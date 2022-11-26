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В Италии четыре человека пропали без вести из-за оползня - РИА Новости, 26.11.2022
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В Италии четыре человека пропали без вести из-за оползня
В Италии четыре человека пропали без вести из-за оползня - РИА Новости, 26.11.2022
В Италии четыре человека пропали без вести из-за оползня
Четыре человека, в том числе грудной ребенок, пропали без вести в результате сильного оползня, который обрушился в субботу утром на городок Казамиччола на... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T11:52
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в мире
италия
искья
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РИМ, 26 ноя – РИА Новости. Четыре человека, в том числе грудной ребенок, пропали без вести в результате сильного оползня, который обрушился в субботу утром на городок Казамиччола на итальянском острове Искья в результате ливневых дождей, сообщил представитель карабинеров.Согласно первой информации, под оползнем оказался погребен жилой дом, в котором находилась семья из трех человек и 25-летняя девушка. На месте ЧП в настоящее время работают пожарные, сотрудники службы гражданской обороны и карабинеры.Ранее им удалось спасти мужчину, который оказался в грязевом потоке.
https://ria.ru/20221122/opolzen-1833319083.html
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в мире, италия, искья
В мире, Италия, Искья
11:52 26.11.2022 (обновлено: 14:10 26.11.2022)
 
В Италии четыре человека пропали без вести из-за оползня

Четыре человека пропали без вести из-за оползня на итальянском острове Искья

Последствия схода оползня на острове Искья, Италия. Фото очевидца
Последствия схода оползня на острове Искья, Италия. Фото очевидца
Последствия схода оползня на острове Искья, Италия. Фото очевидца
Читать ria.ru в
РИМ, 26 ноя – РИА Новости. Четыре человека, в том числе грудной ребенок, пропали без вести в результате сильного оползня, который обрушился в субботу утром на городок Казамиччола на итальянском острове Искья в результате ливневых дождей, сообщил представитель карабинеров.
Согласно первой информации, под оползнем оказался погребен жилой дом, в котором находилась семья из трех человек и 25-летняя девушка. На месте ЧП в настоящее время работают пожарные, сотрудники службы гражданской обороны и карабинеры.
Ранее им удалось спасти мужчину, который оказался в грязевом потоке.
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