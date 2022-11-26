14:10 26.11.2022 (обновлено: 14:43 26.11.2022)
В Италии из-за оползня на острове Искья погибли восемь человек
В Италии из-за оползня на острове Искья погибли восемь человек, включая грудного ребенка
Последствия схода оползня на острове Искья, Италия. Фото очевидца
Последствия схода оползня на острове Искья, Италия. Фото очевидца
РИМ, 26 ноя – РИА Новости. Восемь человек погибли в результате сильного оползня, который обрушился в субботу утром на городок Казамиччола на итальянском острове Искья, сообщил новостной телеканал SkyTg24 со ссылкой на министра инфраструктуры и транспорта Италии, вице-премьера Маттео Сальвини.
"Установлена смерть восьми человек в результате оползня на Искье", - сообщил министр в ходе публичного мероприятия в Милане. По его словам, неблагоприятные погодные условия затрудняют ход поисково-спасательных работ на острове.
"Установлена смерть восьми человек в результате оползня на Искье", - сообщил министр в ходе публичного мероприятия в Милане. По его словам, неблагоприятные погодные условия затрудняют ход поисково-спасательных работ на острове.
Ранее местные СМИ сообщали о том, что в результате оползня, вызванного ливневыми дождями, пропали без вести как минимум 13 человек, в том числе грудной ребенок. Под оползнем оказались погребены несколько жилых домов. Грязевые потоки затопили городские улицы и повредили множество автомобилей. По данным местных властей, в пятницу на Искье выпали сразу 120 миллиметров осадков.
На месте ЧП в настоящее время работают пожарные, сотрудники службы гражданской обороны и карабинеры. Ранее им удалось спасти мужчину, который оказался в грязевом потоке.
На месте ЧП в настоящее время работают пожарные, сотрудники службы гражданской обороны и карабинеры. Ранее им удалось спасти мужчину, который оказался в грязевом потоке.
Мэр Искьи Энцо Феррандино назвал происшедшее на острове трагедией. "Из-за непогоды у нас возникли и другие критические ситуации, однако не настолько острые", - заявил он.
Серьезное положение сложилось и в другом городе на Искье - Лакко-Амено. По словам мэра Джакомо Паскале, грязевые потоки разрушили там около десятка зданий, примерно 20-30 человек оказались сейчас изолированы в своих домах.
Пресс-служба правительственного Дворца Киджи сообщила, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони находится в постоянном контакте с областными властями Кампании и службой гражданской обороны и следит за ситуацией на Искье.