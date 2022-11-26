Рейтинг@Mail.ru
В Италии из-за оползня на острове Искья погибли восемь человек - РИА Новости, 26.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221126/opolzen-1834441246.html
В Италии из-за оползня на острове Искья погибли восемь человек
В Италии из-за оползня на острове Искья погибли восемь человек - РИА Новости, 26.11.2022
В Италии из-за оползня на острове Искья погибли восемь человек
Восемь человек погибли в результате сильного оползня, который обрушился в субботу утром на городок Казамиччола на итальянском острове Искья, сообщил новостной... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T14:10
2022-11-26T14:43
в мире
маттео сальвини
италия
искья
милан
джорджа мелони
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1a/1834439701_0:505:962:1046_1920x0_80_0_0_94e5dceca3c3d4b35715a33878633308.jpg
РИМ, 26 ноя – РИА Новости. Восемь человек погибли в результате сильного оползня, который обрушился в субботу утром на городок Казамиччола на итальянском острове Искья, сообщил новостной телеканал SkyTg24 со ссылкой на министра инфраструктуры и транспорта Италии, вице-премьера Маттео Сальвини."Установлена смерть восьми человек в результате оползня на Искье", - сообщил министр в ходе публичного мероприятия в Милане. По его словам, неблагоприятные погодные условия затрудняют ход поисково-спасательных работ на острове.Ранее местные СМИ сообщали о том, что в результате оползня, вызванного ливневыми дождями, пропали без вести как минимум 13 человек, в том числе грудной ребенок. Под оползнем оказались погребены несколько жилых домов. Грязевые потоки затопили городские улицы и повредили множество автомобилей. По данным местных властей, в пятницу на Искье выпали сразу 120 миллиметров осадков.На месте ЧП в настоящее время работают пожарные, сотрудники службы гражданской обороны и карабинеры. Ранее им удалось спасти мужчину, который оказался в грязевом потоке.Мэр Искьи Энцо Феррандино назвал происшедшее на острове трагедией. "Из-за непогоды у нас возникли и другие критические ситуации, однако не настолько острые", - заявил он.Серьезное положение сложилось и в другом городе на Искье - Лакко-Амено. По словам мэра Джакомо Паскале, грязевые потоки разрушили там около десятка зданий, примерно 20-30 человек оказались сейчас изолированы в своих домах.Пресс-служба правительственного Дворца Киджи сообщила, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони находится в постоянном контакте с областными властями Кампании и службой гражданской обороны и следит за ситуацией на Искье.
https://ria.ru/20221121/navodneniya-1833153861.html
https://ria.ru/20221125/kirgiziya-1834137847.html
италия
искья
милан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1a/1834439701_0:415:962:1137_1920x0_80_0_0_82d43195e777e70762bf0c95b237ebc1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, маттео сальвини, италия, искья, милан, джорджа мелони
В мире, Маттео Сальвини, Италия, Искья, Милан, Джорджа Мелони
14:10 26.11.2022 (обновлено: 14:43 26.11.2022)
 
В Италии из-за оползня на острове Искья погибли восемь человек

В Италии из-за оползня на острове Искья погибли восемь человек, включая грудного ребенка

Последствия схода оползня на острове Искья, Италия. Фото очевидца
Последствия схода оползня на острове Искья, Италия. Фото очевидца
Последствия схода оползня на острове Искья, Италия. Фото очевидца
Читать ria.ru в
РИМ, 26 ноя – РИА Новости. Восемь человек погибли в результате сильного оползня, который обрушился в субботу утром на городок Казамиччола на итальянском острове Искья, сообщил новостной телеканал SkyTg24 со ссылкой на министра инфраструктуры и транспорта Италии, вице-премьера Маттео Сальвини.

"Установлена смерть восьми человек в результате оползня на Искье", - сообщил министр в ходе публичного мероприятия в Милане. По его словам, неблагоприятные погодные условия затрудняют ход поисково-спасательных работ на острове.
Океанский прибой - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
21 ноября, 17:28
В Австралии объявили о "серьезной чрезвычайной ситуации" из-за наводнений
Ранее местные СМИ сообщали о том, что в результате оползня, вызванного ливневыми дождями, пропали без вести как минимум 13 человек, в том числе грудной ребенок. Под оползнем оказались погребены несколько жилых домов. Грязевые потоки затопили городские улицы и повредили множество автомобилей. По данным местных властей, в пятницу на Искье выпали сразу 120 миллиметров осадков.

На месте ЧП в настоящее время работают пожарные, сотрудники службы гражданской обороны и карабинеры. Ранее им удалось спасти мужчину, который оказался в грязевом потоке.
Мэр Искьи Энцо Феррандино назвал происшедшее на острове трагедией. "Из-за непогоды у нас возникли и другие критические ситуации, однако не настолько острые", - заявил он.
Серьезное положение сложилось и в другом городе на Искье - Лакко-Амено. По словам мэра Джакомо Паскале, грязевые потоки разрушили там около десятка зданий, примерно 20-30 человек оказались сейчас изолированы в своих домах.
Пресс-служба правительственного Дворца Киджи сообщила, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони находится в постоянном контакте с областными властями Кампании и службой гражданской обороны и следит за ситуацией на Искье.
Здания парламента Киргизии в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
25 ноября, 10:50
Сотрудников парламента Киргизии эвакуировали из здания после возгорания
 
В миреМаттео СальвиниИталияИскьяМиланДжорджа Мелони
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала