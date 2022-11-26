https://ria.ru/20221126/obstrel-1834459434.html

В Донецке мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками

В Донецке мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками - РИА Новости, 26.11.2022

В Донецке мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками

Мужчина погиб при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T16:14

2022-11-26T16:14

2022-11-26T16:14

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. Мужчина погиб при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."Украинские боевики нанесли удар по Киевскому району Донецка, погиб мужчина", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Ранее штаб сообщал, что мирная жительница получила ранения при обстреле украинскими войсками Киевского района города.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

донецкая народная республика

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в мире, донецк, донецкая народная республика