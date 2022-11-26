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Православный храм пострадал при обстреле ВСУ Гольмовского в ДНР - РИА Новости, 26.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221126/obstrel-1834437983.html
Православный храм пострадал при обстреле ВСУ Гольмовского в ДНР
Православный храм пострадал при обстреле ВСУ Гольмовского в ДНР - РИА Новости, 26.11.2022
Православный храм пострадал при обстреле ВСУ Гольмовского в ДНР
Православный храм пострадал при обстреле поселка Гольмовский под Горловкой в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T13:48
2022-11-26T13:48
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
гольмовский
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. Православный храм пострадал при обстреле поселка Гольмовский под Горловкой в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько."Вследствие украинской вооруженной агрессии зафиксированы два прямых попадания в Храм Андрея Первозванного, что в посёлке Гольмовский (Никитовский район Горловки). Разбита крестильная, повреждены окна", - написал Приходько в своем Telegram-канале.По информации мэра, пострадавших нет.Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины зафиксировало обстрел Гольмовского в 12.50 мск. Украинские войска выпустили по населенному пункту три снаряда калибром 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Поселок городского типа Гольмовский находится в нескольких километрах к северу от Горловки.
горловка
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происшествия, горловка, гольмовский, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Гольмовский, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины
13:48 26.11.2022
 
Православный храм пострадал при обстреле ВСУ Гольмовского в ДНР

Мэр Горловки Приходько: православный храм пострадал при обстреле ВСУ поселка Гольмовский

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов в Донецкой области
Осколки украинских снарядов в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки украинских снарядов в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. Православный храм пострадал при обстреле поселка Гольмовский под Горловкой в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько.
"Вследствие украинской вооруженной агрессии зафиксированы два прямых попадания в Храм Андрея Первозванного, что в посёлке Гольмовский (Никитовский район Горловки). Разбита крестильная, повреждены окна", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
По информации мэра, пострадавших нет.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины зафиксировало обстрел Гольмовского в 12.50 мск. Украинские войска выпустили по населенному пункту три снаряда калибром 152 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Поселок городского типа Гольмовский находится в нескольких километрах к северу от Горловки.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
25 ноября, 16:49Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГорловкаГольмовскийДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоВооруженные силы Украины
 
 
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