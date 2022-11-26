https://ria.ru/20221126/opolzen-1834441246.html

В Италии из-за оползня на острове Искья погибли восемь человек

В Италии из-за оползня на острове Искья погибли восемь человек - РИА Новости, 26.11.2022

В Италии из-за оползня на острове Искья погибли восемь человек

Восемь человек погибли в результате сильного оползня, который обрушился в субботу утром на городок Казамиччола на итальянском острове Искья, сообщил новостной... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T14:10

2022-11-26T14:10

2022-11-26T14:43

в мире

маттео сальвини

италия

искья

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РИМ, 26 ноя – РИА Новости. Восемь человек погибли в результате сильного оползня, который обрушился в субботу утром на городок Казамиччола на итальянском острове Искья, сообщил новостной телеканал SkyTg24 со ссылкой на министра инфраструктуры и транспорта Италии, вице-премьера Маттео Сальвини."Установлена смерть восьми человек в результате оползня на Искье", - сообщил министр в ходе публичного мероприятия в Милане. По его словам, неблагоприятные погодные условия затрудняют ход поисково-спасательных работ на острове.Ранее местные СМИ сообщали о том, что в результате оползня, вызванного ливневыми дождями, пропали без вести как минимум 13 человек, в том числе грудной ребенок. Под оползнем оказались погребены несколько жилых домов. Грязевые потоки затопили городские улицы и повредили множество автомобилей. По данным местных властей, в пятницу на Искье выпали сразу 120 миллиметров осадков.На месте ЧП в настоящее время работают пожарные, сотрудники службы гражданской обороны и карабинеры. Ранее им удалось спасти мужчину, который оказался в грязевом потоке.Мэр Искьи Энцо Феррандино назвал происшедшее на острове трагедией. "Из-за непогоды у нас возникли и другие критические ситуации, однако не настолько острые", - заявил он.Серьезное положение сложилось и в другом городе на Искье - Лакко-Амено. По словам мэра Джакомо Паскале, грязевые потоки разрушили там около десятка зданий, примерно 20-30 человек оказались сейчас изолированы в своих домах.Пресс-служба правительственного Дворца Киджи сообщила, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони находится в постоянном контакте с областными властями Кампании и службой гражданской обороны и следит за ситуацией на Искье.

https://ria.ru/20221121/navodneniya-1833153861.html

https://ria.ru/20221125/kirgiziya-1834137847.html

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искья

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в мире, маттео сальвини, италия, искья, милан, джорджа мелони