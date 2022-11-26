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В Донецке мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками - РИА Новости, 26.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221126/obstrel-1834459434.html
В Донецке мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками
В Донецке мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками - РИА Новости, 26.11.2022
В Донецке мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками
Мужчина погиб при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T16:14
2022-11-26T16:14
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. Мужчина погиб при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."Украинские боевики нанесли удар по Киевскому району Донецка, погиб мужчина", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Ранее штаб сообщал, что мирная жительница получила ранения при обстреле украинскими войсками Киевского района города.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика
16:14 26.11.2022
 
В Донецке мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками

В Киевском районе Донецка мужчина погиб при обстреле украинскими войсками

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. Мужчина погиб при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"Украинские боевики нанесли удар по Киевскому району Донецка, погиб мужчина", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Ранее штаб сообщал, что мирная жительница получила ранения при обстреле украинскими войсками Киевского района города.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная Республика
 
 
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