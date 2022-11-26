https://ria.ru/20221126/obse-1834392261.html

СМИ: Украина пообещала бойкот ПА ОБСЕ, пока оттуда не исключат Россию

СМИ: Украина пообещала бойкот ПА ОБСЕ, пока оттуда не исключат Россию - РИА Новости, 26.11.2022

СМИ: Украина пообещала бойкот ПА ОБСЕ, пока оттуда не исключат Россию

Украинская делегация будет бойкотировать Парламентскую ассамблею (ПА) ОБСЕ до тех пор, пока там не решат исключить Россию, пишет украинское агентство УНИАН со... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T02:37

2022-11-26T02:37

2022-11-26T02:41

евгения кравчук

владимир джабаров

варшава

обсе

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Украинская делегация будет бойкотировать Парламентскую ассамблею (ПА) ОБСЕ до тех пор, пока там не решат исключить Россию, пишет украинское агентство УНИАН со ссылкой на члена украинской делегации Евгению Кравчук.Кравчук также заявила, что постоянный комитет ПА ОБСЕ в пятницу не смог изменить свои правила, чтобы исключить делегацию РФ."С сегодняшнего дня мы, украинская делегация, бойкотируем работы в ПА ОБСЕ до тех пор, пока эта международная организация не сможет сформировать свое отношение относительно участия в ней россиян", - заявила член украинской делегации.Ранее в ноябре первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, руководитель сенаторской части делегации в ПА ОБСЕ Владимир Джабаров сообщал, что российским парламентариям было отказано в визах для участия в осенней сессии ПА ОБСЕ в Варшаве (24-26 ноября). Позднее МИД Польши подтвердил отказ выдать визы членам российской делегации. Глава отдела коммуникаций и прессы ПА ОБСЕ Нэт Пэрри после этого заявлял РИА Новости, что решение о невыдаче виз российской делегации, члены которой находятся под санкциями Евросоюза, для участия в сессии ПА ОБСЕ в Варшаве принималось на национальном уровне – польские власти решили не отменять ограничения на поездки, предусмотренные санкциями.

https://radiosputnik.ria.ru/20221116/polsha-1831883537.html

варшава

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евгения кравчук, владимир джабаров, варшава, обсе, санкции в отношении россии