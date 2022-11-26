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Украинские войска обстреляли Донецк и Каштановое - РИА Новости, 26.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221126/obstrel-1834395054.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Каштановое
Украинские войска обстреляли Донецк и Каштановое - РИА Новости, 26.11.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Каштановое
Минувшей ночью украинские войска обстреляли Донецк и поселок Каштановое, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T04:29
2022-11-26T09:33
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
украина
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нато
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ДОНЕЦК, 26 ноя — РИА Новости. Минувшей ночью украинские войска обстреляли Донецк и поселок Каштановое, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.По Каштановому ВСУ открыли огонь в 02:48 со стороны Авдеевки."Выпущено три снаряда калибра 152 миллиметра", — говорится в публикации.Обстрел Кировского района Донецка последовал в 03:55 со стороны Красногоровки — четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221125/dnr-1834258133.html
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донецк
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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато, telegram (приложение)
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО, Telegram (приложение)
04:29 26.11.2022 (обновлено: 09:33 26.11.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Каштановое

ВСУ выпустили по Донецку и Каштановому семь снарядов калибра 152 и 155 миллиметров

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 ноя — РИА Новости. Минувшей ночью украинские войска обстреляли Донецк и поселок Каштановое, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
По Каштановому ВСУ открыли огонь в 02:48 со стороны Авдеевки.
"Выпущено три снаряда калибра 152 миллиметра", — говорится в публикации.
Обстрел Кировского района Донецка последовал в 03:55 со стороны Красногоровки — четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров.
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Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККНАТОTelegram (приложение)
 
 
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