https://ria.ru/20221126/nemetskiy-1834478594.html
Шольц рассказал, что Путин в ходе переговоров чередует русский и немецкий
Шольц рассказал, что Путин в ходе переговоров чередует русский и немецкий - РИА Новости, 26.11.2022
Шольц рассказал, что Путин в ходе переговоров чередует русский и немецкий
Президент России Владимир Путин во время последнего телефонного разговора с Олафом Шольцем переходил с русского языка на немецкий, рассказал сам канцлер... РИА Новости, 26.11.2022
2022-11-26T18:12
2022-11-26T18:12
2022-11-26T19:22
в мире
олаф шольц
владимир путин
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БЕРЛИН, 26 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время последнего телефонного разговора с Олафом Шольцем переходил с русского языка на немецкий, рассказал сам канцлер Германии в интервью изданию Focus."Он чередует немецкий и русский языки. Мои же познания русского ограничены восьмичасовым курсом языка в школе", — поделился Шольц.По его словам, с тех пор они с Путиным больше не созванивались.Главы государств 13 сентября провели беседу, во время которой обсудили ситуацию на Украине. По итогам прошлых переговоров с президентом России Шольц отметил некие "подвижки", но заявил, что не увидел готовности Москвы к диалогу. При этом немецкий канцлер описал тональность разговора как дружелюбную, несмотря на разные взгляды на вопрос.В октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным. Он также заявлял, что Киев не будет вести диалог с Москвой, пока нынешний российский лидер находится на посту главы государства.Как отмечал сам Путин, Россия всегда открыта к переговорам по Украине и, если Киев созреет, посреднические усилия тех, кто их предлагает, будут востребованы.
https://ria.ru/20221121/obschenie-1833226644.html
https://ria.ru/20221116/peregovory-1831723841.html
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РИА Новости
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в мире, олаф шольц, владимир путин, россия, германия, украина, владимир зеленский
В мире, Олаф Шольц, Владимир Путин, Россия, Германия, Украина, Владимир Зеленский
18:12 26.11.2022 (обновлено: 19:22 26.11.2022)
Шольц рассказал, что Путин в ходе переговоров чередует русский и немецкий
Канцлер ФРГ Шольц: Путин во время последних переговоров переходил на немецкий язык