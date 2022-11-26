https://ria.ru/20221126/opolzen-1834424081.html

В Италии четыре человека пропали без вести из-за оползня

В Италии четыре человека пропали без вести из-за оползня - РИА Новости, 26.11.2022

В Италии четыре человека пропали без вести из-за оползня

Четыре человека, в том числе грудной ребенок, пропали без вести в результате сильного оползня, который обрушился в субботу утром на городок Казамиччола на... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T11:52

2022-11-26T11:52

2022-11-26T14:10

в мире

италия

искья

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РИМ, 26 ноя – РИА Новости. Четыре человека, в том числе грудной ребенок, пропали без вести в результате сильного оползня, который обрушился в субботу утром на городок Казамиччола на итальянском острове Искья в результате ливневых дождей, сообщил представитель карабинеров.Согласно первой информации, под оползнем оказался погребен жилой дом, в котором находилась семья из трех человек и 25-летняя девушка. На месте ЧП в настоящее время работают пожарные, сотрудники службы гражданской обороны и карабинеры.Ранее им удалось спасти мужчину, который оказался в грязевом потоке.

https://ria.ru/20221122/opolzen-1833319083.html

италия

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в мире, италия, искья