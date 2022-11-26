https://ria.ru/20221126/obstrel-1834395054.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Каштановое

Украинские войска обстреляли Донецк и Каштановое - РИА Новости, 26.11.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Каштановое

Минувшей ночью украинские войска обстреляли Донецк и поселок Каштановое, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T04:29

2022-11-26T04:29

2022-11-26T09:33

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

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нато

telegram (приложение)

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ДОНЕЦК, 26 ноя — РИА Новости. Минувшей ночью украинские войска обстреляли Донецк и поселок Каштановое, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.По Каштановому ВСУ открыли огонь в 02:48 со стороны Авдеевки."Выпущено три снаряда калибра 152 миллиметра", — говорится в публикации.Обстрел Кировского района Донецка последовал в 03:55 со стороны Красногоровки — четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221125/dnr-1834258133.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

донецкая народная республика

украина

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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато, telegram (приложение)