород
В Нижнем Новгороде женщина и трое детей отравились угарным газом
В Нижнем Новгороде женщина и трое детей отравились угарным газом, они госпитализированы
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 ноя - РИА Новости.
Женщина и трое детей отравились угарным газом, они госпитализированы, сообщил министр
здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.
Инцидент произошел в субботу в доме на улице Даргомыжского.
"Информация о пострадавших, отравившихся угарным газом. В результате происшествия пострадали четыре человека, из них трое детей. Состояние пострадавших средней степени тяжести. Дети (мальчики 5 и 12 лет, девочка 3 года) машинами скорой медицинской помощи доставлены в детскую областную больницу, женщина (34 года) - в больницу № 33", - написал Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.
Он также сообщил, что на месте происшествия работали три бригады скорой медицинской помощи и областного центра медицины катастроф.
В свою очередь, прокуратура Нижегородской области сообщает о проведении проверки.
"Предварительной причиной послужила неисправность газового оборудования в квартире. По итогам проверочных мероприятий надзорным органом будет дана оценка соблюдению законодательства уполномоченными службами при обслуживании газового оборудования, и при наличии оснований - рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - подчеркивается в сообщении.