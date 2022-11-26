https://ria.ru/20221126/otravlenie-1834502202.html

В Нижнем Новгороде женщина и трое детей отравились угарным газом

В Нижнем Новгороде женщина и трое детей отравились угарным газом - РИА Новости, 26.11.2022

В Нижнем Новгороде женщина и трое детей отравились угарным газом

Женщина и трое детей отравились угарным газом, они госпитализированы, сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T21:45

2022-11-26T21:45

2022-11-26T21:45

здоровье - общество

происшествия

нижегородская область

нижний новгород

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 ноя - РИА Новости. Женщина и трое детей отравились угарным газом, они госпитализированы, сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.Инцидент произошел в субботу в доме на улице Даргомыжского."Информация о пострадавших, отравившихся угарным газом. В результате происшествия пострадали четыре человека, из них трое детей. Состояние пострадавших средней степени тяжести. Дети (мальчики 5 и 12 лет, девочка 3 года) машинами скорой медицинской помощи доставлены в детскую областную больницу, женщина (34 года) - в больницу № 33", - написал Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале.Он также сообщил, что на месте происшествия работали три бригады скорой медицинской помощи и областного центра медицины катастроф.В свою очередь, прокуратура Нижегородской области сообщает о проведении проверки."Предварительной причиной послужила неисправность газового оборудования в квартире. По итогам проверочных мероприятий надзорным органом будет дана оценка соблюдению законодательства уполномоченными службами при обслуживании газового оборудования, и при наличии оснований - рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - подчеркивается в сообщении.

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Евгения Нефедова

здоровье - общество, происшествия, нижегородская область, нижний новгород