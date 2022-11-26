https://ria.ru/20221126/obysk-1834405476.html

СБУ провела обыск у ректора Почаевской духовной семинарии УПЦ

СБУ провела обыск у ректора Почаевской духовной семинарии УПЦ - РИА Новости, 26.11.2022

СБУ провела обыск у ректора Почаевской духовной семинарии УПЦ

Служба безопасности Украины провела обыск у епископа Тернопольской епархии канонической Украинской православной церкви, ректора Почаевской духовной семинарии... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T08:56

2022-11-26T08:56

2022-11-26T11:27

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Служба безопасности Украины провела обыск у епископа Тернопольской епархии канонической Украинской православной церкви, ректора Почаевской духовной семинарии Иова (Смакоуза), сообщило украинское издание "Бабель" со ссылкой на собственные источники."Обыски проходили в рамках уголовного производства по статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой или национальной принадлежности либо религиозных убеждений", — говорится в публикации.Сообщается, что у священнослужителя обнаружили русскую литературу, которую он использовал якобы для пропаганды российских ценностей и антиукраинской агитации. На фото с места событий видно, что обыски проходят, судя по всему, в семинарской библиотеке, две книги с библиотечными формулярами — на русском языке.Семинария расположена в городе Почаеве Тернопольской области на западе Украины — там же, где и Почаевская Свято-Успенская лавра — один из крупнейших украинских монастырей.С начала российской специальной военной операции на Украине участились нападения националистов на храмы, духовенство и верующих канонической Украинской православной церкви. Весной в Верховную раду внесли законопроект о запрете деятельности УПЦ, изъятии ее недвижимости и другого имущества.На этой неделе СБУ провела обыски в Киево-Печерской лавре. Как заявили в службе, поводом для уголовного дела стало исполнение в монастыре песни "о прославлении России". Сотрудники СБУ допросили более 50 человек и изъяли "пророссийскую литературу" — сообщалось, что это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла.Кроме того, обыски прошли в двух монастырях и в Сарненской епархии в Ровненской области, а также в Черновицко-Буковинской епархии. В РПЦ действия украинской спецслужбы назвали акцией устрашения и призвали всех небезразличных к этому людей приложить все усилия для прекращения преследований верующих.

https://ria.ru/20221123/ukraina-1833543039.html

https://ria.ru/20221123/lavra-1833624748.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

тернопольская область, служба безопасности украины, украина, в мире