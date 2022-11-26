https://ria.ru/20221126/nemetskiy-1834478594.html

Шольц рассказал, что Путин в ходе переговоров чередует русский и немецкий

Шольц рассказал, что Путин в ходе переговоров чередует русский и немецкий - РИА Новости, 26.11.2022

Шольц рассказал, что Путин в ходе переговоров чередует русский и немецкий

Президент России Владимир Путин во время последнего телефонного разговора с Олафом Шольцем переходил с русского языка на немецкий, рассказал сам канцлер... РИА Новости, 26.11.2022

2022-11-26T18:12

2022-11-26T18:12

2022-11-26T19:22

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БЕРЛИН, 26 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время последнего телефонного разговора с Олафом Шольцем переходил с русского языка на немецкий, рассказал сам канцлер Германии в интервью изданию Focus."Он чередует немецкий и русский языки. Мои же познания русского ограничены восьмичасовым курсом языка в школе", — поделился Шольц.По его словам, с тех пор они с Путиным больше не созванивались.Главы государств 13 сентября провели беседу, во время которой обсудили ситуацию на Украине. По итогам прошлых переговоров с президентом России Шольц отметил некие "подвижки", но заявил, что не увидел готовности Москвы к диалогу. При этом немецкий канцлер описал тональность разговора как дружелюбную, несмотря на разные взгляды на вопрос.В октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным. Он также заявлял, что Киев не будет вести диалог с Москвой, пока нынешний российский лидер находится на посту главы государства.Как отмечал сам Путин, Россия всегда открыта к переговорам по Украине и, если Киев созреет, посреднические усилия тех, кто их предлагает, будут востребованы.

https://ria.ru/20221121/obschenie-1833226644.html

https://ria.ru/20221116/peregovory-1831723841.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, олаф шольц, владимир путин, россия, германия, украина, владимир зеленский