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Православный храм пострадал при обстреле ВСУ Гольмовского в ДНР
Православный храм пострадал при обстреле ВСУ Гольмовского в ДНР - РИА Новости, 26.11.2022
Православный храм пострадал при обстреле ВСУ Гольмовского в ДНР
Православный храм пострадал при обстреле поселка Гольмовский под Горловкой в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T13:48
2022-11-26T13:48
2022-11-26T13:48
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
гольмовский
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 26 ноя - РИА Новости. Православный храм пострадал при обстреле поселка Гольмовский под Горловкой в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько."Вследствие украинской вооруженной агрессии зафиксированы два прямых попадания в Храм Андрея Первозванного, что в посёлке Гольмовский (Никитовский район Горловки). Разбита крестильная, повреждены окна", - написал Приходько в своем Telegram-канале.По информации мэра, пострадавших нет.Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины зафиксировало обстрел Гольмовского в 12.50 мск. Украинские войска выпустили по населенному пункту три снаряда калибром 152 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Поселок городского типа Гольмовский находится в нескольких километрах к северу от Горловки.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, горловка, гольмовский, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Гольмовский, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины
Православный храм пострадал при обстреле ВСУ Гольмовского в ДНР
Мэр Горловки Приходько: православный храм пострадал при обстреле ВСУ поселка Гольмовский