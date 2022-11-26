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Православный храм пострадал при обстреле ВСУ Гольмовского в ДНР

Православный храм пострадал при обстреле ВСУ Гольмовского в ДНР - РИА Новости, 26.11.2022

Православный храм пострадал при обстреле ВСУ Гольмовского в ДНР

Православный храм пострадал при обстреле поселка Гольмовский под Горловкой в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T13:48

2022-11-26T13:48

2022-11-26T13:48

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

гольмовский

донецкая народная республика

иван приходько

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. Православный храм пострадал при обстреле поселка Гольмовский под Горловкой в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько."Вследствие украинской вооруженной агрессии зафиксированы два прямых попадания в Храм Андрея Первозванного, что в посёлке Гольмовский (Никитовский район Горловки). Разбита крестильная, повреждены окна", - написал Приходько в своем Telegram-канале.По информации мэра, пострадавших нет.Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины зафиксировало обстрел Гольмовского в 12.50 мск. Украинские войска выпустили по населенному пункту три снаряда калибром 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Поселок городского типа Гольмовский находится в нескольких километрах к северу от Горловки.

горловка

гольмовский

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, горловка, гольмовский, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины